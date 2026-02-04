Dampfreiniger SC 2 EasyFix
Das Einstiegsmodell in die Dampfreinigung ohne Chemie: der SC 2 EasyFix Dampfreiniger von Kärcher. Für pure Sauberkeit auf Hartflächen im gesamten Haushalt. Mit Bodendüse EasyFix.
Der einfach und intuitiv bedienbare Einstiegs-Dampfreiniger SC 2 EasyFix bietet eine 2-stufige Dampfregulierung zur Anpassung der Dampfintensität an Oberfläche und Verschmutzungsgrad. Eine praktische Zubehöraufbewahrung am Gerät sowie die Parkposition für die Bodendüse sind nützliche Details für eine noch komfortablere Dampfreinigung. Die Bodendüse EasyFix mit flexiblem Gelenk garantiert höchste Ergonomie und sorgt dank der Lamellentechnologie für perfekte Reinigungsergebnisse. Durch das komfortable Klettsystem lässt sich das Bodentuch einfach und schnell an der Bodendüse fixieren und ohne Schmutzkontakt entfernen. Der Kärcher Dampfreiniger SC 2 EasyFix reinigt völlig ohne Chemie und ist universell einsetzbar. Bei gründlicher Reinigung mit dem Kärcher Dampfreiniger werden bis zu 99,999 % der Viren¹⁾ und 99,99 % aller haushaltsüblichen Bakterien²⁾ auf haushaltsüblichen Hartflächen beseitigt. Durch sachgemäßen Einsatz des vielfältigen Zubehörs werden Fliesen, Kochfelder, Dunstabzugshaube und sogar kleinste Ritzen hygienisch sauber. Selbst hartnäckige Verschmutzungen werden zuverlässig beseitigt.
Merkmale und Vorteile
Zubehöraufbewahrung und ParkpositionKomfortable Zubehörverstauung und einfaches Abstellen der Bodendüse bei Arbeitsunterbrechung.
Bodenreinigungsset EasyFix mit flexiblem Gelenk an der Bodendüse und komfortabler Klettfixierung des BodentuchsOptimale Reinigungsergebnisse auf verschiedensten Hartböden im Haushalt dank effizienter Lamellentechnologie. Berührungsloser Tuchwechsel ohne Schmutzkontakt und komfortables Anbringen des Bodentuchs dank Klettsystem.
Kindersicherung an der DampfpistoleEin Verschlusssystem bietet sicheren Schutz vor unsachgemäßem Gebrauch durch spielende Kleinkinder.
Multifunktionale Zubehörausstattung
- Bedarfsgerechte Reinigung verschiedenster Oberflächen per Bodendüse, Handdüse, Rundbürste und vielem mehr.
Bodentuch und Überzug für die Handdüse
- Für gründliche Reinigungsergebnisse und noch besseres Lösen und Aufnehmen von Schmutz.
2-stufige Dampfmengenregulierung
- Die Dampfmenge lässt sich individuell an die jeweilige Oberfläche und den Verschmutzungsgrad anpassen.
Spezifikationen
Technische Daten
|Prüfzertifikat¹⁾
|Beseitigt bis zu 99.999 % der Viren¹⁾ und 99.99 % Bakterien²⁾
|Flächenleistung je Tankfüllung (m²)
|ca. 75
|Heizleistung (W)
|1500
|Max. Dampfdruck (bar)
|max. 3.2
|Kabellänge (m)
|4
|Aufheizzeit (min)
|6.5
|Kesselinhalt (l)
|1
|Anzahl der Stromphasen (Ph)
|1
|Spannung (V)
|220 / 240
|Frequenz (Hz)
|50 / 60
|Farbe
|Weiß
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|2.9
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|4.4
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|380 x 254 x 260
¹⁾ Bei der punktuellen Reinigung mit dem Kärcher-Dampfreiniger, d. h. einer Bedampfungsdauer von 30 Sekunden auf maximaler Dampfstufe bei direktem Kontakt mit der zu reinigenden Oberfläche, können 99,999 % der behüllten Viren, wie Influenzaviren (mit Ausnahme des Hepatitis-B-Virus), auf haushaltsüblichen, glatten Hartflächen entfernt werden (Testkeim: Modifiziertes Vacciniavirus Ankara). / ²⁾ Bei der Reinigung mit einer Reinigungsgeschwindigkeit von 30 cm/s auf maximaler Dampfstufe und bei direktem Kontakt mit der zu reinigenden Oberfläche werden 99,99 % aller haushaltsüblichen Bakterien auf haushaltsüblichen, glatten Hartflächen abgetötet (Testkeim: Enterococcus hirae).
Lieferumfang
- Universal Bodentuch EasyFix: 1 Stück
- Überzug für Handdüse: 1 Stück
- Punktstrahldüse
- Handdüse
- Rundbürste klein (schwarz): 1 Stück
- Bodendüse: EasyFix
- Anzahl Dampfrohre: 2 Stück
- Länge Dampfrohre: 0.5 m
Ausstattung
- Kindersicherung
- Sicherheitsventil
- Dampfmengenregulierung: Am Handgriff (zweistufig)
- Dampfschlauch mit Pistole: 2.2 m
- Zubehöraufbewahrung am Gerät
Anwendungsgebiete
- Hartböden
- Armaturen
- Waschbecken
- Wandfliesen
- Fenster- und Glasflächen
- Dunstabzugshauben
- Kochfelder
