Dampfreiniger SC 5 EasyFix Iron Plug
Kraftvoll und vielseitig: der SC 5 EasyFix Dampfreiniger mit 4,2 Bar Dampfdruck und Dampfdruck-Bügeleisen-Anschluss. Inkl. VapoHydro-Funktion, permanent befüllbarem Wassertank und Bodendüse EasyFix.
Mit Volldampf reinigen und bügeln? Kein Problem für den SC 5 EasyFix von Kärcher. Denn der stärkste Dampfreiniger seiner Klasse (4,2 Bar Dampfdruck) verfügt auch über eine Anschlussmöglichkeit für ein Dampfdruck-Bügeleisen. Bei gründlicher Reinigung mit dem Kärcher Dampfreiniger werden bis zu 99,999 % der Viren¹⁾ und 99,99 % aller haushaltsüblichen Bakterien²⁾ auf haushaltsüblichen Hartflächen beseitigt. Mit vielfältigem Zubehör werden Fliesen, Kochfeld, Dunstabzugshaube und sogar kleinste Ritzen optimal sauber – ob leicht oder hartnäckig verschmutzt. Die Bodendüse EasyFix mit flexiblem Gelenk ermöglicht ein ergonomisches Arbeiten. Und die Lamellentechnologie garantiert perfekte Reinigungsergebnisse. Das Bodentuch lässt sich bequem an der Bodendüse fixieren und ohne Schmutzkontakt entfernen. Die VapoHydro-Funktion entfernt hartnäckigen Schmutz durch die Zuschaltung von heißem Wasser noch einfacher. Die Dampfintensität ist regulierbar und an Oberfläche und Verschmutzung anpassbar. Der Wassertank ist abnehmbar und permanent wiederbefüllbar: ideal für unterbrechungsfreies Reinigen. Weitere Extras: integriertes Kabelfach, Zubehöraufbewahrungsfach, Parkposition für die Bodendüse.
Merkmale und Vorteile
VapoHydro-FunktionZuschaltung von heißem Wasser zusätzlich zum Dampf. So wird Schmutz leichter gelöst und einfach weggespült. Für noch bessere Reinigungsergebnisse.
Bodenreinigungsset EasyFix mit flexiblem Gelenk an der Bodendüse und komfortabler Klettfixierung des BodentuchsOptimale Reinigungsergebnisse auf verschiedensten Hartböden im Haushalt dank effizienter Lamellentechnologie. Berührungsloser Tuchwechsel ohne Schmutzkontakt und komfortables Anbringen des Bodentuchs dank Klettsystem. Ergonomisches, effektives Reinigen mit vollem Bodenkontakt bei jeder Körpergröße dank flexiblem Düsengelenk.
Permanent wiederbefüllbarer abnehmbarer WassertankFür unterbrechungsfreies Reinigen und komfortable Wasserbefüllung.
Multifunktionale Zubehörausstattung
- Bodendüse, Handdüse, Rundbürste u. v. a. m. für sämtliche Oberflächen.
Bodentuch und Überzug für die Handdüse
- Für gründliche Reinigungsergebnisse und noch besseres Lösen und Aufnehmen von Schmutz.
Kindersicherung an der Dampfpistole
- Ein Verschlusssystem bietet sicheren Schutz vor unsachgemäßem Gebrauch durch spielende Kleinkinder.
4-stufige Dampfmengenregulierung
- Die Dampfmenge lässt sich individuell an die jeweilige Oberfläche und den Verschmutzungsgrad anpassen.
Zubehöraufbewahrung und Parkposition
- Komfortable Zubehörverstauung. Parkposition für einfaches Abstellen der Bodendüse bei Arbeitsunterbrechung.
On-/Off-Drehregler am Gerät
- Bedienerfreundliches Ein- und Ausschalten des Geräts.
Integriertes Fach zur Kabelaufbewahrung
- Sichere Aufbewahrung von Kabel und weiterem Zubehör.
Spezifikationen
Technische Daten
|Prüfzertifikat¹⁾
|Beseitigt bis zu 99.999 % der Viren¹⁾ und 99.99 % Bakterien²⁾
|Flächenleistung je Tankfüllung (m²)
|ca. 150
|Heizleistung (W)
|2250
|Max. Dampfdruck (bar)
|max. 4.2
|Kabellänge (m)
|6
|Aufheizzeit (min)
|3
|Kesselinhalt (l)
|0.5
|Tankinhalt (l)
|1.5
|Anzahl der Stromphasen (Ph)
|1
|Spannung (V)
|220 / 240
|Frequenz (Hz)
|50
|Farbe
|Weiß
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|6
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|8.5
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|439 x 301 x 305
¹⁾ Bei der punktuellen Reinigung mit dem Kärcher-Dampfreiniger, d. h. einer Bedampfungsdauer von 30 Sekunden auf maximaler Dampfstufe bei direktem Kontakt mit der zu reinigenden Oberfläche, können 99,999 % der behüllten Viren, wie Influenzaviren (mit Ausnahme des Hepatitis-B-Virus), auf haushaltsüblichen, glatten Hartflächen entfernt werden (Testkeim: Modifiziertes Vacciniavirus Ankara). / ²⁾ Bei der Reinigung mit einer Reinigungsgeschwindigkeit von 30 cm/s auf maximaler Dampfstufe und bei direktem Kontakt mit der zu reinigenden Oberfläche werden 99,99 % aller haushaltsüblichen Bakterien auf haushaltsüblichen, glatten Hartflächen abgetötet (Testkeim: Enterococcus hirae).
Lieferumfang
- Universal Bodentuch EasyFix: 1 Stück
- Überzug für Handdüse: 1 Stück
- Entkalkerpulver: 3 Stück
- Punktstrahldüse
- Handdüse
- Rundbürste klein (schwarz): 1 Stück
- Bodendüse: EasyFix
- Anzahl Dampfrohre: 2 Stück
- Länge Dampfrohre: 0.5 m
Ausstattung
- Kindersicherung
- Sicherheitsventil
- Dampfmengenregulierung: Am Gerät (vierstufig)
- Tank: Entnehmbar und permanent wiederbefüllbar
- Dampfschlauch mit Pistole: 2.3 m
- Bügeleisenanschluss
- Integrierter Ein-/Ausschalter
- VapoHydro-Funktion
- Zubehöraufbewahrung am Gerät
Anwendungsgebiete
- Hartböden
- Armaturen
- Waschbecken
- Wandfliesen
- Fenster- und Glasflächen
- Dunstabzugshauben
- Kochfelder
