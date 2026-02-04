Dampfreiniger SC 4 EasyFix
Komfortabel und unterbrechungsfrei dampfreinigen: mit dem SC 4 EasyFix Dampfreiniger mit Bodendüse EasyFix und einem permanent wiederbefüllbaren, abnehmbaren Wassertank.
Der Dampfreiniger SC 4 EasyFix steht für hohen Komfort und zeichnet sich durch ein integriertes Kabelfach, ein Aufbewahrungsfach für Zubehör und eine Parkposition für die Bodendüse aus. Die Bodendüse EasyFix garantiert dank ihres flexiblen Gelenks höchste Ergonomie und dank Lamellentechnologie blitzsaubere Ergebnisse. Durch das komfortable Klettsystem lässt sich das Bodentuch einfach und schnell an der Bodendüse fixieren und ohne Schmutzkontakt entfernen. Mit der 2-stufigen Dampfregulierung kann die Dampfintensität an Oberfläche und Verschmutzung angepasst werden. Das vielfältige Zubehör bringt Fliesen, Kochfeld, Dunstabzugshaube und sogar kleinste Ritzen schnell wieder zum Glänzen – auch bei hartnäckigen Verschmutzungen. Der permanent wiederbefüllbare und abnehmbare Wassertank ermöglicht ein unterbrechungsfreies Reinigen. Der SC 4 EasyFix reinigt ohne Chemie und ist so gut wie überall im Haushalt einsetzbar. Bei gründlicher Reinigung mit dem Kärcher Dampfreiniger werden bis zu 99,999 % der Viren¹⁾ und 99,99 % aller haushaltsüblichen Bakterien²⁾ auf haushaltsüblichen Hartflächen beseitigt.
Merkmale und Vorteile
Permanent wiederbefüllbarer abnehmbarer WassertankUnterbrechungsfreies Reinigen und komfortable Wasserbefüllung.
Bodenreinigungsset EasyFix mit flexiblem Gelenk an der Bodendüse und komfortabler Klettfixierung des BodentuchsOptimale Reinigungsergebnisse auf verschiedensten Hartböden im Haushalt dank effizienter Lamellentechnologie. Berührungsloser Tuchwechsel ohne Schmutzkontakt und komfortables Anbringen des Bodentuchs dank Klettsystem. Ergonomisches, effektives Reinigen mit vollem Bodenkontakt bei jeder Körpergröße dank flexiblem Düsengelenk.
Integriertes Fach zur KabelaufbewahrungSichere Aufbewahrung von Kabel und weiterem Zubehör.
Multifunktionale Zubehörausstattung
- Bedarfsgerechte Reinigung verschiedener Oberflächen per Bodendüse, Handdüse, Rundbürste und vielem mehr.
Bodentuch und Überzug für die Handdüse
- Für gründliche Reinigungsergebnisse und noch besseres Lösen und Aufnehmen von Schmutz.
Kindersicherung an der Dampfpistole
- Ein Verschlusssystem bietet sicheren Schutz vor unsachgemäßem Gebrauch durch spielende Kleinkinder.
2-stufige Dampfmengenregulierung
- Die Dampfmenge lässt sich individuell an die jeweilige Oberfläche und den Verschmutzungsgrad anpassen.
Zubehöraufbewahrung und Parkposition
- Komfortable Zubehörverstauung. Parkposition für einfaches Abstellen der Bodendüse bei Arbeitsunterbrechung.
On/Off-Schalter am Gerät
- Bedienerfreundliches Ein- und Ausschalten des Geräts.
Spezifikationen
Technische Daten
|Prüfzertifikat¹⁾
|Beseitigt bis zu 99.999 % der Viren¹⁾ und 99.99 % Bakterien²⁾
|Flächenleistung je Tankfüllung (m²)
|ca. 100
|Heizleistung (W)
|2000
|Max. Dampfdruck (bar)
|max. 3.5
|Kabellänge (m)
|4
|Aufheizzeit (min)
|4
|Kesselinhalt (l)
|0.5
|Tankinhalt (l)
|0.8
|Anzahl der Stromphasen (Ph)
|1
|Spannung (V)
|220
|Frequenz (Hz)
|50
|Farbe
|Weiß
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|4.1
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|5.5
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|380 x 251 x 273
¹⁾ Bei der punktuellen Reinigung mit dem Kärcher-Dampfreiniger, d. h. einer Bedampfungsdauer von 30 Sekunden auf maximaler Dampfstufe bei direktem Kontakt mit der zu reinigenden Oberfläche, können 99,999 % der behüllten Viren, wie Influenzaviren (mit Ausnahme des Hepatitis-B-Virus), auf haushaltsüblichen, glatten Hartflächen entfernt werden (Testkeim: Modifiziertes Vacciniavirus Ankara). / ²⁾ Bei der Reinigung mit einer Reinigungsgeschwindigkeit von 30 cm/s auf maximaler Dampfstufe und bei direktem Kontakt mit der zu reinigenden Oberfläche werden 99,99 % aller haushaltsüblichen Bakterien auf haushaltsüblichen, glatten Hartflächen abgetötet (Testkeim: Enterococcus hirae).
Lieferumfang
- Universal Bodentuch EasyFix: 1 Stück
- Überzug für Handdüse: 1 Stück
- Entkalkerpulver: 3 Stück
- Punktstrahldüse
- Handdüse
- Rundbürste klein (schwarz): 1 Stück
- Bodendüse: EasyFix
- Anzahl Dampfrohre: 2 Stück
- Länge Dampfrohre: 0.5 m
Ausstattung
- Kindersicherung
- Sicherheitsventil
- Dampfmengenregulierung: Am Handgriff (zweistufig)
- Tank: Entnehmbar und permanent wiederbefüllbar
- Dampfschlauch mit Pistole: 2.2 m
- Integrierter Ein-/Ausschalter
- Zubehöraufbewahrung am Gerät
Videos
Anwendungsgebiete
- Hartböden
- Armaturen
- Waschbecken
- Wandfliesen
- Fenster- und Glasflächen
- Dunstabzugshauben
- Kochfelder
Zubehör
Reinigungsmittel
SC 4 EasyFix Ersatzteile
Kärcher Original-Ersatzteile
Viele Defekte können behoben werden, indem das entsprechende Ersatzteil am Gerät ausgetauscht wird. Und so werden nicht nur Kosten minimiert, sondern auch die Ressourcen unserer Erde geschont.
Bitte beachten Sie, dass Ersatzteile lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden dürfen, anderenfalls erlischt der Garantieanspruch (siehe auch Garantiebedingungen).
Home & Garden
Bestellen Sie Ihr Ersatzteil in unserem Onlineshop für Ersatzteile oder wenden Sie sich an den Kärcher Servicepartner in Ihrer Nähe.
Professional
Bestellen Sie Ihr Ersatzteil in unserem Onlineshop für Ersatzteile, kontaktieren Sie uns direkt oder wenden Sie sich an den Kärcher Servicepartner in Ihrer Nähe.