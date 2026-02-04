Nettoyeur vapeur SC 4 EasyFix
Nettoyer à la vapeur en tout confort et sans interruption : le nettoyeur vapeur SC 4 EasyFix équipé d'un suceur pour sol EasyFix et d'un réservoir à eau amovible et remplissable en permanence.
Synonyme de grand confort, le nettoyeur vapeur SC 4 EasyFix se démarque par son rangement pour câble intégré, son compartiment pour accessoires et la position de stationnement du suceur pour sol. Doté d'une articulation flexible, le suceur pour sol EasyFix garantit une ergonomie optimale et, grâce à sa technologie de lames de racleur, des résultats irréprochables. Le système de bandes autoagrippantes pratique permet de fixer simplement et rapidement la lingette de sol sur le suceur pour sol et de la retirer sans contact avec la saleté. Le réglage de la vapeur sur 2 niveaux permet d'ajuster l'intensité de la vapeur en fonction de la surface et du degré d'encrassement. La vaste gamme d'accessoires permet de redonner tout leur éclat au carrelage, aux plaques de cuisson et à la hotte jusque dans les moindres interstices, même en cas de saleté incrustée. Le réservoir à eau remplissable à tout moment et amovible permet un nettoyage sans interruption. Le SC 4 EasyFix nettoie sans produits chimiques et peut ainsi être employé presque dans toute la maison. Le nettoyage en profondeur avec le nettoyeur vapeur Kärcher élimine jusqu'à 99,999 % des virus¹⁾ et 99,99 % de toutes les bactéries domestiques²⁾ présents sur les surfaces dures courantes de la maison.
Caractéristiques et avantages
Autonomie illimitée par un remplissage en permanence du réservoir d'eauAutonomie illimitée par un remplissage en permanence du réservoir d'eau
Set de nettoyage de sol EasyFix, avec suceur doté d'une articulation souple et système de fixation pratique de la serpillèreRésultats de nettoyage parfaits sur une variété de sols durs dans la maison grâce à une technologie à lamelles efficace. Changement de serpillère sans contact avec la saleté et fixation aisée de la serpillère grâce au système velcros. Nettoyage ergonomique et efficace tout en assurant un contact intégral avec le sol nonobstant la taille de l'utilisateur grâce à l'articulation flexible du suceur.
Range câble intégréRangement sûr du câble et des accessoires
Accessoires multifonction
- Nettoyage en fonction du besoin des surfaces les plus diverses au moyen du suceur sol, du suceur à main, de la brosse ronde, etc.
Lingette de sol et garniture pour suceur à main
- Pour un résultat impeccable et un détachage et une élimination améliorés des saletés.
Sécurité enfants
- La sécurité enfants intègre un système de verrouillage et donc une protection fiable de l'appareil.
Régulation de débit de vapeur de 2 niveaux
- Le débit de vapeur peut être adapté en fonction de la surface et du degré d'encrassement.
Rangement des accessoires et position parking
- Rangement des accessoires pratique et position parking confortable du suceur sol pendant les pauses.
Bouton Marche/Arrêt sur l'appareil
- Mise en marche et à l'arrêt simples de l'appareil.
Spécifications
Données techniques
|Certificat de contrôle¹⁾
|Élimine jusqu'à 99,999 % des virus¹⁾ et 99,99 % des bactéries²⁾
|Rendement surfacique par remplissage de réservoir (m²)
|env. 100
|Puissance de chauffe (W)
|2000
|Pression vapeur max. (bar)
|max. 3.5
|Longueur du câble (m)
|4
|Temps de chauffe (min)
|4
|Contenance de chaudière (l)
|0.5
|Capacité du réservoir (l)
|0.8
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Tension (V)
|220
|Fréquence (Hz)
|50
|Couleur
|Blanc
|Poids sans accessoires (kg)
|4.1
|Poids emballage inclus (kg)
|5.5
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|380 x 251 x 273
¹⁾ Lors d’un nettoyage ponctuel avec le nettoyeur vapeur Kärcher, c.-à-d. avec une durée de vaporisation de 30 secondes en mode vapeur maximal et en contact direct avec la surface à nettoyer, 99,999 % des virus enveloppés tels que les virus de la grippe (à l’exception du virus de l’hépatite B) sont éliminés des surfaces dures lisses courantes de la maison (germe d’essai : virus modifié de la vaccine Ankara). / ²⁾ Lors d’un nettoyage à une vitesse de nettoyage de 30 cm/s, en mode vapeur maximal et en contact direct avec la surface à nettoyer, 99,99 % de toutes les bactéries domestiques habituelles sont éliminés des surfaces dures lisses courantes de la maison (germe d’essai : Enterococcus hirae).
Inclus dans la livraison
- Lingette de sol universelle EasyFix: 1 Pièce(s)
- Bonnette en microfibres pour suceur à main: 1 Pièce(s)
- Détartrant poudre: 3 Pièce(s)
- Buse à jet rectiligne
- Suceur à main
- Brosse ronde, petite (noire): 1 Pièce(s)
- Suceur pour sol: EasyFix
- Nombre de tubes vapeur: 2 Pièce(s)
- Longueur tubes vapeur: 0.5 m
Équipement
- Sécurité enfants
- Soupape de sécurité
- Régulation du débit vapeur: sur la poignée (deux niveaux)
- Réservoir: amovible et rechargeable en permanence
- Flexible vapeur avec poignée-pistolet: 2.2 m
- Interrupteur ON/OFF intégré
- Rangement des accessoires inclus sur l'appareil
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Sols durs
- Robinetterie
- Lavabos
- Carrelages
- Fenêtres et vitres
- Hottes aspirantes
- Plaques de cuisson
Accessoires
Détergents
Pièces de rechange SC 4 EasyFix
Pièces de rechange d'origine Kärcher
De nombreux défauts peuvent être réparés en remplaçant la pièce défectueuse par la pièce de rechange correspondante. Cela permet non seulement de réduire les coûts, mais aussi de protéger les ressources de notre planète.
Veuillez noter que les pièces de rechange ne peuvent être remplacées que par un personnel spécialisé et formé, sinon, tout droit à garantie sera perdu (conditions de garantie).
Home & Garden
Commandez votre pièce de rechange dans notre boutique en ligne dédiée aux pièces de rechange ou adressez-vous au partenaire SAV Kärcher le plus proche de chez vous.
Professional
Commandez votre pièce de rechange dans notre boutique en ligne dédiée aux pièces de rechange, contactez-nous directement ou adressez-vous au partenaire SAV Kärcher le plus proche de chez vous.