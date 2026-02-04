Nettoyeur vapeur SC 3 EasyFix
Le nettoyeur vapeur SC 3 EasyFix avec suceur pour sol EasyFix et cartouche de détartrage dispose d'un réservoir à eau remplissable en permanence, pour un nettoyage en continu. Temps de chauffe de trente secondes seulement.
Le SC 3 EasyFix est le nettoyeur vapeur le plus rapide de sa génération : il est prêt après seulement 30 secondes de temps de chauffe. Le réservoir à eau remplissable à tout moment permet de travailler sans interruption. La cartouche de détartrage utilisée détartre l'eau de manière autonome et prolonge ainsi la durée de vie de l'appareil. Le Kärcher SC 3 EasyFix nettoie sans produits chimiques et peut être employé presque partout. Les surfaces dures de tout type à l'intérieur de la maison sont sa spécialité. Le nettoyage en profondeur avec le nettoyeur vapeur Kärcher élimine jusqu'à 99,999 % des virus¹⁾ et 99,99 % de toutes les bactéries domestiques²⁾ présents sur les surfaces dures courantes de la maison. Ses nombreux accessoires permettent un nettoyage hygiénique du carrelage, des plaques de cuisson et de la hotte, même jusque dans les moindres interstices, y compris en cas de saleté incrustée. Son équipement inclut également le suceur pour sol EasyFix à articulation flexible garantissant une excellente ergonomie ainsi que la technologie de lames de racleur pour des résultats de nettoyage parfaits. La lingette de sol se fixe très facilement sur le suceur pour sol grâce à un système pratique de bandes autoagrippantes et se retire sans contact avec la saleté. Le réglage de la vapeur sur 2 niveaux permet un ajustement parfait en fonction de la surface et du degré d'encrassement. Autres détails : le rangement pour accessoires et la position de stationnement du suceur pour sol.
Caractéristiques et avantages
Temps de chauffage courtAvec un temps de chauffe de seulement 30 secondes, le nettoyeur est prêt à être utilisé en un tour de main.
Set de nettoyage de sol EasyFix, avec suceur doté d'une articulation souple et système de fixation pratique de la serpillèreRésultats de nettoyage parfaits sur une variété de sols durs dans la maison grâce à une technologie à lamelles efficace. Changement de serpillère sans contact avec la saleté et fixation aisée de la serpillère grâce au système velcros. Nettoyage ergonomique et efficace tout en assurant un contact intégral avec le sol nonobstant la taille de l'utilisateur grâce à l'articulation flexible du suceur.
Vapeur continue et cartouche de détartrage intégréeLe réservoir est remplissable aisément à tout moment pour bénéficier de la vapeur en continu sans avoir à interrompre le travail. Grâce à la cartouche de détartrage intelligente, l'eau est automatiquement débarrassée du calcaire, ce qui prolonge considérablement la durée de vie de l'appareil.
Lingette de sol et garniture pour suceur à main
- Pour un résultat impeccable et un détachage et une élimination améliorés des saletés.
Sécurité enfants
- La sécurité enfants intègre un système de verrouillage et donc une protection fiable de l'appareil.
Régulation de débit de vapeur de 2 niveaux
- Le débit de vapeur peut être adapté en fonction de la surface et du degré d'encrassement.
Rangement des accessoires et position parking
- Rangement des accessoires pratique et position parking confortable du suceur sol pendant les pauses.
Bouton Marche/Arrêt sur l'appareil
- Mise en marche et à l'arrêt simples de l'appareil.
Spécifications
Données techniques
|Certificat de contrôle¹⁾
|Élimine jusqu'à 99,999 % des virus¹⁾ et 99,99 % des bactéries²⁾
|Rendement surfacique par remplissage de réservoir (m²)
|env. 75
|Puissance de chauffe (W)
|1900
|Pression vapeur max. (bar)
|max. 3.5
|Longueur du câble (m)
|4
|Temps de chauffe (min)
|0.5
|Capacité du réservoir (l)
|1
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Tension (V)
|220 / 240
|Fréquence (Hz)
|50 / 60
|Couleur
|Blanc
|Poids sans accessoires (kg)
|3.1
|Poids emballage inclus (kg)
|4.6
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|360 x 236 x 253
¹⁾ Lors d’un nettoyage ponctuel avec le nettoyeur vapeur Kärcher, c.-à-d. avec une durée de vaporisation de 30 secondes en mode vapeur maximal et en contact direct avec la surface à nettoyer, 99,999 % des virus enveloppés tels que les virus de la grippe (à l’exception du virus de l’hépatite B) sont éliminés des surfaces dures lisses courantes de la maison (germe d’essai : virus modifié de la vaccine Ankara). / ²⁾ Lors d’un nettoyage à une vitesse de nettoyage de 30 cm/s, en mode vapeur maximal et en contact direct avec la surface à nettoyer, 99,99 % de toutes les bactéries domestiques habituelles sont éliminés des surfaces dures lisses courantes de la maison (germe d’essai : Enterococcus hirae). / ³⁾ Facteur d'allongement minimal de la durée de vie du produit sur la base de tests internes avec une dureté de l'eau de 20 dH et une dureté temporaire de 15 dH.
Inclus dans la livraison
- Lingette de sol universelle EasyFix: 1 Pièce(s)
- Bonnette en microfibres pour suceur à main: 1 Pièce(s)
- Cartouche de détartrage: 1 Pièce(s)
- Buse à jet rectiligne
- Suceur à main
- Brosse ronde, petite (noire): 1 Pièce(s)
- Suceur pour sol: EasyFix
- Nombre de tubes vapeur: 2 Pièce(s)
- Longueur tubes vapeur: 0.5 m
Équipement
- Sécurité enfants
- Soupape de sécurité
- Régulation du débit vapeur: sur la poignée (deux niveaux)
- Réservoir: rechargeable en permanence
- Flexible vapeur avec poignée-pistolet: 2.2 m
- Interrupteur ON/OFF intégré
- Rangement des accessoires inclus sur l'appareil
Domaines d'utilisation
- Sols durs
- Robinetterie
- Lavabos
- Carrelages
- Fenêtres et vitres
- Hottes aspirantes
- Plaques de cuisson
Accessoires
Pièces de rechange SC 3 EasyFix
Pièces de rechange d'origine Kärcher
De nombreux défauts peuvent être réparés en remplaçant la pièce défectueuse par la pièce de rechange correspondante. Cela permet non seulement de réduire les coûts, mais aussi de protéger les ressources de notre planète.
Veuillez noter que les pièces de rechange ne peuvent être remplacées que par un personnel spécialisé et formé, sinon, tout droit à garantie sera perdu (conditions de garantie).
Home & Garden
Commandez votre pièce de rechange dans notre boutique en ligne dédiée aux pièces de rechange ou adressez-vous au partenaire SAV Kärcher le plus proche de chez vous.
Professional
Commandez votre pièce de rechange dans notre boutique en ligne dédiée aux pièces de rechange, contactez-nous directement ou adressez-vous au partenaire SAV Kärcher le plus proche de chez vous.