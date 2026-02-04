Nettoyeur vapeur SC 5 Deluxe Signature Line
Doté d’un anneau lumineux à LED, d’un indicateur de la température par LED en temps réel, de la fonction VapoHydro et d’un rangement parfait pour les accessoires, le nettoyeur vapeur SC 5 Deluxe permet un nettoyage en tout confort et sans interruption.
Seuls nos produits les plus innovants et les plus performants portent la signature du pionnier technologique et fondateur de l'entreprise, Alfred Kärcher. Le nouveau SC 5 Deluxe Signature Line : reconnaissable en un coup d'œil comme le meilleur appareil Kärcher de sa catégorie. Notre nettoyeur vapeur phare SC 5 Deluxe Signature Line transforme le nettoyage hygiénique en exercice de relaxation. Des fonctions haut de gamme, comme le débit de vapeur ajustable selon la surface et le degré d’encrassement ou la fonction VapoHydro, permettant d’ajouter de l’eau chaude à la vapeur, garantissent de véritables effets WOW dès l’utilisation. Le réservoir est amovible et remplissable à tout moment, garantissant ainsi un nettoyage sans interruption. L’afficheur à LED en temps réel permet de suivre la préparation rapide de l’appareil et grâce au compartiment à accessoires intégré, votre maison ne sera pas la seule à être parfaitement rangée une fois la tâche accomplie.
Caractéristiques et avantages
Avantages de la Signature LineLa signature du fondateur de l'entreprise, Alfred Kärcher, désigne le produit comme le meilleur appareil Kärcher de sa catégorie. Autres avantages exclusifs : l'assistance via l'application et une extension de garantie.
Indicateur de température à LED en temps réelLe préchauffage peut être suivi en temps réel jusqu'à la température max. de 150 °C.
Rangement pratique des accessoires et position de stationnementRangement pratique des accessoires, des tubes rallonges, du cordon et du flexible vapeur.
Fonction VapoHydro
- En plus de la vapeur, un jet puissant d'eau chaude permet de rincer la surface nettoyée
Autonomie illimitée par un remplissage en permanence du réservoir d'eau
- Pour un nettoyage sans interruption et un remplissage d'eau confortable.
Set de nettoyage de sol EasyFix, avec suceur doté d'une articulation souple et système de fixation pratique de la serpillère
- Résultats de nettoyage optimaux sur les surfaces dures les plus diverses de la maison grâce aux lames de racleur efficaces.
- Changement de serpillère sans contact avec la saleté et fixation aisée de la serpillère grâce au système velcros.
- Nettoyage ergonomique et efficace tout en assurant un contact intégral avec le sol nonobstant la taille de l'utilisateur grâce à l'articulation flexible du suceur.
Accessoires multifonction
- Nettoyage en fonction du besoin des surfaces les plus diverses au moyen du suceur sol, du suceur à main, de la brosse ronde, etc.
Sécurité enfants
- La sécurité enfants intègre un système de verrouillage et donc une protection fiable de l'appareil.
Réglage de la quantité de vapeur sur 3 niveaux
- La quantité de vapeur peut être ajustée en fonction de la surface et du degré d'encrassement.
Interrupteur général rotatif sur l'appareil
- Mise en marche et à l'arrêt simples de l'appareil.
Spécifications
Données techniques
|Certificat de contrôle¹⁾
|Élimine jusqu'à 99,999 % des virus¹⁾ et 99,99 % des bactéries²⁾
|Rendement surfacique par remplissage de réservoir (m²)
|env. 130
|Puissance de chauffe (W)
|2250
|Pression vapeur max. (bar)
|4
|Longueur du câble (m)
|6
|Temps de chauffe (min)
|3
|Contenance de chaudière (l)
|0.5
|Capacité du réservoir (l)
|1.3
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Tension (V)
|220 / 240
|Fréquence (Hz)
|50
|Couleur
|Blanc
|Poids sans accessoires (kg)
|5.6
|Poids emballage inclus (kg)
|9
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|400 x 265 x 300
¹⁾ Lors d’un nettoyage ponctuel avec le nettoyeur vapeur Kärcher, c.-à-d. avec une durée de vaporisation de 30 secondes en mode vapeur maximal et en contact direct avec la surface à nettoyer, 99,999 % des virus enveloppés tels que les virus de la grippe (à l’exception du virus de l’hépatite B) sont éliminés des surfaces dures lisses courantes de la maison (germe d’essai : virus modifié de la vaccine Ankara). / ²⁾ Lors d’un nettoyage à une vitesse de nettoyage de 30 cm/s, en mode vapeur maximal et en contact direct avec la surface à nettoyer, 99,99 % de toutes les bactéries domestiques habituelles sont éliminés des surfaces dures lisses courantes de la maison (germe d’essai : Enterococcus hirae).
Inclus dans la livraison
- Lingette de sol universelle EasyFix: 2 Pièce(s)
- Bonnette en microfibres pour suceur à main: 1 Pièce(s)
- Détartrant poudre: 3 Pièce(s)
- Buse à jet rectiligne
- Suceur à main
- Powerbuse
- Brosse ronde, petite (noire): 1 Pièce(s)
- Grande brosse ronde
- Brosse spéciale pour les joints
- Suceur pour sol: EasyFix
- Nombre de tubes vapeur: 2 Pièce(s)
- Longueur tubes vapeur: 0.5 m
- Adaptateur moquette
Équipement
- Sécurité enfants
- Soupape de sécurité
- Régulation du débit vapeur: sur l'appareil (trois niveaux)
- Réservoir: amovible et rechargeable en permanence
- Flexible vapeur avec poignée-pistolet: 2.3 m
- Raccord pour fer à repasser
- Interrupteur ON/OFF intégré
- Fonction VapoHydro
- Rangement des accessoires inclus sur l'appareil
Domaines d'utilisation
- Sols durs
- Robinetterie
- Lavabos
- Carrelages
- Fenêtres et vitres
- Hottes aspirantes
- Plaques de cuisson
- Joints de carrelage
