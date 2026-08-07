Jeu de Powerbuses
Le jeu de Powerbuses comprend une Powerbuse avec rallonge. Idéal pour nettoyer les endroits difficiles d’accès (par ex. les coins et les jointures) sans effort et dans le respect de l’environnement.
La rallonge fournie dans le jeu de Powerbuses permet d’augmenter sensiblement la capacité de nettoyage de la buse à jet crayon. Le jet de vapeur gagne en efficacité et assure un nettoyage sans effort et dans le respect de l’environnement des endroits difficiles d’accès (par ex. les coins, les rebords et les jointures). Convient pour de nombreuses applications dans la cuisine, la salle de bain et les toilettes.
Caractéristiques et avantages
Ouverture rétrécie pour la sortie de la vapeur
- La capacité de nettoyage du jet de vapeur est renforcée.
- L’augmentation de la capacité de nettoyage permet d’éliminer sans difficulté la saleté des jointures et des coins.
Rallonge pour la buse à jet crayon
- Permet d’atteindre sans effort les endroits difficiles d’accès.
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|noir
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|107 x 21 x 21
Appareils compatibles
Domaines d'utilisation
- Endroits difficiles d’accès (coins, jointures, fentes, etc.)
Pièces de rechange Jeu de Powerbuses
Pièces de rechange d'origine Kärcher
De nombreux défauts peuvent être réparés en remplaçant la pièce défectueuse par la pièce de rechange correspondante. Cela permet non seulement de réduire les coûts, mais aussi de protéger les ressources de notre planète.
Veuillez noter que les pièces de rechange ne peuvent être remplacées que par un personnel spécialisé et formé, sinon, tout droit à garantie sera perdu (conditions de garantie).
Home & Garden
Commandez votre pièce de rechange dans notre boutique en ligne dédiée aux pièces de rechange ou adressez-vous au partenaire SAV Kärcher le plus proche de chez vous.
Professional
Commandez votre pièce de rechange dans notre boutique en ligne dédiée aux pièces de rechange, contactez-nous directement ou adressez-vous au partenaire SAV Kärcher le plus proche de chez vous.