Balai vapeur SC 3 Upright
Pour nettoyer aisément en profondeur les surfaces dures : le balai vapeur SC 3 Upright facile à utiliser élimine jusqu’à 99,999 % des virus¹⁾ et 99,99 % de toutes les bactéries domestiques²⁾.
Le balai vapeur SC 3 Upright de Kärcher permet d'obtenir une propreté en profondeur et sans souci sur tous les sols durs. Et ce, avec une grande facilité d'utilisation : la vapeur se règle aisément selon 3 niveaux prédéfinis en fonction de la surface à nettoyer. De plus, le préchauffage du balai vapeur ne prend que quelques secondes et, grâce à son réservoir d'eau propre amovible, remplissable à tout moment et doté d'une cartouche de détartrage, l'appareil est prêt à l'emploi en un temps record. Le nettoyage en profondeur avec le nettoyeur vapeur Kärcher élimine jusqu'à 99,999 % des virus¹⁾ et 99,99 % de toutes les bactéries domestiques²⁾ présents sur les surfaces dures courantes de la maison. En combinant le suceur pour sol EasyFix avec son système de bandes autoagrippantes et des lingettes de haute qualité, le SC 3 Upright obtient de bien meilleurs résultats de nettoyage en profondeur que les méthodes traditionnelles, comme la serpillère. De plus, le changement de lingette se fait sans contact avec la saleté. L'état de fonctionnement actuel est signalé à l'utilisateur par différents codes de couleur sur le bandeau LED. Pour les amateurs de moelleux : l'adaptateur moquette permet de rafraîchir facilement les moquettes et les tapis.
Caractéristiques et avantages
Réglage de la quantité de vapeur prédéfini selon 3 niveaux pour le nettoyage de diverses surfacesPossibilité de choisir le type de sol (bois, carrelage, moquette) pour une quantité de vapeur optimale.
Vapeur continue et cartouche de détartrage intégréeLe réservoir amovible peut être rempli à tout moment sans problème, pour une vapeur constante sans interruption de travail. Grâce à la cartouche de détartrage intelligente, l'eau est automatiquement débarrassée du calcaire, ce qui prolonge considérablement la durée de vie de l'appareil.
Temps de chauffage courtAvec un temps de chauffe de seulement 30 secondes, le nettoyeur est prêt à être utilisé en un tour de main.
Bandeau LED sur la poignée indiquant l'état de préchauffage et la disponibilité
- Utilisation simple grâce à l'indication permanente de l'état de fonctionnement de l'appareil.
- Si les voyants clignotent en rouge, cela indique que l'appareil est en cours de préchauffage. Lorsqu'ils sont allumés en vert, cela signifie que l'appareil est prêt à l'emploi.
Buse pour sol EasyFix avec articulation flexible et fixation autoagrippante du chiffon
- Résultats de nettoyage parfaits sur une variété de sols durs dans la maison grâce à une technologie à lamelles efficace.
- Changement de serpillère sans contact avec la saleté et fixation aisée de la serpillère grâce au système velcros.
- Nettoyage ergonomique et efficace, grâce à l’articulation flexible de la buse assurant un contact intégral avec le sol quelle que soit la taille de l’utilisateur.
Réglage intelligent de la dureté de l'eau
- Possibilité de régler individuellement la dureté de l'eau de douce à très dure.
- Longue durée de vie de l'appareil grâce à une protection optimale contre la calcification.
Adaptateur moquette pour rafraîchir les moquettes
- L'adaptateur moquette permet de rafraîchir moquettes et tapis simplement et sans effort.
Bouton Marche/Arrêt sur l'appareil
- Mise en marche et à l'arrêt simples de l'appareil.
Spécifications
Données techniques
|Certificat de contrôle¹⁾
|Élimine jusqu'à 99,999 % des virus¹⁾ et 99,9 % des bactéries²⁾
|Rendement surfacique par remplissage de réservoir (m²)
|env. 60
|Puissance de chauffe (W)
|1600
|Longueur du câble (m)
|5
|Temps de chauffe (min)
|0.5
|Capacité du réservoir (l)
|0.5
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Tension (V)
|220 / 240
|Fréquence (Hz)
|50 / 60
|Couleur
|Blanc
|Poids sans accessoires (kg)
|3.1
|Poids emballage inclus (kg)
|4
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|314 x 207 x 1185
¹⁾ Lors d’un nettoyage ponctuel avec le nettoyeur vapeur Kärcher, c.-à-d. avec une durée de vaporisation de 30 secondes en mode vapeur maximal et en contact direct avec la surface à nettoyer, 99,999 % des virus enveloppés tels que les virus de la grippe (à l’exception du virus de l’hépatite B) sont éliminés des surfaces dures lisses courantes de la maison (germe d’essai : virus modifié de la vaccine Ankara). / ²⁾ Lors d’un nettoyage à une vitesse de nettoyage de 30 cm/s, en mode vapeur maximal et en contact direct avec la surface à nettoyer, 99,99 % de toutes les bactéries domestiques habituelles sont éliminés des surfaces dures lisses courantes de la maison (germe d’essai : Enterococcus hirae). / ³⁾ Facteur d'allongement minimal de la durée de vie du produit sur la base de tests internes avec une dureté de l'eau de 20 dH et une dureté temporaire de 15 dH.
Inclus dans la livraison
- Lingette de sol abrasive EasyFix: 1
- Adaptateur moquette
- Suceur pour sol: EasyFix
Équipement
- Soupape de sécurité
- Régulation du débit vapeur: sur la poignée (trois niveaux)
- Réservoir: amovible et rechargeable en permanence
- Interrupteur ON/OFF intégré
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Sols durs
- Rafraîchissement des moquettes et tapis
Accessoires
Pièces de rechange SC 3 Upright
Pièces de rechange d'origine Kärcher
De nombreux défauts peuvent être réparés en remplaçant la pièce défectueuse par la pièce de rechange correspondante. Cela permet non seulement de réduire les coûts, mais aussi de protéger les ressources de notre planète.
Veuillez noter que les pièces de rechange ne peuvent être remplacées que par un personnel spécialisé et formé, sinon, tout droit à garantie sera perdu (conditions de garantie).
Home & Garden
Commandez votre pièce de rechange dans notre boutique en ligne dédiée aux pièces de rechange ou adressez-vous au partenaire SAV Kärcher le plus proche de chez vous.
Professional
Commandez votre pièce de rechange dans notre boutique en ligne dédiée aux pièces de rechange, contactez-nous directement ou adressez-vous au partenaire SAV Kärcher le plus proche de chez vous.