Balai vapeur SC 1 Upright
Léger, élancé et au design autoportant : le modèle d'entrée de gamme est opérationnel en seulement 30 secondes pour un nettoyage en profondeur à la vapeur en toute simplicité.
La vapeur hygiénique pour lutter contre la saleté : le Kärcher SC 1 Upright nettoie sans effort et en toute simplicité les sols durs vitrifiés. Le nettoyage en profondeur avec le nettoyeur vapeur Kärcher élimine jusqu'à 99,999 % de tous virus¹⁾ et 99,99 % de toutes les bactéries domestiques²⁾ présents sur les surfaces dures. Il suffit de le mettre en marche et c'est parti : le nettoyeur vapeur est chaud et opérationnel en seulement 30 secondes. Le réservoir d'eau propre se retire facilement pour faire l'appoint. Sa longue durée de vie est garantie par une fonction de détartrage automatique à l'aide d'une cartouche de détartrage dans l'appareil. Pratique : le changement de lingette sur le suceur pour sol se fait sans contact avec la saleté grâce à une fixation à bandes autoagrippantes. Il suffit de placer le pied sur le grand rabat de la lingette de sol et de retirer l'appareil vers le haut. Le stationnement et l'entreposage du nettoyeur vapeur sont également très pratiques : cet appareil élancé et léger tient debout tout seul.
Caractéristiques et avantages
Temps de chauffage court
- Avec un temps de chauffe de seulement 30 secondes, le nettoyeur est prêt à être utilisé en un tour de main.
Suceur pour sol avec articulation flexible et fixation à bandes autoagrippantes de la lingette de sol
- Résultats de nettoyage optimaux sur les surfaces dures les plus diverses de la maison grâce aux lames de racleur efficaces.
- Changement de lingette sans aucun contact avec la lingette de sol sale.
Spécifications
Données techniques
|Certificat de contrôle¹⁾
|Élimine jusqu'à 99,999 % des virus¹⁾ et 99,9 % des bactéries²⁾
|Rendement surfacique par remplissage de réservoir (m²)
|30
|Puissance de chauffe (W)
|1300
|Longueur du câble (m)
|5
|Temps de chauffe (min)
|0.5
|Capacité du réservoir (l)
|0.2
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Tension (V)
|220 / 240
|Fréquence (Hz)
|50 / 60
|Couleur
|Blanc
|Poids sans accessoires (kg)
|2.1
|Poids emballage inclus (kg)
|3.1
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|314 x 147 x 1197
¹⁾ Lors d’un nettoyage ponctuel avec le nettoyeur vapeur Kärcher, c.-à-d. avec une durée de vaporisation de 30 secondes en mode vapeur maximal et en contact direct avec la surface à nettoyer, 99,999 % des virus enveloppés tels que les virus de la grippe (à l’exception du virus de l’hépatite B) sont éliminés des surfaces dures lisses courantes de la maison (germe d’essai : virus modifié de la vaccine Ankara). / ²⁾ Lors d’un nettoyage à une vitesse de nettoyage de 30 cm/s, en mode vapeur maximal et en contact direct avec la surface à nettoyer, 99,99 % de toutes les bactéries domestiques habituelles sont éliminés des surfaces dures lisses courantes de la maison (germe d’essai : Enterococcus hirae). / ³⁾ Facteur d'allongement minimal de la durée de vie du produit sur la base de tests internes avec une dureté de l'eau de 20 dH et une dureté temporaire de 15 dH.
Inclus dans la livraison
- Lingette de sol universelle EasyFix Large: 2 Pièce(s)
- Suceur pour sol: EasyFix Large
Équipement
- Soupape de sécurité
- Réservoir: amovible et rechargeable en permanence
Vidéos
Accessoires
Pièces de rechange SC 1 Upright
Pièces de rechange d'origine Kärcher
De nombreux défauts peuvent être réparés en remplaçant la pièce défectueuse par la pièce de rechange correspondante. Cela permet non seulement de réduire les coûts, mais aussi de protéger les ressources de notre planète.
Veuillez noter que les pièces de rechange ne peuvent être remplacées que par un personnel spécialisé et formé, sinon, tout droit à garantie sera perdu (conditions de garantie).
Home & Garden
Commandez votre pièce de rechange dans notre boutique en ligne dédiée aux pièces de rechange ou adressez-vous au partenaire SAV Kärcher le plus proche de chez vous.
Professional
Commandez votre pièce de rechange dans notre boutique en ligne dédiée aux pièces de rechange, contactez-nous directement ou adressez-vous au partenaire SAV Kärcher le plus proche de chez vous.