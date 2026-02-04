Dampfmopp SC 1 Upright
Leicht, schlank und im aufrecht stehenden Design: Das Preiseinstiegsmodell ist in nur 30 Sekunden einsatzbereit für die sorgenfreie, porentiefe Reinigung mit Dampf.
Mit hygienischem Dampf gegen den Schmutz: Der Kärcher SC 1 Upright reinigt versiegelte Hartböden mühelos und sorgenfrei. Bei gründlicher Reinigung mit dem Kärcher Dampfreiniger werden bis zu 99,999 % aller Viren¹⁾ und 99,99 % aller haushaltsüblichen Bakterien²⁾ auf Hartflächen beseitigt. Einschalten und loslegen: Der Dampfreiniger ist in nur 30 Sekunden aufgeheizt und einsatzbereit. Der Frischwassertank kann zum Befüllen einfach abgenommen werden. Für lange Lebensdauer sorgt eine automatische Entkalkungsfunktion mit einer Entkalkungskartusche im Gerät. Komfortabel ist der Tuchwechsel an der Bodendüse ohne Schmutzkontakt dank Klettbefestigung. Einfach auf die große Lasche am Bodentuch treten und das Gerät nach oben abziehen. Auch das Parken und Abstellen des Dampfreinigers ist sehr komfortabel: Das schlanke und leichte Gerät bleibt allein aufrecht stehen.
Merkmale und Vorteile
Kurze Aufheizzeit
- Mit nur 30 Sekunden Aufheizzeit ist das Gerät im Handumdrehen einsatzbereit.
Bodendüse mit flexiblem Gelenk und Klettfixierung des Bodentuchs
- Optimale Reinigungsergebnisse auf verschiedensten Hartböden im Haushalt dank effizienter Lamellentechnik.
- Berührungsloser Tuchwechsel – kein Kontakt mit dem verschmutzten Bodentuch.
Spezifikationen
Technische Daten
|Prüfzertifikat¹⁾
|Beseitigt bis zu 99.999 % der Viren¹⁾ und 99.9 % Bakterien²⁾
|Flächenleistung je Tankfüllung (m²)
|30
|Heizleistung (W)
|1300
|Kabellänge (m)
|5
|Aufheizzeit (min)
|0.5
|Tankinhalt (l)
|0.2
|Anzahl der Stromphasen (Ph)
|1
|Spannung (V)
|220 / 240
|Frequenz (Hz)
|50 / 60
|Farbe
|Weiß
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|2.1
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|3.1
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|314 x 147 x 1197
¹⁾ Bei der punktuellen Reinigung mit dem Kärcher-Dampfreiniger, d. h. einer Bedampfungsdauer von 30 Sekunden auf maximaler Dampfstufe bei direktem Kontakt mit der zu reinigenden Oberfläche, können 99,999 % der behüllten Viren, wie Influenzaviren (mit Ausnahme des Hepatitis-B-Virus), auf haushaltsüblichen, glatten Hartflächen entfernt werden (Testkeim: Modifiziertes Vacciniavirus Ankara). / ²⁾ Bei der Reinigung mit einer Reinigungsgeschwindigkeit von 30 cm/s auf maximaler Dampfstufe und bei direktem Kontakt mit der zu reinigenden Oberfläche werden 99,99 % aller haushaltsüblichen Bakterien auf haushaltsüblichen, glatten Hartflächen abgetötet (Testkeim: Enterococcus hirae). / ³⁾ Faktor um den die Produktlebenszeit mindestens verlängert wird, auf Grundlage interner Tests bei einer Wasserhärte von 20°dH und einer Karbonathärte von 15°dH.
Lieferumfang
- Universal Bodentuch EasyFix Large: 2 Stück
- Bodendüse: EasyFix Large
Ausstattung
- Sicherheitsventil
- Tank: Entnehmbar und permanent wiederbefüllbar
Videos
Zubehör
SC 1 Upright Ersatzteile
Kärcher Original-Ersatzteile
Viele Defekte können behoben werden, indem das entsprechende Ersatzteil am Gerät ausgetauscht wird. Und so werden nicht nur Kosten minimiert, sondern auch die Ressourcen unserer Erde geschont.
Bitte beachten Sie, dass Ersatzteile lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden dürfen, anderenfalls erlischt der Garantieanspruch (siehe auch Garantiebedingungen).
Home & Garden
Bestellen Sie Ihr Ersatzteil in unserem Onlineshop für Ersatzteile oder wenden Sie sich an den Kärcher Servicepartner in Ihrer Nähe.
Professional
Bestellen Sie Ihr Ersatzteil in unserem Onlineshop für Ersatzteile, kontaktieren Sie uns direkt oder wenden Sie sich an den Kärcher Servicepartner in Ihrer Nähe.