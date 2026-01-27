Pompe d'évacuation pour eaux chargées SP 22.000 Dirt Level Sensor
Avec capteur de niveau et préfiltre intégré : la pompe d'évacuation pour eaux chargées SP 22.000 Dirt Level Sensor vient à bout des tâches d'évacuation difficiles en pompant jusqu'à 22 000 l/h d'eaux chargées.
Un capteur de niveau réglable individuellement démarre immédiatement la pompe pour eaux chargées SP 22.000 Dirt Level Sensor en cas de contact avec l'eau. Dès que le niveau d'eau n'atteint plus le capteur, la pompe se coupe automatiquement au bout de quinze secondes. Cette pompe d'évacuation extrêmement performante est idéale pour vider par exemple les grands bassins de jardins, les caves inondées ou les excavations submergées, sachant qu'elle permet une évacuation fiable des eaux très chargées (jusqu'à une taille de particules de saleté de 30 mm) avec un débit jusqu'à 22 000 l/h. En cas d'eaux encore plus chargées, le préfiltre en acier inoxydable intégré et abaissable sert de protection contre les obstructions. Grâce au commutateur Automatique/Manuel, la pompe d'évacuation peut aussi être basculée en mode continu. Elle garantit une évacuation fiable jusqu'à une hauteur d'eau résiduelle de 35 millimètres, que ce soit en mode continu ou en mode automatique, à condition d'un réglage correspondant du capteur de niveau. Le support de raccord Quick Connect permet un raccordement rapide et simple des flexibles 1", 1 1/4" et 1 1/2". Grâce au carter en acier inoxydable et à la garniture mécanique robuste, la pompe possède une durée de vie particulièrement longue. Une extension de la garantie à cinq ans est possible en option.
Caractéristiques et avantages
Roulement en céramiquePour une durée de vie prolongée
Level SensorPour le réglage en mode manuel ou automatique
Quick ConnectRaccord fileté pour un raccord rapide et facile des flexibles 1 1/4" et 1 1/2" à la pompe.
Développée pour les eaux chargées
- Évacuation fiable de l'eau avec des particules d’une taille jusqu’à 20 mm.
Interrupteur automatique / manuel
- Pour la commutation du mode automatique et manuel.
Poignée de transport confortable
- Prise en main confortable et peut aussi être utilisée avec un filin.
Pré filtre robuste et intégré en acier inoxydable
- Protection de la pompe contre les salissures extrêmement tenaces et par conséquent prévention d'un blocage éventuel de la pompe.
Spécifications
Données techniques
|Puissance nominale à l'entrée (W)
|750
|Débit max. (l/h)
|< 22000
|Température d'admission d'eau (°C)
|max. 35
|Hauteur de refoulement (m)
|8
|Pression (bar)
|max. 0.8
|Granulométrie (mm)
|max. 30
|Profondeur d'immersion (m)
|max. 7
|Durée de marche à vide (s)
|15
|Eau résiduelle min., manuelle (mm)
|35
|Hauteur d’eau résiduelle (mm)
|35
|Filetage des raccords
|G1 1/2
|Filetage des raccords côté refoulement
|G1/2 filetage interne
|Câble d'alimentation (m)
|10
|Tension (V)
|230 - 240
|Fréquence (Hz)
|50
|Couleur
|jaune
|Poids sans accessoires (kg)
|6.7
|Poids emballage inclus (kg)
|7.7
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|238 x 293 x 354
Inclus dans la livraison
- Raccord pour flexible: 1'', 1 1/4'', 1 1/2''
Équipement
- Poignée de transport confortable
- Quick Connect pour un raccordement rapide et facile du flexible
- Commutation fonctionnement manuel/automatique: Interrupteur sur la pompe
- Level Sensor: réglage continu de la hauteur de commutation
- Pré filtre intégré en acier inoxydable
- En mode automatique (auto), la pompe s’actionne automatiquement en fonction du niveau d’eau
- En mode manuel, la pompe fonctionne en permanence jusqu'à atteindre la hauteur d'eau résiduelle minimale
- Roulement en céramique
- Carter en acier inoxydable
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Pompage de l'eau de bassins de jardin
- Utilisation en cas d'inondation
- Drainage d'excavations jusqu'à max. 100 m³
Accessoires
Pièces de rechange SP 22.000 Dirt Level Sensor
Pièces de rechange d'origine Kärcher
De nombreux défauts peuvent être réparés en remplaçant la pièce défectueuse par la pièce de rechange correspondante. Cela permet non seulement de réduire les coûts, mais aussi de protéger les ressources de notre planète.
Veuillez noter que les pièces de rechange ne peuvent être remplacées que par un personnel spécialisé et formé, sinon, tout droit à garantie sera perdu (conditions de garantie).
Home & Garden
Commandez votre pièce de rechange dans notre boutique en ligne dédiée aux pièces de rechange ou adressez-vous au partenaire SAV Kärcher le plus proche de chez vous.
Professional
Commandez votre pièce de rechange dans notre boutique en ligne dédiée aux pièces de rechange, contactez-nous directement ou adressez-vous au partenaire SAV Kärcher le plus proche de chez vous.