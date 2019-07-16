Les appareils de la plateforme de batterie Kärcher Battery Power
Sans fil. Sans limites. Équipées de manière optimale pour les tâches d’entretien du jardin et de nettoyage: la plate-forme de batterie 18 V Kärcher Battery Power pour les appareils compacts dans les jardins de petite et moyenne surface et la plate-forme de batterie 36 V Kärcher Battery Power pour les applications intenses dans les grands jardins. Ainsi, il existe le bon appareil pour tous les besoins.
Appareils de la plateforme de batterie 36 V Kärcher Battery Power
Les appareils de la plateforme de batterie Kärcher Battery Power 36 V sont puissants et compatibles avec les batteries Kärcher Battery Power 36 V: la batterie Kärcher Battery Power 36 V/2,5 Ah et la batterie Kärcher Battery Power 36 V/5,0 Ah. Une seule batterie permet d'utiliser les appareils sans fil Kärcher tels que les coupe-bordures, les nettoyeurs haute pression ou les taille-haies. Pour des exigences maximales en matière de flexibilité, de mobilité et de puissance.
Appareils de la plateforme de batterie 18 V Kärcher Battery Power
Les appareils de la plateforme de batterie Kärcher Battery Power 18 V sont compacts et maniables. Les batteries interchangeables Kärcher Battery Power 18 V sont disponibles en 2 variantes avec différentes capacités: 18 V/2,5 Ah et 18 V/5,0 Ah. Les deux variantes peuvent être utilisées avec tous les appareils 18 V. Que ce soit avec les tondeuses sans fil, les aspirateurs eau et poussières sans fil ou les désherbeurs sans fil Kärcher. Le changement des batteries est rapide et facile ce qui permet une utilisation flexible.
Accessoires de la plateforme de batterie Kärcher Battery Power
Les accessoires de la plateforme de batterie Kärcher Battery Power comprennent différentes batteries interchangeables, des chargeurs rapides et des kits de démarrage. Les produits sont compatibles avec les appareils de la plateforme de batterie Kärcher Battery Power 18 V ou 36 V.
Batteries et chargeurs
FAQ Battery Universe
Quelle est l'autonomie de la batterie? Quelles batteries sont compatibles avec quels appareils? Comment fonctionne la technologie temps réel de Kärcher? Les réponses à ces questions – et à bien d'autres – concernant les plateformes de batterie interchangeable Kärcher vous attendent dans la Foire Aux Questions Battery Universe.
Vos avantages dans la boutique en ligne Kärcher
√ Possibilité d’acheter directement chez le fabricant: l’assortiment de marque complet
√ Conseil professionnel et individualisé: ligne d’assistance gratuite
√ Livraison gratuite dès CHF 50.00
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√ Commande sécurisée via SSL
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