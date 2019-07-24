Nettoyeurs haute pression sans fil
Vous n'avez pas de prise de courant à portée de main ? Avec nos nettoyeurs haute pression sans fil, ce n'est pas un problème. Le K 2 Battery est idéal pour un nettoyage polyvalent des voitures, motos, vélos et bateaux de petite taille ainsi que pour les petites tâches de nettoyage autour de la maison, même sans prise de courant.
Domaines d'application variés
Un résultat éclatant, même sans alimentation secteur : avec notre nettoyeur haute pression sans fil pour des domaines d'application variés tels que les terrasses, les bateaux, les allées de jardin ou les vélos. La possibilité d'utilisation d'un flexible d'aspiration Kärcher pour aspirer l'eau depuis des sources d'eau alternatives offre une flexibilité encore plus grande. Grâce à la technologie temps réel innovante, l'afficheur LCD de la batterie indique à tout moment la capacité de la batterie.
K 2 Battery – loin de la prise de courant. Près de la saleté.
Plateformes de batterie Kärcher Battery Power
Plateforme de batterie Kärcher Battery Power 18 V
La plateforme de batterie Kärcher Battery Power 18 V englobe des produits compacts et maniables pour l'entretien des jardins et espaces verts de petite et moyenne superficies.
Plateforme de batterie Kärcher Battery Power 36 V
Pour les grands jardins et espaces verts, la plateforme de batterie Kärcher Battery Power 36 V offre des appareils puissants de diverses catégories pour le nettoyage et le jardinage.
