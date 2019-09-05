Aspirateurs eau et poussières sans fil
Liberté de nettoyage sans limites pour la cabane de jardin, la voiture ou la terrasse; les aspirateurs eau et poussières sans fil 18 V ou 36 V viennent à bout de toutes les saletés en combinant les avantages des aspirateurs eau sans fil avec ceux des aspirateurs poussières sans fil. Saletés humides ou sèches, les aspirateurs sont toujours prêts à l'emploi, même sans prise de courant à proximité, grâce à la batterie interchangeable Kärcher Battery Power. Pour davantage de flexibilité, les batteries sont également compatibles avec d'autres appareils de la plateforme de batterie Kärcher Battery Power 18 V ou 36 V.
Produits
THERE’S NO STOPPING YOUR WOW.
Sans fil pour une liberté absolue. Sans fil pour le retenir, le WD 3-18 n'a aucune limite. Allez-vous, vous aussi, repousser vos limites? Rien ne peut vous arrêter, à la maison ou en dehors. Grâce à la technologie temps réel, vous savez toujours à la minute près de quelle autonomie vous disposez pour le nettoyage. Saletés humides ou sèches, grossières ou fines, dedans comme dehors: l'aspirateur eau et poussières sans fil peut tout nettoyer, ou presque. L'effet «WOW» est assuré avec la puissance d'aspiration supérieure de la gamme WD Battery et l'élimination efficace et sans résidus des saletés sur toutes les surfaces.
Caractéristiques
Batterie interchangeable 18 V, compatible avec tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher Battery Power 18 V.
L'état de la batterie est visible à tout moment sur l'afficheur LCD (technologie temps réel).
Rangement pratique des accessoires: rangement peu encombrant, sûr et à portée de main des accessoires.
Rangement de flexible sur la tête de l'appareil : rangement peu encombrant du flexible d'aspiration qui s'accroche sur la tête de l'appareil.
Fonction de soufflerie pour les endroits difficiles d'accès.
Aspiration de surfaces humides facilitée avec de petites et grandes quantités d'eau.
Poignée de transport ergonomique.
18 V + 18 V = 36 V Power: Puissant moteur de 36 V alimenté par 2 batteries Li-Ion de 18 V.
Procédé breveté d'enlèvement du filtre : retrait simple et rapide du filtre en rabattant la cassette filtrante, sans aucun contact avec la saleté.
Points forts
Liberté de mouvement maximale et utilisation immédiate
Vous voulez aspirer la voiture sans aucune prise de courant à proximité? Vous avez renversé une bouteille d'eau sur le sol? Aucun problème avec les appareils sans fil WD, qui combinent les avantages des aspirateurs eau sans fil avec ceux des aspirateurs poussières sans fil.
Kärcher Battery Power 18 V
WD 1 Compact Battery
Tension: 18 V
Puissance absorbée: 230 W
Taille de la cuve: 7 l
Longueur du flexible d'aspiration : 1,20 m
Autonomie de la batterie: env. 10 min*
Poids sans accessoires: 3,1 kg
Suceur pour fentes: oui
Suceur fauteuil: oui
Suceur pour sol: non
Chargeur inclus: non
Batterie incluse: non
* Rendement maximal avec la batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V/2,5 Ah
Vous voulez passer un coup d'aspirateur rapide dans la voiture? Pas de problème. Grâce aux accessoires spéciaux pour le nettoyage intérieur des voitures et à son design compact, l'aspirateur eau et poussières sans fil de la plateforme de batterie Kärcher Battery Power 18 V impressionne par sa polyvalence et sa liberté de mouvement. Un véritable concentré de puissance!
WD 2-18
Tension: 18 V
Puissance absorbée: 225 W
Taille de la cuve: 12 l
Longueur du flexible d'aspiration: 1,80 m
Autonomie de la batterie: 10 min*
Poids sans accessoires: 3,6 kg
Suceur pour fentes: oui
Suceur fauteuil: non
Suceur pour sol: oui
Chargeur inclus: non
Batterie incluse: non
* Rendement maximal avec la batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V/2,5 Ah
Compacité et polyvalence. L'aspirateur eau sans fil WD 2-18, également conçu pour les saletés sèches, offre une puissance d'aspiration optimale et une grande polyvalence. Par rapport au modèle WD 1 Compact, plus petit, le WD 2-18 est équipé d'un suceur pour sol, de roulettes et d'un bac à déchets plus grand de 5 litres.
WD 3-18 / WD 3-18 S
Tension: 18 V
Puissance absorbée: 225 W
Taille de la cuve: 17 l
Longueur du flexible d'aspiration: 2,0 m
Autonomie de la batterie: 20 min*
Poids sans accessoires: 4,1 kg
Suceur pour fentes: oui
Suceur fauteuil: non
Suceur pour sol: oui
Chargeur inclus: non
Batterie incluse: non
* Rendement maximal avec la batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V/5,0 Ah
Pour des quantités de saleté encore plus importantes, convient également à l'aspiration de surfaces humides : le WD 3-18 S avec cuve en acier inoxydable. Ce dernier offre une taille de cuve supérieure de 5 litres par rapport au WD 2-18 et s'illustre par une autonomie deux fois plus longue et ininterrompue de vingt minutes grâce à la batterie interchangeable de 5,0 Ah incluse dans le kit.
WD 4-18 Dual / WD 4-18 S Dual
Tension : 2x 18 V
Moteur : 36 V
Puissance nominale absorbée : 380 W
Volume de la cuve : 20 l
Longueur du tuyau d'aspiration : 2,20 m
Autonomie de la batterie : 28 min*
Filtre : filtre plissé plat
Poids sans accessoires : 6,76 kg / 7,0 kg
Suceur pour fentes : oui
Suceur fauteuil : non
Suceur pour sol : oui
Chargeur inclus : chargeur rapide Dual Battery Power 18 V
Batterie incluse : 2x 18 V / 5,0 Ah
* Autonomie maximale avec 2 batteries interchangeables Kärcher Battery Power 18 V / 5,0 Ah
Puissant et mobile : le WD 4-18 Dual et sa variante en acier inoxydable WD 4-18 S Dual se caractérisent par la puissance d'aspiration la plus élevée de la gamme Kärcher Home & Garden. La particularité : un moteur 36 V puissant qui est utilisé avec 2 batteries 18 V en série. Saletés humides ou sèches, fines ou grossières, tout est possible avec le WD 4-18 Dual et le WD 4-18 S Dual.
Kärcher Battery Power 36 V
WD 3 Battery / WD 3 Battery Premium
Tension: 36 V
Puissance absorbée: 300 W
Taille de la cuve: 17 l
Longueur du flexible d'aspiration: 2,0 m
Autonomie de la batterie: env. 15 min*
Poids sans accessoires: 5,2 kg / 5,5 kg
Suceur pour fentes: oui
Suceur fauteuil: non
Suceur pour sol: oui
Chargeur inclus: non
Batterie incluse: non
* Rendement maximal avec la batterie interchangeable Kärcher Battery Power 36 V/2,5 Ah
Une liberté de mouvement inédite et une puissance d'aspiration supplémentaire! L'aspirateur eau et poussières sans fil WD 3 Battery offre la liberté du sans-fil avec toutes les fonctionnalités nécessaires. Saletés humides ou sèches, fines ou grossières, tout est possible avec le WD 3 Battery.
Plateformes de batterie Kärcher Battery Power
Plateforme de batterie Kärcher Battery Power 18 V
La plateforme de batterie Kärcher Battery Power 18 V englobe des produits compacts et maniables pour l'entretien des jardins et espaces verts de petite et moyenne superficies.
Plateforme de batterie Kärcher Battery Power 36 V
Pour les grands jardins et espaces verts, la plateforme de batterie Kärcher Battery Power 36 V offre des appareils puissants de diverses catégories pour le nettoyage et le jardinage.
Vos avantages dans la boutique en ligne Kärcher
√ Possibilité d’acheter directement chez le fabricant: l’assortiment de marque complet
√ Conseil professionnel et individualisé: ligne d’assistance gratuite
√ Livraison gratuite dès CHF 50.00
√ Moyens de paiement sécurisé
√ Commande sécurisée via SSL
√ Traitement simple des réparations via Clair et net
√ Commandez les pièces de rechange d'origine Kärcher directement dans la boutique en ligne dédiée aux pièces de rechange
Conseil, service et vente
Recherche de revendeurs: que ce soit pour des produits ou des services: trouvez votre revendeur spécialisé Kärcher le plus proche.
Contacter Kärcher: utilisez notre formulaire de contact pour nous adresser vos questions et suggestions. Nous sommes à votre entière disposition!
Suivez-nous: vous voulez être au courant des nouveautés et des promotions Kärcher? Abonnez-vous à notre newsletter et suivez-nous sur les réseaux sociaux.
Bienvenue dans le monde Kärcher: parcourez directement en ligne nos brochures sur un large éventail de thèmes ayant trait au nettoyage.
En outre, notre newsroom vous permet de plonger dans des petites nouvelles et histoires passionnantes sur Kärcher.