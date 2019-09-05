WD 1 Compact Battery

Tension: 18 V

Puissance absorbée: 230 W

Taille de la cuve: 7 l

Longueur du flexible d'aspiration : 1,20 m

Autonomie de la batterie: env. 10 min*

Poids sans accessoires: 3,1 kg

Suceur pour fentes: oui

Suceur fauteuil: oui

Suceur pour sol: non

Chargeur inclus: non

Batterie incluse: non

* Rendement maximal avec la batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V/2,5 Ah

Vous voulez passer un coup d'aspirateur rapide dans la voiture? Pas de problème. Grâce aux accessoires spéciaux pour le nettoyage intérieur des voitures et à son design compact, l'aspirateur eau et poussières sans fil de la plateforme de batterie Kärcher Battery Power 18 V impressionne par sa polyvalence et sa liberté de mouvement. Un véritable concentré de puissance!