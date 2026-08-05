FLEXOMATE

Upgrade your Crew! Unser professioneller FlexoMate-Reinigungswagen sorgt für mehr Schnelligkeit und Effizienz im Reinigungsprozess. Der flexible und modulare Trolley eignet sich für umfassende Reinigungsaufgaben sowie unterschiedlichste Kundenanforderungen. Durch seinen ergonomischen Aufbau und den höhenverstellbaren Griff reduziert er körperliche Anstrengung, entlastet Schultern und Handgelenke.

Effizienter, flexibler, ergonomischer: ein Trolley, der die manuelle Reinigung neu definiert.