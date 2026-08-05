FLEXOMATE
Upgrade your Crew! Unser professioneller FlexoMate-Reinigungswagen sorgt für mehr Schnelligkeit und Effizienz im Reinigungsprozess. Der flexible und modulare Trolley eignet sich für umfassende Reinigungsaufgaben sowie unterschiedlichste Kundenanforderungen. Durch seinen ergonomischen Aufbau und den höhenverstellbaren Griff reduziert er körperliche Anstrengung, entlastet Schultern und Handgelenke.
Effizienter, flexibler, ergonomischer: ein Trolley, der die manuelle Reinigung neu definiert.
Wählen Sie die gewünschte Produktgruppe aus:
FlexoMate Swift Reinigungswagen
Der Swift ist die Basisvariante des FlexoMate. Der Reinigungswagen eignet sich perfekt für Objekte mit circa 35 Büros – und ist besonders stark auf engem Raum.
FlexoMate Expert Reinigungswagen
Genug Platz für die wichtigsten Reinigungsprodukte und ein bisschen mehr. Wählen Sie den FlexoMate Expert für Objekte mit circa 10 Sanitäranlagen und 10–15 Büros.
FlexoMate ExpertPro Reinigungswagen
Optimal für Objekte mit 15–20 Sanitäranlagen, 2–3 Teeküchen und circa 15–20 Büros: Den FlexoMate ExpertPro können Sie mit allem ausstatten, was Sie für anspruchsvolle Jobs benötigen.
Der neue FlexoMate Reinigungswagen ist da
Keine Zeit für Kompromisse. Der FlexoMate hilft Ihnen dabei, Reinigungsprojekte schneller fertigzustellen. Reduzieren Sie die körperliche Belastung Ihrer Mitarbeiter und erfüllen Sie mit nur einem Reinigungswagen die unterschiedlichsten Kundenanforderungen.
Die Zeit läuft – jeder Handgriff zählt. Starten Sie jetzt in die Zukunft der manuellen Reinigung.
Upgrade your Crew! Mit dem neuen FlexoMate von Kärcher.
Gemacht, um sich anzupassen
Wie oft ist es nicht der Auftrag, der Sie vor Herausforderungen stellt, sondern die Ausstattung? Damit Ihr Reinigungsequipment keine Hürde mehr ist, haben wir 3 Modelle entwickelt, mit denen Sie unterschiedlichste Reinigungsaufgaben meistern können. Welches Modell passt am besten zu Ihnen?
FlexoMate Swift
Der Swift ist die Basisvariante des FlexoMate. Der Reinigungswagen eignet sich perfekt für Objekte mit circa 35 Büros – und ist besonders stark auf engem Raum.
FlexoMate Expert
Genug Platz für die wichtigsten Reinigungsprodukte und ein bisschen mehr. Wählen Sie den FlexoMate Expert für Objekte mit circa 10 Sanitäranlagen und 10–15 Büros.
FlexoMate ExpertPro
Optimal für Objekte mit 15–20 Sanitäranlagen, 2–3 Teeküchen und circa 15–20 Büros: Den FlexoMate ExpertPro können Sie mit allem ausstatten, was Sie für anspruchsvolle Jobs benötigen.
Ihre Vorteile mit dem FlexoMate
Produktivität
Intuitive Konstruktion und leichte Zugänglichkeit zu Arbeitsmitteln erhöhen die Effizienz des Reinigungsprozesses und ermöglichen es Ihren Reinigungskräften, schneller zu arbeiten.
Flexibilität
Ein FlexoMate, schier unendliche Möglichkeiten: Passen Sie den Reinigungstrolley ganz einfach an Ihre Anforderungen an, wann immer es nötig ist. Ob zusätzliche Boxen oder Reinigungsgeräte – mit dem FlexoMate ist alles drin.
Ergonomie
Weniger Belastung beim Arbeiten: Mit seinen justierbaren Griffen und kippbaren Boxen reduziert der FlexoMate Belastungen im Arm- und Schulterbereich und macht Ihnen das Arbeiten einfacher.
Die Highlights
Sie sind neugierig, was den FlexoMate so einzigartig macht? Entdecken Sie die Besonderheiten des Reinigungswagens.
Modulares System
Der FlexoMate passt sich Ihren Bedürfnissen an. Sie können ihn auf- und abrüsten, ganz wie es Ihnen passt – beispielsweise mit Boxen, einem faltbaren Müllsackhalter, einem Mopp, einer Mopppresse, Reinigungsgeräten und weiteren Trolleys, die aufgrund des modularen Systems einfach angedockt werden können.FlexoMate ExpertPro entdecken
Maschinenintegration
Mit dem FlexoMate sparen Sie sich viele Wege, weil Sie Ihre Maschinen immer dabeihaben. Der FlexoMate verfügt über spezielle Anbausätze wie einen Gerätehalter, mit dem 5 unterschiedliche Reinigungsgeräte integriert werden können, von kompakten Akku-Scheuersaugmaschinen über Fenster- und Oberflächensauger bis hin zu Trockensaugern.FlexoMate Expert entdecken
Patentierte Kippboxen
Weniger Belastung für den Rücken, einfachere Zugänglichkeit zu Reinigungsprodukten: Dank der kippbaren Boxen vermeiden Sie belastende Bewegungsabläufe. Einfach ausklappen, um Reinigungsmittel oder einen Mopp herauszunehmen, einfach wieder einklappen, um von A nach B zu kommen. Ganz ohne anzuecken.FlexoMate Swift entdecken
Ergonomisches Design
Der FlexoMate passt sich Ihrem Körper an. Deshalb verfügen gesundheitskritische Elemente über ein patentiertes und Red Dot-prämiertes ergonomisches Design. Wie zum Beispiel der ErgoGrip, der sich an unterschiedliche Körpergrössen anpassen lässt. Und nicht zuletzt die kippbaren Boxen, die Sie durch ihren Neigungswinkel zusätzlich beim Reinigen entlasten.Produkte entdecken
Nachhaltigkeit
Der FlexoMate erfüllt höchste Standards, die mit dem Green Dot Award prämiert sind. Er ist fast komplett recycelbar und mit Zubehör kombinierbar, das teilweise aus 100 Prozent recyceltem Material besteht.Produkte entdecken
Da steckt mehr drin!
Mehr Nachhaltigkeit
Mit dem FlexoMate bekommen Sie einen Reinigungstrolley, der nachhaltig gedacht und gemacht ist. Bei der Materialauswahl achten wir auf einen hohen Recyclinganteil. Und das modulare System sowie die hohe Materialqualität sorgen für eine lange Lebensdauer.
Mehr Produktivität
Der FlexoMate ist so konstruiert, dass Sie von allen Seiten auf alle Boxen zugreifen können – von vorne, von hinten, von rechts und von links. Das macht Ihnen das Arbeiten einfacher und beschleunigt den Reinigungsprozess.
Mehr Auswahl
Weil der FlexoMate so modular ist, verfügt er über ein ganzes Universum an Zubehör. Ergänzen und erweitern Sie ihn mit Boxen, Abstellflächen und Kärcher Professional-Geräten, damit Sie optimal auf Ihre Reinigungsaufgaben vorbereitet sind.
Für jede Branche der Passende
Keine Branche gleicht der anderen. Ungeachtet dessen, in welcher Sie arbeiten – wir helfen Ihnen dabei, den passenden Reinigungswagen zu finden.
Reinigungsmittel & Zubehör
Ihre Vorteile im Kärcher Onlineshop
√ Direkt beim Hersteller: komplettes Markensortiment
√ Professionelle und individuelle Beratung
√ Kostenloser Versand ab 50.00 SFr.
√ Sichere Zahlungsmöglichkeiten
√ Sichere Bestellung via SSL
√ Individuelle Servicepakete und umfassender Reparaturservice
√ Kärcher Original-Ersatzteile direkt im Ersatzteile-Onlineshop bestellen
Beratung, Service und Verkauf
Händlersuche: Sei es für Produkte oder Services – finden Sie Ihren Kärcher Fachhändler in der Nähe.
Kärcher kontaktieren: Nutzen Sie hierzu unser Kontaktformular. Wir sind gerne für Sie da!
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