FM Expert 100/ M
Großer Reinigungswagen FM Expert 100/ M kombiniert manuelle und maschinelle Reinigungssysteme. Platz für eine Trocken- oder Nassreinigungsmaschine. 12-l-Eimer zur manuellen Reinigung.
Der FM Expert 100/ M überzeugt durch seinen offenen und großen Aufbau. Er bietet die Möglichkeit, sowohl manuell über die Vorkonditionierungsmethode als auch mechanisch mithilfe entsprechender Maschinen nass und trocken zu reinigen. Der Trolley verfügt über ausreichend Platz, um entweder die BR 30/1 Bp oder T 9/1 Bp komfortabel und problemlos zu integrieren. Das Entsorgungsmodul kann variabel in der Höhe verstellt werden und Müllbeutel unterschiedlicher Größen aufnehmen. In 4 praktischen 6-Liter-Eimern lassen sich Reinigungsutensilien sicher aufbewahren und bereichsspezifisch voneinander trennen. Eine individuell fixierbare und herausziehbare 16-Liter-Schublade eignet sich zur Mitnahme weiterer Ausstattung. Die mitgelieferten FlexoLink Anbindungen ermöglichen eine effiziente Integration von Moppsystemen, Greifzangen und nützlichen Utensilien. Sie lassen sich variabel an den Außenseiten des FlexoMate befestigen. Der Haken dient zur Aufhängung eines Warnschilds oder des WVP 10 Adv.
Merkmale und Vorteile
Entsorgungsmodul mit um 30° anpassbarem Höhenwinkel zur einfachen Leerung
Flexible Maschinenintegration (BR 30/1 Bp, T 9/1 Bp) spart 15 % Reinigungszeit
Herausziehbare 16-l-Schublade ist höhenverstellbar und beidseitig zugänglich
Toolflexanbindungen an den Außenseiten zur Anbringung von Reinigungsutensilien
Spezifikationen
Technische Daten
|Programm
|ADVANCED
|Farbe
|Anthrazit
|Menge (Stück)
|1
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|25
|Verpackungsgewicht (kg)
|52.2
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|1780 x 563 x 1020
|Abmessungen, verpackt (mm)
|1200 x 800 x 780
Videos
Zubehör
FM Expert 100/ M Ersatzteile
Kärcher Original-Ersatzteile
Viele Defekte können behoben werden, indem das entsprechende Ersatzteil am Gerät ausgetauscht wird. Und so werden nicht nur Kosten minimiert, sondern auch die Ressourcen unserer Erde geschont.
Bitte beachten Sie, dass Ersatzteile lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden dürfen, anderenfalls erlischt der Garantieanspruch (siehe auch Garantiebedingungen).
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