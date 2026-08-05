Reinigungswagen, Transportwagen & Fahreimersysteme
Unterschiedliche Grundausstattungen, ein modularer und ergonomischer Aufbau sowie die robuste Langlebigkeit unserer Reinigungswagen ermöglichen eine effiziente und wirtschaftliche Unterhaltsreinigung.
FlexoMate Reinigungswagen
Der ergonomische FlexoMate-Reinigungswagen sorgt für schnelle und effiziente Reinigungsprozesse. Sein modularer Aufbau erfüllt verschiedenste Kundenanforderungen und reduziert körperliche Belastungen.
Classic Reinigungswagen
Unsere robusten Reinigungswagen sind kompakt, flexibel und modular erweiterbar. Damit bieten sie eine maßgeschneiderte Lösung für jede Anforderung in der Objektreinigung.
Hotelwagen
Die Hotelwagen der Firma Kärcher erfüllen die spezifischen Anforderungen des Sektors der Hotellerie, indem sie Ästhetik und Funktionalität perfekt kombinieren. Sie bieten reichlich Platz für Handtücher, Toilettenpapierrollen, Müllbeutel & Co. Die wendigen Lenkrollen machen den Wagen mobil und ermöglichen ein leichtes Fortbewegen von Zimmer zu Zimmer.
Einfach- und Doppelfahreimerwagen
Unser umfangreiches Sortiment an Einfach- und Doppelfahreimerwagen bietet die ideale Lösung für jede Anwendung. Einfache und praktische Bedienung garantieren Reinigungsleistung auf höchstem Niveau.
Ihre Vorteile im Kärcher Onlineshop
√ Direkt beim Hersteller: komplettes Markensortiment
√ Professionelle und individuelle Beratung
√ Kostenloser Versand ab 50.00 SFr.
√ Sichere Zahlungsmöglichkeiten
√ Sichere Bestellung via SSL
√ Individuelle Servicepakete und umfassender Reparaturservice
√ Kärcher Original-Ersatzteile direkt im Ersatzteile-Onlineshop bestellen
Beratung, Service und Verkauf
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