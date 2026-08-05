Chariots de nettoyage, chariots de transport et chariots mobiles à seaux

Différents équipements de base, une conception modulaire et ergonomique ainsi que la robustesse durable de nos chariots de nettoyage permettent un nettoyage courant efficace et économique.

Kärcher FlexoMate

FlexoMate

Le chariot de nettoyage ergonomique FlexoMate garantit un nettoyage rapide et efficace. Sa conception modulaire satisfait aux exigences les plus variées des clients tout en réduisant la pénibilité.

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Kärcher Classic

Classic

Nos chariots de nettoyage robustes sont compacts, flexibles et modulaires. Ils offrent ainsi une solution sur mesure pour toutes les exigences du nettoyage de mobilier.

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Kärcher Hôtellerie

Hôtellerie

Les chariots d'hôtel Kärcher répondent aux exigences spécifiques du secteur de l'hôtellerie en alliant parfaitement esthétique et fonctionnalité. Ils sont suffisamment spacieux pour ranger lingettes, rouleaux de papier toilette, sacs poubelles, etc. Les roulettes pivotantes assurent la mobilité du chariot et permettent de le déplacer facilement de chambre en chambre.

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Kärcher Chariots mobiles à seaux simples ou doubles

Chariots mobiles à seaux simples ou doubles

Notre vaste gamme de chariots mobiles à seaux simples ou doubles offre la solution idéale pour toutes les applications. Utilisation simple et pratique pour un nettoyage performant au plus haut niveau.

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Équipements de nettoyage manuel de Kärcher
Avantages dans la boutique en ligne Kärcher

Vos avantages dans la boutique en ligne Kärcher

√ Possibilité d’acheter directement chez le fabricant: l’assortiment de marque complet

√ Conseil professionnel et individualisé: ligne d’assistance gratuite

√ Livraison gratuite dès 50.00 SFr.

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√ Commande sécurisée via SSL

√ Paquets de services individuels et service de réparation complet

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