FLEXOMATE

Boostez votre équipe! Notre chariot de nettoyage professionnel FlexoMate vous garantit des processus de nettoyage plus rapides et plus efficaces. Ce chariot flexible et modulaire est adapté à diverses tâches de nettoyage et aux exigences variées des clients. Grâce à sa conception ergonomique et à la poignée réglable en hauteur, il réduit l'effort physique et soulage épaules et poignets.

Plus efficace, plus flexible, plus ergonomique: un chariot qui redéfinit le nettoyage manuel.