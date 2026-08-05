FM ExpertPro 100/ W Tp
Le plus grand de nos chariots de nettoyage FM ExpertPro 100/ W Tp pour les tâches de nettoyage d'envergure. Système à double seau avec plateau de rallonge pliable, gestion efficace des déchets et espace de rangement sécurisé.
Le plus haut de gamme et le plus grand de nos chariots de nettoyage FM ExpertPro 100/ W Tp se distingue par sa structure fermée avec un grand plateau de base. Ce dernier offre suffisamment de place pour les composants essentiels à un nettoyage économique comme la méthode du seau avec une presse d'essorage universelle (1 seau respectif pour l'eau propre et l'eau sale). Sans seaux, le plateau peut être relevé pour gagner de la place. Le module d'élimination intégré peut accueillir des sacs poubelle de différentes tailles et s'ouvre à l'aide d'une pédale. 4 seaux de 6 litres permettent de ranger les ustensiles de nettoyage et de les séparer selon leur utilisation. Un tiroir de 16 litres à fixation individuelle et amovible offre plus d'espace de stockage. Les raccords FlexoLink inclus permettent une intégration efficace d'autres équipements et se fixent de manière variable sur les faces extérieures du FlexoMate. FlexoLink XL sert à fixer un panneau ou le WVP 10 Adv. Des freins puissants sur 2 des roues garantissent toujours un stationnement stable, même sur les sols en pente. La poignée FlexoGrip réglable pour plus d'ergonomie réduit la sollicitation des bras et des épaules. Les portes Push-to-open peuvent être configurées pour les droitiers et les gauchers.
Caractéristiques et avantages
FlexoGrip : réglable en hauteur pour plus d'ergonomie, soulage ainsi les épaules et les poignets
Pédale pour une ouverture rapide et facile du couvercle sur le module d'élimination
Entièrement fermé et donc optimal pour le nettoyage dans les zones sensibles sur le plan de l'hygiène
Des freins sur 2 des roues sécurisent le chariot, même sur les sols en pente
Raccords Toolflex sur les faces extérieures pour fixer des ustensiles de nettoyage
Un grand plateau de base offre beaucoup de place pour un volume de stockage particulièrement généreux
Le système Push-to-open garantit une utilisation intuitive et facile des portes
Le plateau d'extension pliable permet un stockage et un transport peu encombrants
Spécifications
Données techniques
|Programme
|STANDARD
|Couleur
|anthracite
|Quantité (Pièce(s))
|1
|Poids sans accessoires (kg)
|46
|Poids d'emballage (kg)
|51.2
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|1831 x 650 x 1062
|Dimensions, emballé (mm)
|1100 x 600 x 780
Équipement
- Chariot fermé avec portes
Vidéos
Accessoires
Pièces de rechange FM ExpertPro 100/ W Tp
Pièces de rechange d'origine Kärcher
De nombreux défauts peuvent être réparés en remplaçant la pièce défectueuse par la pièce de rechange correspondante. Cela permet non seulement de réduire les coûts, mais aussi de protéger les ressources de notre planète.
Veuillez noter que les pièces de rechange ne peuvent être remplacées que par un personnel spécialisé et formé, sinon, tout droit à garantie sera perdu (conditions de garantie).
Home & Garden
Commandez votre pièce de rechange dans notre boutique en ligne dédiée aux pièces de rechange ou adressez-vous au partenaire SAV Kärcher le plus proche de chez vous.
Professional
Commandez votre pièce de rechange dans notre boutique en ligne dédiée aux pièces de rechange, contactez-nous directement ou adressez-vous au partenaire SAV Kärcher le plus proche de chez vous.