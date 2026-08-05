FM ExpertPro 100/ W Tp
Größter Reinigungswagen FM ExpertPro 100/ W Tp für umfassende Reinigungsaufgaben. Doppeleimersystem auf faltbarer Verlängerungsplatte, effizientes Abfallmanagement und gesicherter Stauraum.
Der hochwertige und größte Reinigungswagen FM ExpertPro 100/ W Tp überzeugt durch seinen geschlossenen Aufbau mit großer Grundplatte. Diese bietet Platz für wichtige Komponenten zur wirtschaftlichen Reinigung, wie der Eimermethode mit universeller Presse (je 1 Eimer für Frisch- und Schmutzwasser). Ohne Eimer lässt sich die Platte platzsparend hochklappen. Das integrierte Entsorgungsmodul nimmt Müllbeutel unterschiedlicher Größe auf und lässt sich per Fußpedal öffnen. In 4 6-Liter-Eimern können Reinigungsutensilien aufbewahrt und nach Bereichen getrennt werden. Eine individuell fixierbare und herausziehbare 16-Liter-Schublade bietet erweiterten Stauraum. Mitgelieferte FlexoLink Anbindungen ermöglichen die effiziente Integration weiterer Ausstattung und lassen sich variabel an den Außenseiten des FlexoMate befestigen. FlexoLink XL dient zur Befestigung eines Schilds oder des WVP 10 Adv. Starke Bremsen an 2 Rädern sorgen auch auf schrägem Untergrund für einen allzeit stabilen Stand. Der ergonomisch einstellbare FlexoGrip reduziert Belastungen für Arme und Schultern. Push-to-open-Türen lassen sich für Rechts- und Linkshänder einstellen.
Merkmale und Vorteile
FlexoGrip: ergonomisch höhenverstellbar, entlastet so Schulter und Handgelenk
Fußpedal zur schnellen und einfachen Öffnung des Deckels am Entsorgungsmodul
Rundum geschlossen optimal geeignet zur Reinigung in hygienesensiblen Bereichen
Bremsen an 2 Rädern sichern den Trolley auch auf schrägem Untergrund
Toolflexanbindungen an den Außenseiten zur Anbringung von Reinigungsutensilien
Eine große Grundplatte bietet reichlich Platz für besonders viel Stauvolumen
Push-to-open-System sorgt für intuitive und einfache Bedienung der Türen
Faltbare Erweiterungsplatte ermöglicht platzsparende Lagerung und Transport
Spezifikationen
Technische Daten
|Programm
|STANDARD
|Farbe
|Anthrazit
|Menge (Stück)
|1
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|46
|Verpackungsgewicht (kg)
|51.2
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|1831 x 650 x 1062
|Abmessungen, verpackt (mm)
|1100 x 600 x 780
Ausstattung
- Geschlossener Trolley mit Türen
Videos
Zubehör
FM ExpertPro 100/ W Tp Ersatzteile
Kärcher Original-Ersatzteile
Viele Defekte können behoben werden, indem das entsprechende Ersatzteil am Gerät ausgetauscht wird. Und so werden nicht nur Kosten minimiert, sondern auch die Ressourcen unserer Erde geschont.
Bitte beachten Sie, dass Ersatzteile lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden dürfen, anderenfalls erlischt der Garantieanspruch (siehe auch Garantiebedingungen).
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