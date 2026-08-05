FM Expert 100/ M
Grand chariot de nettoyage FM Expert 100/ M combinant des systèmes de nettoyage manuels et mécaniques. Suffisamment de place pour une machine de nettoyage à sec ou humide. Seau de 12 l pour le nettoyage manuel.
Le FM Expert 100/ M s'illustre par sa conception ouverte et généreuse. Il offre la possibilité de nettoyer aussi bien manuellement par le biais de la méthode de préconditionnement que mécaniquement à l'aide de machines correspondantes pour le nettoyage humide et à sec. Ce chariot dispose de suffisamment de place pour intégrer aisément et facilement soit la BR 30/1 Bp soit le T 9/1 Bp. Le module d'élimination se règle en hauteur de manière variable et peut accueillir des sacs poubelle de différentes tailles. 4 seaux de 6 litres pratiques permettent de ranger en toute sécurité les ustensiles de nettoyage et de les séparer en fonction de leur utilisation. Un tiroir de 16 litres à fixation individuelle et amovible est prévu pour emporter d'autres équipements. Les raccords FlexoLink inclus permettent une intégration efficace de balais à plat, de pinces et d'ustensiles utiles. Ils se fixent de manière variable sur les faces extérieures du FlexoMate. Le crochet sert à fixer un panneau d'avertissement ou le WVP 10 Adv.
Caractéristiques et avantages
Module d'élimination avec un angle de hauteur ajustable à 30° pour un vidage facile
Intégration flexible de machines (BR 30/1 Bp, T 9/1 Bp) permettant d'économiser 15 % de temps de nettoyage
Le tiroir de 16 l amovible est réglable en hauteur et accessible des deux côtés
Raccords Toolflex sur les faces extérieures pour fixer des ustensiles de nettoyage
Spécifications
Données techniques
|Programme
|ADVANCED
|Couleur
|anthracite
|Quantité (Pièce(s))
|1
|Poids sans accessoires (kg)
|25
|Poids d'emballage (kg)
|52.2
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|1780 x 563 x 1020
|Dimensions, emballé (mm)
|1200 x 800 x 780
Vidéos
Accessoires
Pièces de rechange FM Expert 100/ M
Pièces de rechange d'origine Kärcher
De nombreux défauts peuvent être réparés en remplaçant la pièce défectueuse par la pièce de rechange correspondante. Cela permet non seulement de réduire les coûts, mais aussi de protéger les ressources de notre planète.
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