FM Swift 50/ W
Le FM Swift 50/W comprend 2 seaux de 15 l constitués de 50 % de plastique recyclé et 2 seaux de 6 l constitués de 80 % de plastique recyclé ainsi que 3 supports pour que les outils manuels soient toujours à portée de main.
Le chariot de nettoyage fonctionnel et ouvert FM Swift 50/ W avec 2 seaux de 15 l constitués de 50 % de plastique recyclé et 2 seaux de 6 l constitués de 80 % de plastique recyclé est une merveille en matière d'encombrement et optimal pour les locaux de stockage particulièrement réduits qui offrent peu de place. Équipé d'un système à double seau et d'une presse universelle, il s'avère utile pour les tâches de nettoyage manuelles, y compris dans les passages étroits. Le module d'élimination peut être réglé en hauteur ou rabattu pour gagner de la place et convient à des sacs poubelle de différentes tailles. Les deux seaux de 6 l permettent de ranger les ustensiles de nettoyage en toute sécurité et de les séparer selon leur utilisation : bleu pour les zones non critiques et rouge pour les zones aux exigences maximales en matière d'hygiène comme les sanitaires et les toilettes. Au lieu d'un seau de 6 l, il est également possible d'y placer 2 à 4 détergents. Avec les supports pour outils FlexoLink S (2 ×) et FlexoLink XL (1 ×), tous les outils sont bien fixés et toujours prêts à l'emploi.
Caractéristiques et avantages
Design ergonomique facilitant l'utilisation
- Module d'élimination avec un angle de hauteur ajustable à 30° pour un vidage facile.
- Essorage ergonomique grâce à une presse d'essorage efficace.
Design peu encombrant
- Grâce à son format compact, le chariot est très maniable et facile à ranger.
- Pour un stockage peu encombrant, il suffit de rabattre le module déchets et de retirer le système de seaux.
- Raccords Toolflex sur les faces extérieures pour fixer des ustensiles de nettoyage.
Caractéristiques durables
- Design avec 2 seaux de 15 l constitués de 50 % de plastique recyclé et 2 seaux de 6 l constitués de 80 % de plastique recyclé.
- Suppression des inserts en plastique superflus.
- Système modulaire permettant un remplacement facile de composants individuels pour s'adapter aux besoins spécifiques.
Spécifications
Données techniques
|Programme
|STANDARD
|Couleur
|anthracite
|Quantité (Pièce(s))
|1
|Poids sans accessoires (kg)
|18
|Poids d'emballage (kg)
|19
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|1004 x 653 x 1198
|Dimensions, emballé (mm)
|796 x 584 x 403
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Utilisation flexible pour le nettoyage manuel, par ex. dans les sanitaires ou les salles de pause.
- Sols durs
Accessoires
Pièces de rechange FM Swift 50/ W
Pièces de rechange d'origine Kärcher
De nombreux défauts peuvent être réparés en remplaçant la pièce défectueuse par la pièce de rechange correspondante. Cela permet non seulement de réduire les coûts, mais aussi de protéger les ressources de notre planète.
Veuillez noter que les pièces de rechange ne peuvent être remplacées que par un personnel spécialisé et formé, sinon, tout droit à garantie sera perdu (conditions de garantie).
Home & Garden
Commandez votre pièce de rechange dans notre boutique en ligne dédiée aux pièces de rechange ou adressez-vous au partenaire SAV Kärcher le plus proche de chez vous.
Professional
Commandez votre pièce de rechange dans notre boutique en ligne dédiée aux pièces de rechange, contactez-nous directement ou adressez-vous au partenaire SAV Kärcher le plus proche de chez vous.