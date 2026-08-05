FM ExpertPro 100/ W
Großer Reinigungswagen FM ExpertPro 100/ W mit vorkonditionierendem Reinigungssystem und leicht erreichbarem Abfallbehälter. Sicher verstaute Ausstattung im geschlossenen Mittelteil.
Der große Reinigungswagen FM ExpertPro 100/ W mit Doppeleimersystem und universeller Presse eignet sich optimal zur wirtschaftlichen Reinigung. Das leicht zugängliche Entsorgungsmodul ist variabel höhenverstellbar und kann Müllbeutel verschiedener Größen aufnehmen. Die Müllsackhalterplatte kann mühelos abmontiert und der Müllsackhalter gefaltet werden, um im Lagerraum Platz zu sparen. Mithilfe von 4 großzügigen 6-Liter-Eimern lässt sich weiteres Equipment aufbewahren und nach farbcodierten Bereichen getrennt sortieren. Eine zusätzliche, herausziehbare 16-Liter-Schublade lässt sich individuell fixieren und eignet sich zur praktischen Mitnahme von Reinigungsutensilien. Die mitgelieferten Toolflexanbindungen ermöglichen die kompakte Integration von Moppsystemen, Greifzangen und weiterer Ausstattung. Ein Haken dient zur Befestigung eines Warnschilds oder des WVP 10 Adv. Toolflex und Haken lassen sich variabel an den Außenseiten des FlexoMate befestigen. Starke Bremsen an 2 Rädern ermöglichen das Abstellen des Trolleys auch auf schrägem Untergrund. Türen und Seitenwände lassen sich durch Aufkleber personalisieren und Push-to-open-Türen eigens für Rechts- und Linkshänder einstellen.
Merkmale und Vorteile
Entsorgungsmodul mit um 30° verstellbarem Höhenwinkel zur einfachen Leerung
Rundum geschlossen optimal geeignet zur Reinigung in hygienesensiblen Bereichen
Bremsen an 2 Rädern sichern den Trolley auch auf schrägem Untergrund
Toolflexanbindungen an den Außenseiten zur Anbringung von Reinigungsutensilien
Push-to-open-System sorgt für intuitive und einfache Bedienung der Türen
Spezifikationen
Technische Daten
|Programm
|STANDARD
|Farbe
|Anthrazit
|Menge (Stück)
|1
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|35
|Verpackungsgewicht (kg)
|39.8
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|1518 x 650 x 1021
|Abmessungen, verpackt (mm)
|1100 x 595 x 740
Ausstattung
- Geschlossener Trolley mit Türen
Videos
Zubehör
FM ExpertPro 100/ W Ersatzteile
Kärcher Original-Ersatzteile
Viele Defekte können behoben werden, indem das entsprechende Ersatzteil am Gerät ausgetauscht wird. Und so werden nicht nur Kosten minimiert, sondern auch die Ressourcen unserer Erde geschont.
Bitte beachten Sie, dass Ersatzteile lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden dürfen, anderenfalls erlischt der Garantieanspruch (siehe auch Garantiebedingungen).
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