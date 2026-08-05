FM ExpertPro 50/ S
Mittelgroßer Reinigungswagen FM ExpertPro 50/ S für das Spritzreinigungssystem mit leicht zugänglichem Abfallbehälter. Geschlossene Mitte zur Aufbewahrung von Geräten und Reinigungsmitteln.
Der mittelgroße, geschlossene Reinigungswagen FM ExpertPro 50/ S überzeugt durch seine kompakte Größe und eignet sich ideal zur Verwendung der Spraymethode. Das Entsorgungsmodul ist von außen leicht erreichbar. Es kann variabel in der Höhe verstellt werden und Müllbeutel unterschiedlicher Größen aufnehmen. In 2 6-Liter-Eimern lassen sich Reinigungsutensilien praktisch aufbewahren und farbig trennen (mitgeliefert werden je ein Eimer in Blau und Rot). Zwei individuell fixierbare und herausziehbare 16-Liter-Schubladen eignen sich zur praktischen Mitnahme weiterer Geräte. Die mitgelieferten Toolflexanbindungen ermöglichen die effiziente Integration von Moppsystemen, Greifzangen und weiteren Utensilien. Sie lassen sich variabel an den Außenseiten des FlexoMate befestigen. FlexoLink XL dient zur Befestigung eines Warnschilds oder des WVP 10 Adv. Starke Bremsen an 2 Rädern sichern den Trolley auch auf schrägem, unebenem Untergrund und ermöglichen einen stabilen Stand. Der ergonomisch höhenverstellbare FlexoGrip reduziert Belastungen der Arme und Schultern beim Schieben. Zudem sind die Push-to-open-Türen eigens für Rechts- und Linkshänder einstellbar.
Merkmale und Vorteile
FlexoGrip: ergonomisch höhenverstellbar, entlastet so Schulter und Handgelenk
Entsorgungsmodul mit um 30° verstellbarem Höhenwinkel zur einfachen Leerung
Rundum geschlossen optimal geeignet zur Reinigung in hygienesensiblen Bereichen
Bremsen an 2 Rädern sichern den Trolley auch auf schrägem Untergrund
Toolflexanbindungen an den Außenseiten zur Anbringung von Reinigungsutensilien
Durch das kompakte Baumaß ist der Trolley sehr wendig und einfach zu verstauen
Push-to-open-System sorgt für intuitive und einfache Bedienung der Türen
Spezifikationen
Technische Daten
|Programm
|ADVANCED / STANDARD
|Farbe
|Anthrazit
|Menge (Stück)
|1
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|29
|Verpackungsgewicht (kg)
|56.1
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|1271 x 563 x 1061
|Abmessungen, verpackt (mm)
|1200 x 800 x 860
Ausstattung
- Geschlossener Trolley mit Türen
Videos
Zubehör
FM ExpertPro 50/ S Ersatzteile
Kärcher Original-Ersatzteile
Viele Defekte können behoben werden, indem das entsprechende Ersatzteil am Gerät ausgetauscht wird. Und so werden nicht nur Kosten minimiert, sondern auch die Ressourcen unserer Erde geschont.
Bitte beachten Sie, dass Ersatzteile lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden dürfen, anderenfalls erlischt der Garantieanspruch (siehe auch Garantiebedingungen).
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