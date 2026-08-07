Fensterreinigung

Höchste Qualität für Profis. Die streifenfreie Reinigung von Glas erfordert ergonomisches Design, sichere Verbindungsteile und vielseitige Komponenten. Für gefahrloses und wirtschaftliches Arbeiten.

Kärcher Fensterreinigungsset

Fensterreinigungsset

Entdecken Sie unsere Sets für die effiziente und ergonomische Fensterreinigung! Perfekt aufeinander abgestimmt haben wir die beliebtesten Produkte zusammengestellt.

ZU DEN PRODUKTEN
Kärcher Schaber und -klingen

Schaber und -klingen

Mit Sicherheit sauber: Ergonomisch geformte Fensterschaber und Klingen in verschiedenen Ausführungen ermöglichen das einfache und sichere Entfernen von klebrigen Rückständen.

ZU DEN PRODUKTEN
Kärcher T-Träger für Einwascher

T-Träger für Einwascher

Unsere hochwertigen, ergonomisch geformten T-Träger sind die ideale Basis für den Einsatz mit unseren Einwaschbezügen.

ZU DEN PRODUKTEN
Kärcher Einwascher

Einwascher

Hochwertige Einwaschbezüge aus unterschiedlichsten Textilien – perfekt geeignet für die schnelle Reinigung von Glas und glatten Oberflächen aller Art.

ZU DEN PRODUKTEN
Kärcher Fensterwischergriffe

Fensterwischergriffe

Alles im Griff: Mithilfe unserer hochwertig verarbeiteten und ergonomisch geformten Wischergriffe liegen die verschiedenen Wischerschienen immer sicher und stabil in der Hand.

ZU DEN PRODUKTEN
Kärcher Wischerschienen und Ersatzwischergummis

Wischerschienen und Ersatzwischergummis

Für eine streifenfreie Reinigung: Profischienen aus Edelstahl mit V-Ausschnitt und speziell geformten vulkanisierten Wischergummis: extrem elastisch und langlebig.

ZU DEN PRODUKTEN
Kärcher Teleskopstiele und Zubehör

Teleskopstiele und Zubehör

Sicheres Arbeiten vom Boden aus: unsere äußerst stabilen Teleskopstangen mit zuverlässiger Verschlusstechnik und Spezialkonus. Sichere Fixierung des Werkzeugs ohne Verdrehen.

ZU DEN PRODUKTEN
Kärcher Eimer

Eimer

Fenstereimer speziell für die Anwendung mit Einwascher und Fensterwischer geeignet.

ZU DEN PRODUKTEN
Manuelles Reinigungsequipment von Kärcher
Vorteile im Kärcher-Onlineshop

Ihre Vorteile im Kärcher Onlineshop

√ Direkt beim Hersteller: komplettes Markensortiment

√ Professionelle und individuelle Beratung

√ Kostenloser Versand ab 50.00 SFr.

√ Sichere Zahlungsmöglichkeiten

√ Sichere Bestellung via SSL

√ Individuelle Servicepakete und umfassender Reparaturservice

√ Kärcher Original-Ersatzteile direkt im Ersatzteile-Onlineshop bestellen

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