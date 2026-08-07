Fensterreinigung
Höchste Qualität für Profis. Die streifenfreie Reinigung von Glas erfordert ergonomisches Design, sichere Verbindungsteile und vielseitige Komponenten. Für gefahrloses und wirtschaftliches Arbeiten.
Fensterreinigungsset
Entdecken Sie unsere Sets für die effiziente und ergonomische Fensterreinigung! Perfekt aufeinander abgestimmt haben wir die beliebtesten Produkte zusammengestellt.
Schaber und -klingen
Mit Sicherheit sauber: Ergonomisch geformte Fensterschaber und Klingen in verschiedenen Ausführungen ermöglichen das einfache und sichere Entfernen von klebrigen Rückständen.
T-Träger für Einwascher
Unsere hochwertigen, ergonomisch geformten T-Träger sind die ideale Basis für den Einsatz mit unseren Einwaschbezügen.
Einwascher
Hochwertige Einwaschbezüge aus unterschiedlichsten Textilien – perfekt geeignet für die schnelle Reinigung von Glas und glatten Oberflächen aller Art.
Fensterwischergriffe
Alles im Griff: Mithilfe unserer hochwertig verarbeiteten und ergonomisch geformten Wischergriffe liegen die verschiedenen Wischerschienen immer sicher und stabil in der Hand.
Wischerschienen und Ersatzwischergummis
Für eine streifenfreie Reinigung: Profischienen aus Edelstahl mit V-Ausschnitt und speziell geformten vulkanisierten Wischergummis: extrem elastisch und langlebig.
Teleskopstiele und Zubehör
Sicheres Arbeiten vom Boden aus: unsere äußerst stabilen Teleskopstangen mit zuverlässiger Verschlusstechnik und Spezialkonus. Sichere Fixierung des Werkzeugs ohne Verdrehen.
Eimer
Fenstereimer speziell für die Anwendung mit Einwascher und Fensterwischer geeignet.
Ihre Vorteile im Kärcher Onlineshop
√ Direkt beim Hersteller: komplettes Markensortiment
√ Professionelle und individuelle Beratung
√ Kostenloser Versand ab 50.00 SFr.
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Beratung, Service und Verkauf
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