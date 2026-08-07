Nettoyage des vitres
Qualité maximale pour les pros. Le nettoyage sans traces des vitres nécessite un design ergonomique, des raccords fiables et des composants polyvalents. Pour un travail sécurisé et économique.
Kit de nettoyage pour fenêtres
Découvrez nos kits pour un nettoyage efficace et ergonomique des vitres ! Nous avons réuni les produits les plus appréciés, parfaitement adaptés les uns aux autres.
Raclettes et lames
Propreté garantie : différents modèles de raclettes à vitres et de lames ergonomiques permettent un retrait facile et sécurisé des résidus collants.
Supports en T
Nos supports en T ergonomiques et de haute qualité constituent une base idéale pour l'utilisation avec nos revêtements de lavage.
Bonnettes
Bonnettes haut de gamme fabriquées à partir de divers textiles, parfaites pour un nettoyage rapide des surfaces vitrées et lisses de toute sorte.
Poignées de raclette à vitres
Tout bien en main : la finition haut de gamme et la forme ergonomique de nos poignées de raclette permettent toujours une prise en main sûre et stable des différents profilés de raclette.
Profilés de raclette et caoutchoucs de rechange
!Für eine streifenfreie Reinigung: Profischienen aus Edelstahl mit V-Ausschnitt und speziell geformten vulkanisierten Wischergummis: extrem elastisch und langlebig.!
Manches télescopiques et accessoires
Travailler en toute sécurité depuis le sol : nos manches télescopiques extrêmement robustes avec système de verrouillage fiable et cône spécial. Fixation sûre de l'outil sans risque de rotation.
Seau
Seau spécial vitres prévu pour l'utilisation avec la bonnette et la raclette à vitres
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