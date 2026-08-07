Nettoyage des vitres

Qualité maximale pour les pros. Le nettoyage sans traces des vitres nécessite un design ergonomique, des raccords fiables et des composants polyvalents. Pour un travail sécurisé et économique.

Kärcher Kit de nettoyage pour fenêtres

Kit de nettoyage pour fenêtres

Découvrez nos kits pour un nettoyage efficace et ergonomique des vitres ! Nous avons réuni les produits les plus appréciés, parfaitement adaptés les uns aux autres.

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Kärcher Raclettes et lames

Raclettes et lames

Propreté garantie : différents modèles de raclettes à vitres et de lames ergonomiques permettent un retrait facile et sécurisé des résidus collants.

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Kärcher Supports en T

Supports en T

Nos supports en T ergonomiques et de haute qualité constituent une base idéale pour l'utilisation avec nos revêtements de lavage.

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Kärcher Bonnettes

Bonnettes

Bonnettes haut de gamme fabriquées à partir de divers textiles, parfaites pour un nettoyage rapide des surfaces vitrées et lisses de toute sorte.

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Kärcher Poignées de raclette à vitres

Poignées de raclette à vitres

Tout bien en main : la finition haut de gamme et la forme ergonomique de nos poignées de raclette permettent toujours une prise en main sûre et stable des différents profilés de raclette.

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Kärcher Profilés de raclette et caoutchoucs de rechange

Profilés de raclette et caoutchoucs de rechange

!Für eine streifenfreie Reinigung: Profischienen aus Edelstahl mit V-Ausschnitt und speziell geformten vulkanisierten Wischergummis: extrem elastisch und langlebig.!

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Kärcher Manches télescopiques et accessoires

Manches télescopiques et accessoires

Travailler en toute sécurité depuis le sol : nos manches télescopiques extrêmement robustes avec système de verrouillage fiable et cône spécial. Fixation sûre de l'outil sans risque de rotation.

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Kärcher Seau

Seau

Seau spécial vitres prévu pour l'utilisation avec la bonnette et la raclette à vitres

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Équipements de nettoyage manuel de Kärcher
Avantages dans la boutique en ligne Kärcher

Vos avantages dans la boutique en ligne Kärcher

√ Possibilité d’acheter directement chez le fabricant: l’assortiment de marque complet

√ Conseil professionnel et individualisé: ligne d’assistance gratuite

√ Livraison gratuite dès 50.00 SFr.

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√ Commande sécurisée via SSL

√ Paquets de services individuels et service de réparation complet

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