Boden - Nassreinigung
Das richtige Equipment zur wirtschaftlichen und effektiven Nassreinigung von Böden – insbesondere an maschinell schwer zu erreichenden Stellen.
Spraymopsysteme
Kompakte, platzsparende Sprühsysteme zur Feucht- und Nassreinigung von Bodenbelägen. Moppsysteme mit Sprühfunktion für einfache und kraftsparende Reinigungsvorgänge.
Moppsysteme
Richtiger Mopp, saubere Sache. Unsere Moppsysteme sorgen für maximale Reinigungsleistung in kurzer Zeit. Einfach in der Handhabung, schnell und direkt einsetzbar.
Mopphalter
Strahlend saubere Böden und zuverlässige Bodenhygiene im Handumdrehen. Mit den richtigen Reinigungsgeräten zur Nassreinigung. Ergonomisch geformt für höchste Produktivität und Schnelligkeit.
Stiele
Mit dem richtigen Stiel zum Ziel. Zur Auswahl stehen verschiedenste Stiele für jeden Bedarf. Geeignet für den Einsatz mit handelsüblichen Staub-, Feucht- und Nasswischgeräten.
Mopps
Textilien unterschiedlichster Materialien und Strukturen – geeignet für den gezielten Einsatz zu individuellen Reinigungszwecken. Für die beste manuelle Reinigung nach Kärcher Standard.
Wasserschieber
Schiebt den Schmutz einfach weg. Unser umfangreiches Sortiment an Wasserschiebern ermöglicht ein schnelles und einfaches Beseitigen von Flüssigkeiten sowie trockenem und losem Schmutz.
Ihre Vorteile im Kärcher Onlineshop
√ Direkt beim Hersteller: komplettes Markensortiment
√ Professionelle und individuelle Beratung
√ Kostenloser Versand ab 50.00 SFr.
√ Sichere Zahlungsmöglichkeiten
√ Sichere Bestellung via SSL
√ Individuelle Servicepakete und umfassender Reparaturservice
√ Kärcher Original-Ersatzteile direkt im Ersatzteile-Onlineshop bestellen
Beratung, Service und Verkauf
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