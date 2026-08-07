Mehrwegmopps
Leistungsstarke Mehrwegmopps mit hervorragender Reinigungsleistung, Wasseraufnahme und Haltbarkeit.
Klettmopps
Moppbezüge mit Klettsystem für das hygienische, ergonomische und schnelle Befestigen des Wischbezugs.
Taschenmopps
Effektive Bodenreinigung in Topqualität mit benutzerfreundlichen Taschenmopps.
Laschenmopps
Bodenwischbezüge mit Laschenfixierung zum kontaktlosen Auswaschen und Auspressen.
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