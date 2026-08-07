Reinigungsutensilien
Damit mehr Zeit für die wichtigen Dinge bleibt: perfekt abgestimmte Reinigungsutensilien zur manuellen Reinigung. Für mehr Effizienz und Schnelligkeit im Handumdrehen.
Sicherheitsausrüstung
Sicherheit geht immer vor. Warnhinweise erhöhen die Achtsamkeit und warnen rechtzeitig vor möglichen Gefahren und Hindernissen.
Pads & Halter
Für jede Anwendung: unsere große Auswahl unterschiedlicher Pads und Halter für Reinigungsprofis in allen Bereichen. Praktische Bedienung für einfache und effiziente Reinigungsvorgänge.
Schwämme
Schwamm drüber. Unser umfassendes Sortiment an Schwämmen bietet die perfekte Lösung für jede Anforderung. Höchste Produktqualität für ein zuverlässiges Reinigungsergebnis.
Toilettenutensilien
Echte Profis auf ihrem Gebiet. Unsere hochwertigen Utensilien zur hygienischen Reinigung von Toiletten und sanitären Anlagen.
Abfalleimer
Für jeden Müll zu haben. Unsere qualitativ hochwertigen Abfalleimer unterschiedlicher Größe und Ausführung eignen sich für die zuverlässige Aufnahme und Entsorgung sämtlicher Abfälle.
Ihre Vorteile im Kärcher Onlineshop
√ Direkt beim Hersteller: komplettes Markensortiment
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Beratung, Service und Verkauf
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