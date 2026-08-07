Reinigungsutensilien

Damit mehr Zeit für die wichtigen Dinge bleibt: perfekt abgestimmte Reinigungsutensilien zur manuellen Reinigung. Für mehr Effizienz und Schnelligkeit im Handumdrehen.

Kärcher Sicherheitsausrüstung

Sicherheitsausrüstung

Sicherheit geht immer vor. Warnhinweise erhöhen die Achtsamkeit und warnen rechtzeitig vor möglichen Gefahren und Hindernissen.

ZU DEN PRODUKTEN
Kärcher Pads & Halter

Pads & Halter

Für jede Anwendung: unsere große Auswahl unterschiedlicher Pads und Halter für Reinigungsprofis in allen Bereichen. Praktische Bedienung für einfache und effiziente Reinigungsvorgänge.

ZU DEN PRODUKTEN
Kärcher Schwämme

Schwämme

Schwamm drüber. Unser umfassendes Sortiment an Schwämmen bietet die perfekte Lösung für jede Anforderung. Höchste Produktqualität für ein zuverlässiges Reinigungsergebnis.

ZU DEN PRODUKTEN
Kärcher Toilettenutensilien

Toilettenutensilien

Echte Profis auf ihrem Gebiet. Unsere hochwertigen Utensilien zur hygienischen Reinigung von Toiletten und sanitären Anlagen.

ZU DEN PRODUKTEN
Kärcher Abfalleimer

Abfalleimer

Für jeden Müll zu haben. Unsere qualitativ hochwertigen Abfalleimer unterschiedlicher Größe und Ausführung eignen sich für die zuverlässige Aufnahme und Entsorgung sämtlicher Abfälle.

ZU DEN PRODUKTEN
Manuelles Reinigungsequipment von Kärcher
Vorteile im Kärcher-Onlineshop

Ihre Vorteile im Kärcher Onlineshop

√ Direkt beim Hersteller: komplettes Markensortiment

√ Professionelle und individuelle Beratung

√ Kostenloser Versand ab 50.00 SFr.

√ Sichere Zahlungsmöglichkeiten

√ Sichere Bestellung via SSL

√ Individuelle Servicepakete und umfassender Reparaturservice

√ Kärcher Original-Ersatzteile direkt im Ersatzteile-Onlineshop bestellen

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