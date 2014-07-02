Druckerzeugende Pumpen
Wasser marsch!
Die Gartenpumpen von Kärcher schaffen optimale Voraussetzungen zur günstigen Bewässerung im Garten. Statt der Verwendung von immer teurer werdendem Trinkwasser ermöglichen die Gartenpumpen BP Garden die Nutzung von Brunnen-, Grund- oder Regenwasser. Für die Wasserbeförderung ins Haus sorgen die Hauswasserwerke BP Home sowie die Haus- und Gartenpumpen BP Home & Garden. Dort kann Brauchwasser für WC-Spülung und Waschmaschine genutzt werden. Für den direkten Einsatz im Wasser sind die Fasspumpe BP Barrel, die Zisternenpumpe BP Cistern und die Tiefbrunnenpumpe BP Deep Well bestens geeignet.
Produkte
Arten von Bewässerungspumpen.
Alle Pumpen überzeugen durch leistungsstarke Fördermengen bei energieeffizientem Verbrauch, wirksamen Sicherheitsvorkehrungen und einfacher Bedienung. Sie sind durch Filter auch für verschmutztes Wasser geeignet und haben je nach Anwendung Trockenlauf-, Überspannungs- und Überhitzungsschutz. Die Haus- und Gartenpumpen können bequem per Fuss an- und wieder ausgeschaltet werden, die Zisternen- und Tiefbrunnenpumpen einfach in Stehhöhe.
HAUS- UND GARTENPUMPEN
Ob zur Bewässerung im Garten, zur Waschmaschinen- oder Toilettenversorgung – die langlebigen, geräuscharmen und intelligenten Haus- und Gartenpumpen der Reihe BP Home & Garden bieten zusätzlichen Komfort, da sie sich bei Wasserbedarf automatisch ein- und ausschalten. Sie werden auch als Hauswasserautomaten bezeichnet. Je nach Anspruch sorgen die mehrstufigen Pumpen für ausreichend Leistung, Effizienz und Laufruhe. Bei gleicher Fördermenge benötigen sie weniger Motorleistung als herkömmliche Jet-Pumpen – Energieersparnis ca. 30 Prozent. Daneben stellt der konstante Betriebsdruck der Pumpen auch eine zuverlässige Gartenbewässerung sicher.
GARTENPUMPEN
Die leistungsfähigen Pumpen der Reihe BP Garden von Kärcher eignen sich hervorragend zum Befördern von Wasser aus alternativen Quellen wie Zisternen oder Regentonnen. Für besonderen Komfort sorgt der praktische Fussschalter. Diese Gartenpumpen zeichnen sich durch eine höhere Leistung aus, sodass beispielsweise auch Sprinkler im Garten angeschlossen werden können.
HAUSWASSERWERKE
In bewährter Kärcher Qualität fördern die leistungsstarken Hauswasserwerke der Reihe BP Home vollautomatisch Wasser aus alternativen Quellen wie Brunnen oder Zisternen – und stellen Ihnen kostengünstiges Brauchwasser für Waschmaschine, WC-Spülung & Co. zur Verfügung. Besonders praktisch: Die Hauswasserwerke schalten sich dabei je nach Bedarf automatisch an und wieder aus und haben einen integrierten Druckausgleichsbehälter.
FASSPUMPEN
Dank der Regenfasspumpe BP Barrel mit integriertem Ein-/Ausschalter an der Fassrandhalterung können Gärten bequem, effizient und kostengünstig mit Regenwasser bewässert werden. Die Vorteile liegen auf der Hand: kein Heben schwerer Giesskannen mehr. Kein Verbrauch von wertvollem Trinkwasser. Keine unnötig hohe Wasserrechnung. Beim Modell mit Akku ist nicht mal eine Steckdose vor Ort nötig.
ZISTERNEN- UND TIEFBRUNNENPUMPEN
Mithilfe der langlebigen Edelstahl-Tiefbrunnenpumpen der Baureihe BP Deep Well werden Wasserquellen, wie Zisternen, Tiefbrunnen und Wassertanks nutzbar. Die Pumpe wird direkt im Wasser installiert und durch einen Vorfilter geschützt. Die kompakten Abmessungen und der hohe Arbeitsdruck durch eine mehrstufige Hydraulik machen die Pumpen zur idealen Lösung für schmale Tiefbrunnen. Ausgestattet mit einem Druckschalter inklusive Überstromschutz sowie extralangem Stromkabel können die Pumpen auch für die Hauswasserversorgung genutzt werden.
Die Zisternenpumpe BP Cistern kommt bei Zisternen, Fässern oder breiten Brunnenschächten im Garten zum Einsatz. Haupteinsatzgebiet ist die Gartenbewässerung.
Akku-Fasspumpe.
Komfortables und ökonomisches Bewässern
Durch die flexible Akku-Fasspumpe nutzen Sie aufgefangenes Regenwasser aus Regentonne, Teich oder IBC-Container – ganz einfach ohne Wasserhahn, Steckdose und Giesskanne schleppen.
BP 2.000-18 Barrel entdecken
Vorteile.
Unabhängig vom Wasseranschluss
Die akkubetriebene Regenfasspumpe funktioniert komplett autark: Die Fasspumpe benötigt keinen separaten Wasseranschluss, sondern nutzt das aufgefangene Regenwasser, zum Beispiel aus Regentonnen bzw. -fässern oder IBC-Containern. Somit können beispielsweise Blumen- und Gemüsebeete in Schrebergärten bewässert werden, wo kein Wasseranschluss zur Verfügung steht.
Unabhängig vom Stromanschluss
Starker Akku statt Kabel: Die druckerzeugende Pumpe benötigt keinen Stromanschluss, sondern wird per Akku betrieben. Das ermöglicht viel mehr Flexibilität bei der Bewässerung des Gartens. Bei kabelgebundenen Produkten ist das Einsatzgebiet durch die Kabellänge begrenzt. Die Akku-Regenfasspumpe ermöglicht hingegen kabelloses Giessen selbst an Orten, wo es gar keinen Strom gibt.
Komfortabel
Effizienter, ergonomischer, einfacher: Die Wasserfasspumpe punktet im Vergleich zur Giesskanne mit deutlich mehr Komfort. Der An- und Ausschalter ist auf Fassrandhöhe, wodurch sich der Anwender nicht extra bücken muss. Wer rückenschonend arbeiten möchte, weiss das sicherlich zu schätzen. Und auch das Tragen schwerer Giesskannen ist passé, da das Wasser direkt aus dem Fass gepumpt wird und über Gartenschlauch und Gartenspritzen zum Giessen genutzt werden kann.
Wassersparend
Die Akku-Fasspumpe passt auch in schmale Öffnungen, wie sie zum Beispiel bei einem IBC-Container vorhanden sind. Da das aufgefangene Regenwasser unkompliziert wiederverwendet werden kann, spart man wertvolle Zeit und zudem einiges an Leitungswasser.
Typische Einsatzgebiete von Akku-Fasspumpen.
Schrebergarten
Gerade ältere Parzellen besitzen oft keinen Stromanschluss. Wer regelmässig giessen muss, kann sich die Gartenbewässerung mit einer akkubetriebenen Regenfasspumpe deutlich erleichtern.
Gemüse- und Kräutergarten
Damit Gemüsebeet und Kräuterspirale neben der Terrasse bzw. im Garten hinter dem Haus prächtig gedeihen, können sie mithilfe einer Fasspumpe pflanzenfreundlich mit kalkfreiem Regenwasser gewässert werden.
Rasenbewässerung
Die Akku-Fasspumpe eignet sich auch zum Wässern grösserer Bereiche wie Rasenflächen. Das Wasser aus der Regentonne bietet eine ressourcensparende Alternative zu Leitungswasser.
Wasserquellen
Akku-Fasspumpen eignen sich ideal, um Gemüsebeete und Blumen effizient mit Regenwasser aus einem Fass oder einem IBC-Container zu bewässern. Mögliche Anwendung:
- Regenfass
- Regentonne
- IBC-Container
Highlights.
Für Gartenbesitzer, die das ständige Giesskannenschleppen satthaben, ist die akkubetriebene Fasspumpe BP 2.000-18 Barrel wie gemacht. Sie kann mit allen 18 V Battery Power-Akkus von Kärcher betrieben werden und gibt einem die Möglichkeit, überall alternative Wasserquellen anzupumpen, selbst wenn kein Stromanschluss im Garten zur Verfügung steht. Dadurch lässt sich nicht nur wertvolles Trinkwasser sparen, auch Rücken und Geldbeutel werden entlastet – perfekt für Kleingärten, Hausgärten, Schrebergärten und alle anderen Orte, an denen es Wasser und durstige Pflanzen, aber keinen Strom gibt.
Merkmale der Akku-Fasspumpe.
Sofort einsatzbereit
Die Akku-Fasspumpe ist die komfortable Alternative zur Giesskanne und nach wenigen Handgriffen einsatzbereit.
Variable Schlauchposition
Das Schlauchsystem der druckerzeugenden Pumpe kann in drei Positionen an der Wasserquelle befestigt werden.
Sicherheit und Komfort
Die Halterung der Batterieeinheit wird am oberen Ende der Regentonne platziert, sodass sie nicht mit dem Wasser in Kontakt kommen kann. Die flexible Fassrandbefestigung der Akkupumpe sorgt für einen sicheren Halt.
Schlauchführung
Durch die Schlauchführung am Fassrand wird der Gartenschlauch nicht geknickt oder durch etwaige Kanten beschädigt.
Praktisch und energiesparend
Dank des integrierten Schalters an der Fassrandbefestigung kann die Akku-Fasspumpe jederzeit ein- bzw. ausgeschaltet werden. Das spart Energie.
Transparenz ist wichtig!
Durch die transparente Abdeckung über dem Display der druckerzeugenden Pumpe kann der Batteriestand zu jeder Zeit abgelesen werden.
Innovativ und komfortabel
Kärcher Akku-Fasspumpen sind mit einem in der Länge verstellbaren Schlauch und einem Vorfilter ausgestattet.
Abnehmbares Filtersystem
Der Vorfilter verhindert das Ansaugen von Schmutzpartikeln und sorgt dadurch für einen störungsfreien Betrieb. Ist der Vorfilter verschmutzt, kann er mit wenigen Handgriffen gesäubert werden.
Berechnung der Pumpenleistung.
So ermitteln Sie die passende Pumpe
1. Zeichnen Sie die für den verwendeten Schlauch (1/2" oder 3/4") passende Funktionskurve in das Diagramm mit den Pumpenkennlinien ein. Beginnen Sie bei der gewünschten Förderhöhe Ihrer Anwendung (im Beispieldiagramm: 5 m).
2. Definieren Sie den Verbrauchswert Ihrer Anwendung (in unserem Beispiel: 1'000 l/h bei 2 bar). Um den Betriebspunkt der Anwendung zu ermitteln, legen Sie zuerst den Startpunkt beim Verbrauchswert auf der Funktionskurve des verwendeten Schlauchs fest (siehe Startpunkte im Beispiel).
3. Rechnen Sie nun den Betriebsdruck Ihrer Anwendung in die Förderhöhe um (1 bar = 10 m). Addieren Sie die Förderhöhe zu Ihrem Startpunkt hinzu und zeichnen Sie den daraus ermittelten Betriebspunkt Ihrer Anwendung ein.
Die Pumpenkennlinie oberhalb des Betriebspunkts zeigt Ihnen die ideale Pumpe für Ihre Anwendung an. In unserem Beispiel eignet sich bei Verwendung eines 3/4"-Schlauchs idealerweise die BP 3 Home & Garden und bei Verwendung eines 1/2"-Schlauchs die BP 5 Home & Garden. Für mehr Leistungsreserven wählen Sie bitte immer die nächstgrössere Pumpe aus.
Jeder Verbraucher/jede Anwendung benötigt einen bestimmten Betriebspunkt. Zur Ermittlung folgende Orientierungsbeispiele (Daten variieren je nach Förderhöhe, Leitungs-/Schlauchquerschnitt):
- Sprinkler: ca. 1'000 l/h bei 2 bar (20 m Förderhöhe)
- Spritze: ca. 750 l/h bei 2 bar (20 m Förderhöhe)
- Toilettenspülung: ca. 400 l/h bei Mindestdruck von 0,5 bar (besser 1 bar [10 m Förderhöhe])
- Waschmaschine: ca. 800 l/h bei Mindestdruck von 0,5 bar (besser 1 bar [10 m Förderhöhe])
BP Home & Garden
BP Garden
BP Home
BP Deep Well
BP Barrel
BP Cistern
BP Battery
Zubehör.
Ob auf der Saug- oder auf der Druckseite: Mit dem passenden und individuell kombinierbaren Qualitätszubehör von Kärcher lassen sich Pumpen schnell, einfach und sicher in Betrieb nehmen. Das radiale Dichtprinzip der PerfectConnect-Zubehöre erlaubt eine kinderleichte Montage, dichtet besonders zuverlässig ab und garantiert so einen störungsfreien Betrieb.
Das passende Zubehör für Ihre Pumpe finden Sie direkt auf der Produktseite oder über unseren Zubehörfinder.
Vielseitig und sicher
BP-Ansaugschläuche holen das Wasser überall her – ob aus PE-Rohren oder direkt aus „offenen Wasserquellen“ wie zum Beispiel Regentonnen.
Bestens verbunden
Mit Adaptern und Anschlüssen von Kärcher lassen sich die Schläuche problemlos und sicher an die jeweilige Pumpe anschliessen.
Optimaler Schutz
Filter schützen die Pumpen vor Verschmutzung und Verstopfung und sorgen für uneingeschränkte Leistungsfähigkeit. Kärcher bietet für jede Anwendung den passenden Filter.
Perfekt ausgestattet
Das passende Zubehör von der Trockenlaufsicherung bis hin zum elektronischen Druckschalter gewährleistet einen komfortablen und betriebssicheren Gebrauch.
Garantieverlängerung
Verlängern Sie hier die Garantie für Ihre BP Garden, BP Home, BP Home & Garden sowie SP Dirt, SP Flat und SP Dual auf 5 Jahre!
Videos.
KNOW-HOW: TIPPS ZUR GARTENBEWÄSSERUNG
Ein heisser Sommer und tagelang kein Regen in Sicht bedeutet viel Arbeit für den Gartenbesitzer: Blumen, Gemüsepflanzen und der Rasen müssen regelmäßig gegossen werden. Worauf man achten sollte und wie Bewässerung effektiv geht – das beanworten wir in unseren praktischen Bewässerungstipps im Kärcher Know How.Mehr erfahren
FAQs zu druckerzeugenden Haus- und Gartenpumpen
Unsere druckerzeugenden Pumpen umfassen eine Motorleistungsspanne zwischen 400 und 1150 Watt: Doch welche Gartenpumpe sollten Sie kaufen? Egal wie viel Geräte Sie im Haushalt oder Garten anschliessen möchten, Kärcher bietet für jede Anforderung das passende Modell. Hier finden Sie die Antworten unserer Kärcher Experten.
Akku-Fasspumpe FAQs
Kärcher Battery Power Akkuplattformen
18 V Kärcher Battery Power Akkuplattform
Die 18 V Kärcher Battery Power-Akkuplattform umfasst kompakte und handliche Produkte zur Pflege kleinerer und mittlerer Gärten, Aussenanlagen und Flächen.
36 V Kärcher Battery Power Akkuplattform
Für grosse Gärten und Flächen bietet die 36 V Kärcher Battery Power-Akkuplattform kraftvolle Geräte diverser Kategorien zur Reinigung und Gartenarbeit.
