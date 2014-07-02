So ermitteln Sie die passende Pumpe

1. Zeichnen Sie die für den verwendeten Schlauch (1/2" oder 3/4") passende Funktionskurve in das Diagramm mit den Pumpenkennlinien ein. Beginnen Sie bei der gewünschten Förderhöhe Ihrer Anwendung (im Beispieldiagramm: 5 m).

2. Definieren Sie den Verbrauchswert Ihrer Anwendung (in unserem Beispiel: 1'000 l/h bei 2 bar). Um den Betriebspunkt der Anwendung zu ermitteln, legen Sie zuerst den Startpunkt beim Verbrauchswert auf der Funktionskurve des verwendeten Schlauchs fest (siehe Startpunkte im Beispiel).

3. Rechnen Sie nun den Betriebsdruck Ihrer Anwendung in die Förderhöhe um (1 bar = 10 m). Addieren Sie die Förderhöhe zu Ihrem Startpunkt hinzu und zeichnen Sie den daraus ermittelten Betriebspunkt Ihrer Anwendung ein.

Die Pumpenkennlinie oberhalb des Betriebspunkts zeigt Ihnen die ideale Pumpe für Ihre Anwendung an. In unserem Beispiel eignet sich bei Verwendung eines 3/4"-Schlauchs idealerweise die BP 3 Home & Garden und bei Verwendung eines 1/2"-Schlauchs die BP 5 Home & Garden. Für mehr Leistungsreserven wählen Sie bitte immer die nächstgrössere Pumpe aus.

Jeder Verbraucher/jede Anwendung benötigt einen bestimmten Betriebspunkt. Zur Ermittlung folgende Orientierungsbeispiele (Daten variieren je nach Förderhöhe, Leitungs-/Schlauchquerschnitt):