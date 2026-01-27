Gartenpumpe BP 7.000 Garden
Die Gartenpumpe BP 7.000 Garden ist langlebig, leistungsstark und eignet sich perfekt für die Bewässerung mit Wasser aus alternativen Quellen wie Zisternen oder Fässer.
Wasser aus Regenfässern, Zisternen & Co. lässt sich mit der Gartenpumpe BP 7.000 Garden von Kärcher komfortabel, umwelt- und budgetschonend nutzen. Die kompakte Wasserpumpe bietet eine hohe Saugkraft und Druckleistung. Die in der leichten, aber robusten Pumpe verbauten Materialien sind hochwertig und versprechen eine lange Lebensdauer. Die Gartenpumpe ist wartungsfrei, kann werkzeuglos angeschlossen werden und lässt sich mit ihrem ergonomischen Griff ganz bequem transportieren. Ebenfalls praktisch: Per großem Fußschalter lässt sich die Pumpe rückenschonend ein- und ausschalten. Außerdem ist eine Garantieverlängerung auf 5 Jahre möglich. Darüber hinaus kann die BP 7.000 Garden durch den zusätzlichen Einbau eines elektronischen Druckschalters zu einer Pumpe mit automatischer Start/Stopp-Funktion aufgerüstet und dann auch zur Hauswasserversorgung eingesetzt werden.
Merkmale und Vorteile
Robust und langlebigKärcher bietet eine Garantieverlängerung auf 5 Jahre.
Komfortabler FußschalterBequemes und rückenschonendes Ein- und Ausschalten.
Optimales AnsaugenOhne weiteres saugt die Qualitätspumpe Wasser aus 8m Tiefe an, z.B. aus einer Zisterne.
Separate Einfüllöffnung
- Einfache Befüllung vor dem Gebrauch.
Ablassschraube
- Optimaler Schutz gegen Frostschäden.
Optimierte Anschlüsse
- Das perfekt abgestimmte Dichtungssystem ermöglicht das werkzeugfreie Anschließen der Pumpe.
Ergonomischer Griff
- Komfortable Handhabung und leichter Transport.
Spezifikationen
Technische Daten
|Nennleistungsaufnahme (W)
|1100
|Fördermenge max. (l/h)
|< 7000
|Förderhöhe (m)
|max. 50
|Druck (bar)
|max. 5
|Ansaughöhe (m)
|8
|Fördertemperatur (°C)
|max. 35
|Anschlussgewinde
|G1
|Anschlusskabel (m)
|1.5
|Spannung (V)
|230 - 240
|Frequenz (Hz)
|50
|Farbe
|Gelb
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|9.8
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|12
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|384 x 204 x 253
Lieferumfang
- Anschluss-Adapter PerfectConnect für Pumpen G1
- 2-Wege-Anschluss-Adapter für Pumpen G 1
Ausstattung
- Optimierter Anschlussstutzen
- Komfortabler Fußschalter
- Separate Einfüllöffnung
- Wasserablassventil
- Ergonomischer Tragegriff
Anwendungsgebiete
- Gartenbewässerung aus Regenfässern, Zisternen oder Brunnen
Zubehör
BP 7.000 Garden Ersatzteile
Kärcher Original-Ersatzteile
Viele Defekte können behoben werden, indem das entsprechende Ersatzteil am Gerät ausgetauscht wird. Und so werden nicht nur Kosten minimiert, sondern auch die Ressourcen unserer Erde geschont.
Bitte beachten Sie, dass Ersatzteile lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden dürfen, anderenfalls erlischt der Garantieanspruch (siehe auch Garantiebedingungen).
Home & Garden
Bestellen Sie Ihr Ersatzteil in unserem Onlineshop für Ersatzteile oder wenden Sie sich an den Kärcher Servicepartner in Ihrer Nähe.
Professional
Bestellen Sie Ihr Ersatzteil in unserem Onlineshop für Ersatzteile, kontaktieren Sie uns direkt oder wenden Sie sich an den Kärcher Servicepartner in Ihrer Nähe.