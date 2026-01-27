Flachsaugende Tauchpumpe SP 17.000 Flat Level Sensor
Ideal für max. 17.000 Liter klares Wasser pro Stunde: die leistungsstarke Tauchpumpe SP 17.000 Flat Level Sensor mit 1-mm-Flachabsaugung, Level Sensor und Auto-Manuell-Schalter. Inkl. Vorfilter.
Die leistungsstärkste Klarwasser-Tauchpumpe von Kärcher pumpt bis zu 17.000 Liter klares bis leicht verschmutztes Wasser pro Stunde ab und eignet sich damit perfekt für Pools, Drainage-Schächte und Wasserschäden im Haus. Bei stärkerer Verschmutzung und zum Schutz des Pumpenlaufrads wird die Nutzung des beigelegten Edelstahlvorfilters empfohlen. Das robuste Edelstahlgehäuse sowie die Gleitringdichtung machen die Pumpe besonders langlebig. Optional kann auch die Garantie auf 5 Jahre verlängert werden. Die flachabsaugende Tauchpumpe ist mit einem stufenlos verstellbaren Level Sensor ausgestattet, der die Pumpe bei Wasserkontakt sofort startet. Zudem verfügt die SP 17.000 Flat Level Sensor über einklappbare Standfüße, wodurch die Tauchpumpe schon bei einem Wasserstand von 7 Millimetern startet. Mit dem Schalter kann die Pumpe im Manuell-Modus auf Dauerbetrieb gestellt werden. Sowohl im Dauerbetrieb als auch im Automatikmodus pumpt sie bis auf 1 Millimeter Restwasserhöhe wischtrocken ab, je nachdem wie der Level Sensor eingestellt ist. Darüber hinaus ermöglicht der Quick Connect-Anschlussstutzen ein besonders unkompliziertes Anschließen von 1"-, 1 1/4"- und 1 1/2"-Schläuchen.
Merkmale und Vorteile
Keramische GleitringdichtungFür eine extra lange Lebensdauer.
Level SensorZur stufenlosen Definition des Ein- und Ausschaltpunkts der Pumpen.
Quick ConnectAnschlussstutzen zum schnellen und unkomplizierten Anschließen von 1"-, 1 1/4"- und 1 1/2"-Schläuchen.
Einklappbare Standfüße
- Umstellung von Normalbetrieb mit höherer Förderleistung auf 1-mm-Flachabsaugung mit wischtrockenem Ergebnis.
Automatische Entlüftung
- Bereits ab einem Wasserstand von 7 mm nimmt die Pumpe den Betrieb im Manuell-Modus auf.
Auto-Manuell-Schalter
- Für die Umstellung zwischen Automatik- und Manuell-Modus.
Komfortabler Tragegriff
- Lässt sich bequem fassen und kann zusätzlich als Seilhalterung genutzt werden.
Robuster und einfach anzubringender Edelstahlvorfilter
- Schützt die Pumpe vor zu starker Verschmutzung und verhindert damit eine Verstopfung des Pumpenlaufrads.
Spezifikationen
Technische Daten
|Nennleistungsaufnahme (W)
|550
|Fördermenge max. (l/h)
|< 17000
|Fördertemperatur (°C)
|max. 35
|Förderhöhe (m)
|9
|Druck (bar)
|max. 0.9
|Flachabsaugen (bis) (mm)
|1
|Korngröße (mm)
|max. 5
|Eintauchtiefe (m)
|max. 7
|Nachlaufzeit (s)
|15
|Min. Restwasser, manuell (mm)
|1
|Restwasserhöhe (mm)
|1
|Anschlussgewinde
|G1 1/2
|Anschlussgewinde Druckseite
|G1 1/2 Innengewinde
|Anschlusskabel (m)
|10
|Spannung (V)
|230 - 240
|Frequenz (Hz)
|50
|Farbe
|Gelb
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|238 x 293 x 356
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|6
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|7.3
Lieferumfang
- Abnehmbarer Edelstahlvorfilter
- Schlauchanschlussstück: 1'', 1 1/4'', 1 1/2'' inkl. Rückschlagventil
Ausstattung
- Komfortabler Tragegriff
- Einfacher Schlauchanschluss dank Quick Connect
- Umstellung Manuell-/Automatik-Betrieb: Schalter an der Pumpe
- Umstellung Flachabsaugung
- Level Sensor: Stufenlose Definition der Schalthöhe
- Keramische Gleitringdichtung
- Im manuellen Betrieb läuft die Pumpe zum Erreichen der minimalen Restwasserhöhe permanent
Videos
Anwendungsgebiete
- Wasserschäden im Haus und im Keller (Waschmaschinen-Leckage/Grundwassereintritt)
- Abpumpen von Wasser aus Pools
- Installation im Drainage-Schacht
Zubehör
SP 17.000 Flat Level Sensor Ersatzteile
Kärcher Original-Ersatzteile
Viele Defekte können behoben werden, indem das entsprechende Ersatzteil am Gerät ausgetauscht wird. Und so werden nicht nur Kosten minimiert, sondern auch die Ressourcen unserer Erde geschont.
Bitte beachten Sie, dass Ersatzteile lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden dürfen, anderenfalls erlischt der Garantieanspruch (siehe auch Garantiebedingungen).
Home & Garden
Bestellen Sie Ihr Ersatzteil in unserem Onlineshop für Ersatzteile oder wenden Sie sich an den Kärcher Servicepartner in Ihrer Nähe.
Professional
Bestellen Sie Ihr Ersatzteil in unserem Onlineshop für Ersatzteile, kontaktieren Sie uns direkt oder wenden Sie sich an den Kärcher Servicepartner in Ihrer Nähe.