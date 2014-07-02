Véhicules porte-outils
Les véhicules porte-outils de la gamme Compact MIC de Kärcher et Holder savent convaincre par leur polyvalence. Balayage, entretien des espaces verts, service hivernal ou encore nettoyage humide: toutes les applications communales professionnelles sont couvertes. La collaboration avec des fabricants d'accessoires de renom accroît la polyvalence des applications et facilite l'intégration dans les parcs de véhicules existants.
Véhicules porte-outils de Kärcher et Holder
Découvrez nos véhicules porte-outils municipaux.
Gamme S Holder
Robustes, performants, tout terrain: les véhicules porte-outils multifonction de la gamme S sont de véritables concentrés de puissance – conçus pour une utilisation toute l'année dans les conditions les plus rudes.
Gamme C Holder
La série C de Holder convainc par sa polyvalence et sa rentabilité dans une utilisation exigeante tout au long de l'année - pour le nettoyage comme pour l'entretien ainsi que pour le service hivernal.
Véhicules porte-outils Kärcher
Multifonctionnels, écologiques, confortables. Les multitalents flexibles pour votre commune.
Caractéristiques.
Quel que soit l'endroit où les véhicules porte-outils de voirie Kärcher et Holder sont utilisés, un professionnalisme absolu est requis. Des décennies d'expérience intensive dans le domaine du nettoyage extérieur nous permettent d'être votre partenaire technologique sur un pied d'égalité.
Notamment parce que c'est la coopération avec les professionnels du secteur qui permet de mettre au point les solutions les meilleures. Pour les véhicules porte-outils et les accessoires qui sont précisément adaptés aux exigences respectives: puissants, faciles à utiliser, robustes, durables et économiques.
Gamme S Holder
Ultrapuissant et tout terrain.
La gamme S Holder combine des performances supérieures avec une compacité adaptée aux centres-villes. Les modèles sont prêts à affronter les difficultés du quotidien. Grâce au puissant relevage avant (KAT II) d'une capacité de levage de 2700 kg, vous pouvez atteler les grands outils lourds, y compris ceux que vous possédez déjà, peuvent être utilisés sans problème. La gamme S Holder fait tout pour vous, sauf des compromis.
Atouts
Quatre saisons
- Trois espaces de montage pour de nombreuses applications
- Efficacité grâce à une utilisation tout au long de l'année (365 jours)
Manœuvrabilité extrême
- Rayon de braquage serré grâce à la direction articulée
- Quatre roues motrices permanentes avec blocages de différentiel mécaniques
- Voie étroite pour les trottoirs
- Compensation de la charge des roues de série
Cabine ergonomique et confortable
- Climat intérieur optimal par tous les temps grâce à la climatisation
- Vision panoramique à 360° pour une vue dégagée de la surface de travail et des manœuvres sécurisées
- Espace de travail ergonomique
Accès facile à des fins d'entretien
- Les opérations d'entretien quotidiennes sont possibles sans démontage des accessoires
- Le capot à basculement hydraulique du compartiment moteur peut être basculé malgré la présence d'un accessoire semi-porté
- Parties latérales pivotantes/basculantes à droite et à gauche
Caractéristiques
Entraînement DUAL DRIVE breveté
Avec le DUAL DRIVE, les véhicules Holder de la gamme S disposent d'un concept d'entraînement à variation continue breveté qui réunit les avantages de l'hydrostat et de la transmission. Cela signifie d'une part une réduction considérable du bruit et de la consommation ainsi qu'une diminution de l'usure.
Blocage de différentiel mécanique
Grâce à 100% d’effet de blocage activable sur les essieux avant et arrière, le risque de patinage des roues ou d’enlisement dans un sol meuble est inexistant.
Régulation électronique à limitation de charge
Régule la vitesse de déplacement en fonction de la puissance absorbée par l’accessoire. Le véhicule avance toujours à la vitesse de travail maximale possible, ce qui allège la charge de travail du conducteur, qui peut ainsi se concentrer pleinement sur sa tâche.
Relevage avant tridimensionnel
La commande externe permet de monter et de démonter rapidement et confortablement les outils portés. En combinaison avec le système de changement rapide sans outil, le montage et le démontage des appareils peuvent être effectués sans problème par une seule personne.
Direction articulée
La direction articulée permet de travailler avec agilité, précision et en gardant la trace pour des résultats parfaits. La traction intégrale permanente répartit la puissance du moteur de 75/100/130 ch de manière optimale sur les quatre roues. Et le meilleur: depuis votre cabine confortable, vous pilotez facilement les travaux les plus difficiles.
Prise de force avant mécanique
La prise de force mécanique permet d'utiliser efficacement des appareils nécessitant une puissance élevée. Cela signifie que le rendement (environ 90%) est supérieur à celui des entraînements hydrauliques. En outre, la consommation de carburant est réduite et l'huile hydraulique ne s'échauffe pas.
Compensation hydraulique/mécanique de la charge des roues en fonction de la charge
Ce système breveté de stabilisation active des oscillations stabilise le véhicule lors du franchissement d’obstacles et du déplacement sur un terrain accidenté. La compensation de la charge des roues garantit ainsi en permanence un suivi maximal du sol et une excellente stabilité de conduite.
Espaces de montage
Avec pas moins de 3 points de montage, vous avez en outre la possibilité de combiner différents accessoires et donc différentes utilisations – un véritable coup de pouce pour votre productivité.
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Gamme C Holder
Il connaît votre ville aussi bien que vous.
Vous avez de grands projets ? Alors vous avez besoin d'outils lourds. Aucun problème pour la série C de Holder, grâce au relevage avant normalisé (KAT I) avec une capacité de levage de 1100 kilogrammes. La série C de Holder convainc par sa polyvalence et sa rentabilité dans une utilisation exigeante tout au long de l'année - pour le nettoyage comme pour l'entretien ainsi que pour le service hivernal. En outre, les véhicules conviennent parfaitement pour le fauchage de talus avec des faucheuses à bras, le fauchage avec ramassage d'herbe semi-porté ou avec de larges faucheuses à grand format en plusieurs parties faucheuses à grande surface.
Atouts
Quatre saisons
- Trois espaces de montage pour de nombreuses applications
- Efficacité grâce à une utilisation tout au long de l'année (365 jours)
Manœuvrabilité extrême
- Rayon de braquage serré grâce à la direction articulée
- Quatre roues motrices permanentes avec blocages de différentiel mécaniques
- Voie étroite pour les trottoirs
- Compensation de la charge des roues de série
Cabine ergonomique et confortable
- Climat intérieur optimal par tous les temps grâce à la climatisation
- Chauffage et buses d'air rotatives
- Vision panoramique à 360° pour une vue dégagée de la surface de travail et des manœuvres sécurisées
Grande facilité d'entretien
- Le capot à basculement hydraulique du compartiment moteur peut être basculé malgré la présence d'un accessoire semi-porté
- Réservoirs pivotants des deux côtés pour un accès facile à des fins de nettoyage et d'entretien
Caractéristiques
Transmission intégrale à variation continue jusqu’à 40 km/h
La répartition optimale de la puissance moteur garantit une traction parfaite avec une capacité de traction maximale, même sur les terrains difficiles. Elle permet également un excellent franchissement des déclivités et une préservation optimale du sol.
Compensateur d’oscillations sur le relevage avant
Le système amortit les oscillations et compense largement les mouvements du châssis du véhicule sur des routes accidentées pour un confort de conduite appréciable.
Régulation électronique à limitation de charge
Pendant le travail, le contrôle électronique de la limite de charge régule automatiquement la vitesse de déplacement pour un travail sans fatigue et détendu.
Relevage avant tridimensionnel
La commande externe permet de monter et de démonter rapidement et confortablement les outils portés. En combinaison avec le système de changement rapide sans outil, le montage et le démontage des appareils peuvent être effectués sans problème par une seule personne.
Blocage de différentiel mécanique
Grâce à 100 % d’effet de blocage activable sur les essieux avant et arrière, le risque de patinage des roues ou d’enlisement dans un sol meuble est inexistant.
Prise de force mécanique
Grâce à la transmission directe et à faibles pertes de la prise de force mécanique, il est possible de faire fonctionner efficacement des appareils nécessitant une puissance élevée.
Direction articulée
La direction articulée vous permet de travailler avec agilité, précision et stabilité directionnelle pour des résultats parfaits. Sa transmission intégrale permanente répartit la puissance du moteur de 57/65 ch de manière optimale sur les 4 roues. Et le meilleur: depuis votre cabine confortable, vous contrôlez les opérations les plus difficiles avec une facilité déconcertante.
La compensation hydraulique de la charge des roues en fonction de la charge
Ce système breveté de stabilisation active des oscillations stabilise le véhicule lors du franchissement d’obstacles et du déplacement sur un terrain accidenté. La compensation de la charge des roues garantit ainsi en permanence un suivi maximal du sol et une excellente stabilité de conduite.
Véhicules porte-outils Kärcher
Des modèles polyvalents et flexibles pour votre commune.
Les engins municipaux de Kärcher réunissent les atouts d’un véhicule porte-outils multifonctionnel et d’une balayeuse de voirie en un seul véhicule, alliant des dimensions réduites et une qualité solide à une motorisation puissante et à une protection maximale de l’environnement. Le concept de commande intuitif et logique ainsi que les grandes cabines agréables offrant une bonne vue d’ensemble garantissent un confort élevé tout au long de l’année tandis que le système de changement polyvalent et l’accès rapide à tous les composants de service permettent un travail flexible et efficace.
Atouts
Quatre saisons
- Trois espaces de montage pour de nombreuses applications
- Efficacité grâce à une utilisation tout au long de l'année (365 jours)
Manœuvrabilité extrême
- Rayon de braquage serré grâce à la direction articulée
- Quatre roues motrices permanentes avec blocages de différentiel mécaniques
- Voie étroite pour les trottoirs
- Compensation de la charge des roues de série
Cabine ergonomique et confortable
- Température ambiante optimale par tous les temps grâce à la climatisation
- Au chauffage et aux buses d'air orientables
- Vision panoramique à 360° pour une vue dégagée de la surface de travail et des manœuvres sécurisées
Grande facilité d'entretien
- Le capot à basculement hydraulique du compartiment moteur peut être basculé malgré la présence d'un accessoire semi-porté
- Réservoirs pivotants des deux côtés pour un accès facile à des fins de nettoyage et d'entretien
Plus compact que vous ne l’imaginez
- Pour les interventions dans les agglomérations, des dimensions un tant soit peu compactes du véhicule sont indispensables
- C’est pour cette raison que nos engins municipaux sont aussi étroits, courts et bas que le permettent les possibilités techniques
- De plus, ils disposent d’un centre de gravité bas et l’accès se situe aussi à faible hauteur
Une traction optimale tout au long de l’année
- La transmission intégrale hydraulique permanente avec contrôle de traction garantit une adhérence optimale des pneus à tout moment
- Pour les applications extrêmes, nous proposons également un verrouillage du différentiel en option pour certaines de nos machines
Caractéristiques
Triangle d'accouplement standardisé
Cette fonction permet une flexibilité maximale pour l'utilisation d'outils frontaux les plus divers, car il est possible d'utiliser aussi bien des outils de Kärcher que des outils existants des services communaux et de différents fabricants.
Direction articulée
Notre direction articulée innovante permet de réaliser presque l'impossible et offre une flexibilité maximale. Grâce à elle, le châssis arrière suit toujours exactement la trajectoire du châssis avant. Grâce à cette maniabilité extrême et à la stabilité directionnelle à 100%, chaque obstacle et chaque bordure sont contournés sans effort.
Système multi-coupleur en option
Ce système réduit pratiquement à zéro l'effort de l'opérateur grâce à l'effet de levier. Il n'est pas non plus nécessaire de passer beaucoup de temps à installer ou à retirer les différents raccords hydrauliques.
Fonction sans pression pour les outils portés avant et arrière
Cette fonction soulage l'atelier ou le conducteur lors du changement. Les outils montés à l'arrière sont changés facilement et sans effort à l'aide des béquilles et du châssis basculant hydraulique de la machine.
Grande compatibilité
Les interventions extrêmes et l'utilisation d'outils lourds sont possibles grâce à la grande capacité de levage du relevage avant et aux énormes charges utiles et par essieu - par exemple lors de l'utilisation d'une épandeuse de 450 litres. Le triangle d'accouplement standardisé est compatible avec les outils portés de Kärcher et d'autres fabricants.
Commande par joystick
Les véhicules porte-outils Kärcher sont commandés par une technique de commande moderne. Une simple pression sur un bouton les met en position de travail, une autre démarre le mode de balayage. Les fonctions peuvent également être réglées manuellement, une caractéristique qui provient de classes de machines plus grandes.
Solutions pour les applications communales.
De la force pour tous vos projets
Kärcher Municipal est votre partenaire système professionnel pour un matériel communal de haute qualité. En notre qualité d'unité spécialisée au sein du groupe Kärcher, nous vous proposons un package complet et sans souci pour les applications les plus diverses - du service hivernal, du balayage et du nettoyage au désherbage, en passant par de nombreuses applications spéciales. Découvrez le matériel communal dans sa diversité unique!
La multifonction dans toute sa splendeur.
Balayeuse de voirie ou balayeuse avec outil porté? Chez Kärcher Municipal, vous avez le choix - et toujours la certitude d'avoir recours à la meilleure solution pour votre application en termes de technologie et de fiabilité.
Balayeuses de voirie
Avec nos balayeuses de voirie, différentes fonctions peuvent être réalisées en fonction de l'objectif. Qu'il s'agisse d'une simple balayeuse mobile pour le balayage libre, d'une balayeuse avec aspiration ou de machines de nettoyage des rues pour le nettoyage humide – en tant que professionnel polyvalent des véhicules de voirie, nous proposons de nombreuses fonctions pour le nettoyage des rues.En savoir plus
Outils
Entretien des espaces verts, service hivernal, nettoyage humide, balayage ou transport : Kärcher propose une large gamme d'accessoires aboutis et efficaces pour les interventions municipales quotidiennes. Grâce à notre étroite collaboration avec des fabricants d'outils pour véhicules municipaux de renom, une grande partie de nos machines sont entièrement compatibles avec leurs appareils.En savoir plus
Les véhicules systèmes de Kärcher Municipal sont conçus pour un usage professionnel.
Au bon moment, au bon endroit
Qu’il s’agisse d’une municipalité ou d’une grande ville, de prestataires de services ou de l’industrie, d’aéroports ou de vignobles – nos compétences répondent à vos exigences. Laissez-vous convaincre par nos solutions sur mesure adaptées à votre domaine d’activité.
Brochures
Conseil, service et vente
Le matériel d’entretien de voirie est uniquement disponible en vente directe chez Kärcher.
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