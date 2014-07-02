Kommunale Geräteträger
Die kommunalen Geräteträger der Kärcher MIC-Kompaktklasse und Holder überzeugen durch ihre Vielseitigkeit. Vom Kehreinsatz über die Grünpflege und den Winterdienst bis zur Nassreinigung werden alle kommunalen Anwendungsbereiche professionell abgedeckt. Die Zusammenarbeit mit namhaften Anbaugeräte-Herstellern erhöht die Anwendungsvielfalt und unterstützt die Integration in bestehende Fuhrparks.
Kommunale Geräteträger von Kärcher und Holder
Entdecken Sie unsere kommunalen Geräteträger.
Holder S-Reihe
Robust, leistungsstark, geländegängig: Die multifunktionalen Geräteträger der S-Reihe sind echte Kraftpakete – konstruiert für den Ganzjahreseinsatz unter härtesten Bedingungen.
Holder C-Reihe
Die Holder C-Reihe überzeugt im anspruchsvollen Ganzjahreseinsatz durch Vielseitigkeit und Wirtschaftlichkeit – beim Reinigen ebenso wie beim Pflegen sowie im Winterdienst.
Kärcher Geräteträger
Multifunktional, umweltfreundlich, komfortabel. Die flexiblen Alleskönner für Ihre Kommune.
Besonderheiten.
Wo auch immer Kärcher und Holder Geräteträger bzw. Kommunalmaschinen zum Einsatz kommen, ist absolute Professionalität gefragt. Dank jahrzehntelanger und intensiver Erfahrung in der Aussenreinigung sind wir Ihr Technologiepartner auf Augenhöhe.
Nicht zuletzt, weil durch die gemeinsame Entwicklung mit den Praktikern dieser Branchen die besten neuen Lösungen gefunden werden. Für Kommunalgeräteträger und Anbaugeräte, die präzise auf die jeweiligen Anforderungen zugeschnitten sind: leistungsstark, einfach zu bedienen, robust, langlebig und wirtschaftlich.
Holder S-Reihe
Bärenstark und geländegängig.
Die Holder S-Reihe kombinieren überlegene Leistung mit innenstadttauglicher Kompaktheit. Die Modelle sind bereit für die harten Seiten ihres Alltags. Dank leistungsstarkem Frontkraftheber (KAT II) mit einer Hubkraft von 2700 kg erlaubt Ihnen den Anbau grosser, schwerer Geräte – Ihre vorhandenen eingeschlossen. Die Holder S-Reihe macht alles für Sie ausser Kompromisse.
Benefits
Vier Jahreszeiten
- Drei Anbauräume für viele Anwendungen
- Effizienz durch ganzjährigen Einsatz (365 Tage)
Extreme Wendigkeit
- Enges Wenden durch Knicklenkung
- Permanenter Allradantrieb mit mechanischen Differenzialsperren
- Schmale Spurweite für Gehwege
- Radlastausgleich serienmässig
Ergonomische und komfortable Kabine
- Optimales Raumklima bei jeder Witterung durch Klimaanlage
- 360°-Rundumsicht für freie Sicht auf Arbeitsfläche und sicheres Rangieren
- Ergonomisch gestalteter Arbeitsbereich
Einfacher Servicezugang
- Tägliche Servicearbeiten sind ohne Abbau der Anbaugeräte möglich
- Hydraulisch kippbare Motorraumabdeckung erlaubt Kippen mit aufgesatteltem Gerät
- Schwenk- bzw. klappbare Seitenteile rechts und links
Features
Patentierter DUAL DRIVE-Antrieb
Mit dem DUAL DRIVE verfügen die Holder S-Reihe über ein patentiertes stufenloses Antriebskonzept, das die Vorteile von Hydrostat und Getriebe vereint. Das bedeutet zum einen eine erhebliche Geräusch- und Verbrauchsreduzierung sowie weniger Verschleiss.
Mechanische Differenzialsperre
Dank zuschaltbarer 100-Prozent-Sperrwirkung an beiden Achsen ist ein Durchdrehen der Räder oder Festfahren in losem Untergrund kein Thema.
Elektronische Grenzlastregelung
Regelt die Fahrgeschwindigkeit in Abhängigkeit der vom Anbaugerät abgenommenen Leistung. Das Fahrzeug fährt immer mit der maximal möglichen Arbeitsgeschwindigkeit, wodurch der Fahrer entlastet wird und sich voll auf die Arbeit konzentrieren kann.
Dreidimensionaler Frontkraftheber
Mit der externen Steuerung lassen sich Anbauteile schnell und bequem an- und abbauen. In Kombination mit dem werkzeuglosen Schnellwechselsystem kann die Montage und Demontage der Geräte problemlos von einer Person durchgeführt werden.
Knicklenkung
Die Knicklenkung ermöglicht Ihnen agiles, genaues und spurtreues Arbeiten für perfekte Ergebnisse. Der permanente Allradantrieb verteilt die Leistung des 75/100/130 PS starken Motors optimal auf alle 4 Räder. Und das Beste: Aus Ihrer Komfortkabine heraus steuern Sie auch härteste Einsätze spielend leicht.
Mechanische Frontzapfwelle
Mit der mechanischen Zapfwelle lassen sich Geräte mit hohem Leistungsbedarf effizient betreiben. Dies bedeutet, dass der Wirkunsgrad (ca. 90%) höher ist als bei hydraulischen Antrieben. Ausserdem wird weniger Kraftstoff verbraucht und das Hydrauliköl wird nicht erwärmt.
Lastabhängiger hydraulischer / mechanischer Radlastausgleich
Das patentierte System zur aktiven Stabilisierung der Pendelbewegungen stabilisiert das Fahrzeug beim Überfahren von Hindernissen und Fahrten auf unebenem Terrain. Der Radlastausgleich gewährleistet so jederzeit eine maximale Bodenanpassung bei gleichzeitiger Fahrstabilität.
Anbauräume
Dank insgesamt drei Anbauräumen haben Sie zudem die Möglichkeit, verschiedene Geräte und damit Anwendungen zu kombinieren – ein wahrer Booster für Ihre Produktivität.
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Wir stehen Ihnen gerne zur Seite und beantworten Ihnen lösungsorientiert all Ihre Fragen zum Thema Kommunaltechnik.Jetzt Beratung anfordern
Holder C-Reihe
Kennt Ihre Stadt so gut wie Sie.
Sie haben Grosses vor? Dann benötigen Sie schwere Geräte. Für die Holder C-Reihe kein Problem, dank des genormten Frontkrafthebers (KAT I) mit einer Hubkraft von 1100 Kilogramm. Die Holder C-Reihe überzeugt im anspruchsvollen Ganzjahreseinsatz
durch Vielseitigkeit und Wirtschaftlichkeit – beim Reinigen ebenso wie beim Pflegen sowie im Winterdienst. Darüber hinaus eignen sich die Fahrzeuge perfekt für das Mähen von Böschungen mit Auslegemähern, Mähen mit aufgesattelter Grasaufnahme oder mit breiten mehrteiligen Grossflächenmähwerken.
Benefits
Vier Jahreszeiten
- Drei Anbauräume für viele Anwendungen
- Effizienz durch ganzjährigen Einsatz (365 Tage)
Extreme Wendigkeit
- Enges Wenden durch Knicklenkung
- Permanenter Allradantrieb mit mechanischen Differenzialsperren
- Schmale Spurweite für Gehwege
- Radlastausgleich serienmässig
Ergonomische und komfortable Kabine
- Optimales Raumklima bei jeder Witterung durch Klimaanlage
- Heizung und drehbare Luftdüsen
- 360°-Rundumsicht für freie Sicht auf Arbeitsfläche und sicheres Rangieren
Hohe Servicefreundlichkeit
- Hydraulisch kippbare Motorraumabdeckung erlaubt Kippen mit aufgesatteltem Gerät
- Beidseitig ausschwenkbare Tanks für einfachen Reinigungs- und Servicezugang
Features
Stufenloser Allradantrieb bis 40 km/h
Die optimale Kraftverteilung sorgt für beste Traktion und maximale Zugleistungen auch auf schwierigem Untergrund. Weitere Vorteile sind die hohe Steigfähigkeit und eine optimale Bodenschonung.
Schwingungstilgung über Frontkraftheber
Das System tilgt Schwingungen und gleicht die Aufbaubewegungen des Fahrzeugs auf unebenen Strassen weitgehend aus – ein spürbarer Komfortgewinn.
Elektronische Grenzlastregelung
Im Arbeitseinsatz regelt die elektronische Grenzlastregelung die Fahrgeschwindigkeit automatisch und ermöglicht so ein entspanntes und ermüdungsfreies Arbeiten.
Dreidimensionaler Frontkraftheber
Mit der externen Steuerung lassen sich Anbauteile schnell und bequem an- und abbauen. In Kombination mit dem werkzeuglosen Schnellwechselsystem kann die Montage und Demontage der Geräte problemlos von einer Person durchgeführt werden.
Mechanische Differenzialsperre
Dank zuschaltbarer 100-Prozent-Sperrwirkung an beiden Achsen ist ein Durchdrehen der Räder oder Festfahren in losem Untergrund kein Thema.
Mechanische Zapfwelle
Dank des direkten, verlustarmen Durchtriebs der mechanischen Zapfwelle lassen sich Geräte mit hohem Leistungsbedarf effizient betreiben.
Knicklenkung
Die Knicklenkung ermöglicht Ihnen agiles, genaues und spurtreues Arbeiten für perfekte Ergebnisse. Der permanente Allradantrieb verteilt die Leistung des 57/65 PS starken Motors optimal auf alle 4 Räder. Und das Beste: Aus Ihrer Komfortkabine heraus steuern Sie auch härteste Einsätze spielend leicht.
Lastabhängiger hydrautsicher Radlastausgleich
Das patentierte System zur aktiven Stabilisierung der Pendelbewegungen stabilisiert das Fahrzeug beim Überfahren von Hindernissen und Fahrten auf unebenem Terrain. Der Radlastausgleich gewährleistet so jederzeit eine maximale Bodenanpassung bei gleichzeitiger Fahrstabilität.
Kärcher Geräteträger
Die flexiblen Alleskönner für Ihre Kommune.
Kommunalmaschinen von Kärcher vereinen die Vorteile multifunktionaler Geräteträger und Saugkehrmaschinen in einem Fahrzeug, verbinden geringe Abmessungen mit robuster Qualität und einen kräftigen Antrieb mit maximalem Umweltschutz. Das intuitive und logische Bedienkonzept sowie übersichtliche und bequeme Grossraumkabinen sorgen ganzjährig für viel Komfort, während das vielseitige Schnellwechselsystem und der schnelle Zugang zu allen Servicekomponenten flexibles und effzientes Arbeiten ermöglicht.
Benefits
4 Jahreszeiten
- 3 Anbauräume für viele Anwendungen
- Effizienz durch ganzjährigen Einsatz (365 Tage)
Extreme Wendigkeit
- Enges Wenden durch Knicklenkung
- Permanenter Allradantrieb mit mechanischen Differenzialsperren
- Schmale Spurweite für Gehwege
- Radlastausgleich serienmässig
Ergonomische und komfortable Kabine
- Optimales Raumklima bei jeder Witterung durch Klimaanlage
- Heizung und drehbare Luftdüsen
- 360°-Rundumsicht für freie Sicht auf Arbeitsfläche und sicheres Rangieren
Hohe Servicefreundlichkeit
- Hydraulisch kippbare Motorraumabdeckung erlaubt Kippen mit aufgesatteltem Gerät
- Beidseitig ausschwenkbare Tanks für einfachen Reinigungs- und Servicezugang
Kompakter als Sie glauben
- Für Einsätze in innerstädtischen Gebieten ist eine gewisse Kompaktheit des Fahrzeugs unabdingbar
- Deshalb sind unsere Kommunalmaschinen so schmal, kurz und niedrig wie technisch möglich
- Dazu verfügen sie über einen tiefen Schwerpunkt, und auch der Einstieg ist bewusst sehr niedrig gehalten
Ganzjährig beste Traktion
- Durch den permanenten hydraulischen Allradantrieb mit Traktionskontrolle ist beste Bodenhaftung zu jedem Zeitpunkt gewährleistet
- Für ganz extreme Anwendungen bieten wir für einige unserer Maschinen optional auch eine Differenzialsperre an
Features
Standardisiertes Kuppeldreieck
Diese Funktion ermöglicht zur Aufnahme verschiedenster Frontanbaugeräte höchste Flexibilität, da sowohl Anbaugeräte von Kärcher als auch Bestandsgeräte des Bauhofs und verschiedenster Hersteller aufgenommen werden können.
Knicklenkung
Unsere innovative Knicklenkung macht beinahe Unmögliches möglich und erlaubt maximale Flexibilität. Damit ausgestattet, läuft der Hinterwagen stets exakt in der Spur des Vorderwagens. Dank dieser extremen Wendigkeit und der 100%igen Spurtreue wird jedes Hindernis und jeder Randstein mühelos umfahren.
Optionales Multikupplungssystem
Dieses System reduziert durch Hebelwirkung den Kraftaufwand beim Bediener praktisch auf null. Auch der Aufwand für zeitintensives und umständliches Aufstecken bzw. Entfernen einzelner Hydraulik-Kupplungen entfällt gänzlich.
Drucklosfunktion für Front- und Heckanbaugeräte
Diese Funktion entlastet Werkstatt oder Fahrer zusätzlich beim Wechsel. Heckanbaugeräte werden dabei einfach und ohne Kraftaufwand mithilfe von Abstellstützen und dem hydraulischen Kipprahmen der Maschine gewechselt.
Hohe Kompatibilität
Extreme Einsätze und die Aufnahme schwerer Anbaugeräte sind dank hoher Hubkraft des Frontkrafthebers sowie der enormen Nutz- und Achslasten – beispielsweise bei der Aufnahme eines 450-Liter- Aufsattelstreuers – problemlos möglich. Das standardisierte Kuppeldreieck ist dabei sowohl mit Anbaugeräten von Kärcher als auch anderer Hersteller kompatibel.
Joystick-Steuerung
Die Kärcher Geräteträger werden mit moderner Bedientechnik gesteuert. Ein Tastendruck bringt sie in Arbeitsstellung, ein weiterer startet den Kehrbetrieb. Die Funktionen lassen sich auch manuell einstellen, ein Feature, das aus grösseren Maschinenklassen kommt.
Kommunale Anwendungslösungen.
Kraft für alles, was Sie vorhaben
Kärcher Municipal ist Ihr professioneller Systempartner für hochwertige Kommunaltechnik. Als spezialisierte Einheit innerhalb der Kärcher Gruppe bieten wir Ihnen ein Rundum-sorglos-Paket für vielfältigste Anwendungen – vom Winterdienst, Kehren und Reinigen über die Wildkrautbekämpfung bis hin zu zahlreichen Spezialanwendungen. Erleben Sie Kommunaltechnik in einzigartiger Vielfalt!
Multifunktion in Reinkultur.
Kommunale Kehrmaschine oder doch Kehrmaschine mit Anbaugerät? Bei Kärcher Municipal haben Sie die Wahl - und immer die Gewissheit, hinsichtlich Technik und Zuverlässigkeit zur besten Lösung für Ihre Anwendung zu greifen.
Kommunale Kehrmaschinen
Mit unseren kommunalen Kehrmaschinen können je nach Einsatzzweck verschiedene Funktionen realisiert werden. Ob einfache fahrbare Kehrmaschinen zum Freikehren, eine Kehrmaschine mit Absaugung oder Strassenreinigungsmaschinen zur Nassreinigung – als vielseitiger Kommunalfahrzeug-Profi bieten wir zahlreiche Funktionen zur Strassenreinigung an.Mehr erfahren
Anbaugeräte
Grünpflege, Winterdienst, Nassreinigung, Kehren oder Transport: Kärcher bietet ein breites Portfolio ausgereifter und effizienter Anbaugeräte für den täglichen kommunalen Einsatz. Dank unserer engen Zusammenarbeit mit namhaften Herstellern von Anbaugeräten sind unsere Maschinen zu einem grossen Teil voll mit deren Geräten kompatibel.Mehr erfahren
Für jede Branche die passende Lösung.
Zur richtigen Zeit, am richtigen Ort
Ob Kommune oder Grossstadt, Dienstleister oder Industrie, auf dem Flughafen oder am Weinberg – Ihre Anforderung ist unsere Kompetenz. Überzeugen Sie sich von massgeschneiderten Lösungen für Ihr Einsatzgebiet.
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Beratung, Service und Verkauf
Die Produkte im Bereich der Kommunaltechnik können ausschliesslich direkt bei Kärcher erworben werden.
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