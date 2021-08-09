Kommunale Anwendungslösungen

Unkrautentfernung mit Kärcher Municipal-Kommunalfahrzeugen

Aufgrund der gesetzlichen Rahmenbedingungen hat sich die chemiefreie Wildkrautbekämpfung für viele Kommunen und Dienstleister in den vergangenen Jahren immer mehr zum Hauptbetätigungsfeld entwickelt.

Parkflächen, Friedhöfe, öffentliche Plätze und Bushaltestellen, aber auch Tennen, Sport- und Tennisplätze sowie Hafen- oder Ufergebiete von verschiedenen Flüssen und Seen müssen von Unkraut freigehalten werden.

Die Heisswasser-Wildkrautbekämpfungsmethode bietet eine gründliche wie umweltschonende Möglichkeit zur gezielten, chemiefreien Beseitigung unerwünschten Unkrauts. Die Kommunalausstattung Wildkrautbekämpfung ermöglicht einen Einsatz auch an sehr entlegenen Orten wie auf Gehwegen, in Parkanlagen oder in Innenstadtbereichen, dank kompakter Bauweise und Unabhängigkeit von externer Wasser- oder Stromversorgung. Unkraut wird gezielt mit 98 °C heissem Wasser bekämpft – mit maschinellem Anbaugerät oder manuell mit der Handlanze.

Eine weitere Methode zur Wildkrautbekämpfung ist die manuelle Anwendung. Durch Montage eines Wildkrautbesens am 3. Besenarm der kommunalen Kehrmaschine lässt sich Wildkraut am Strassenrand effektiv beseitigen - dies dank der Laufschiene über die komplette Maschinenbreite hinweg, zum Beispiel auf Geh- und Radwegen oder Zugängen zu Wohn- und Parkanlagen. Damit bietet Ihnen das Dreibesensystem mehrere Anwendungen ohne Aufpreis. Im Vergleich zur Heisswasser-Methode spart die Variante mit Besen zwar einiges an Zeit, die Wildkrautentfernung erfolgt dagegen nur oberflächlich und muss häufiger angewendet werden.

Weitere Anwendungsmöglichkeiten mit der Kommunalausstattung Wildkrautbekämpfung: