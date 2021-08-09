Kommunale Anwendungslösungen
Ob auf Strassen, Wegen oder Wiesen, ob in Fussgängerzonen, Stadien oder Parks, ob in Zeilen oder Reihen: Systemfahrzeuge von Kärcher Municipal sind für den professionellen Einsatz unter härtesten Bedingungen konstruiert und meistern vielfältige Anwendungen auf höchstem Niveau.
Winterdienst
Das Komplettprogramm gegen Eis und Schnee – unsere robusten, zuverlässigen und leistungsstarken Winterdienstfahrzeuge mit bis zu 129 PS (95 kW) machen den Weg frei.
Grünpflege
Vielfältige, flexible und bodenschonende Grünpflege? Die multifunktionalen Kärcher Municipal-Kommunalfahrzeuge mähen und pflegen auf höchstem Niveau.
Kehren und Reinigen
Beste Kehr- und Reinigungsergebnisse bei grösstmöglicher Flexibilität – die Reinigungsprofis von Kärcher Municipal überzeugen im Arbeitseinsatz mit ihrer Effizienz und Wendigkeit.
Wein- und Obstbau
Die knickgelenkten Systemfahrzeuge mit 65 und 129 PS ermöglichen dank ihrer idealen Kombination aus Wendigkeit, Bodenschonung und permanentem Allradantrieb ein extrem effizientes Arbeiten – und das bei maximalem Komfort und hoher Sicherheit.
Wildkrautbekämpfung
Die leistungsstarken Kommunalfahrzeuge aus dem Hause Kärcher Municipal bieten eine breite Anwendungsvielfalt, Unkraut nachhaltig und effizient zu beseitigen.
Spezialanwendungen
Von A wie Asphaltfräsen bis W wie Wildkrautbeseitigung – das breite Fahrzeug- und Anbaugeräteprogramm garantiert zu jeder Aufgabe die passende Lösung.
Winterdienst
Das Komplettprogramm gegen Eis und Schnee – unsere robusten, zuverlässigen und leistungsstarken Winterdienstfahrzeuge mit bis zu 129 PS (95 kW) machen den Weg frei.
Kärcher Municipal-Kommunalfahrzeuge räumen den Winter einfach weg
Ob es ums Fräsen, Räumen oder Schneekehren geht, ob Sand, Splitt oder Sole gestreut werden muss – auf unsere starken, kompakten und wendigen Geräteträger ist in allen Witterungslagen Verlass. Dank permanentem Allradantrieb und 4 gleich grossen Rädern ist die Traktion auch bei winterlichen Bedingungen hervorragend. Vor allem beim Schneefräsen wirkt die intelligente Grenzlastregelung: Sie sorgt dafür, dass sich die Fahrgeschwindigkeit automatisch an die Leistungsabnahme am Frontanbaugerät anpasst.
Damit auch der Fahrer bei Minustemperaturen vollen Einsatz bringen kann, verfügen die Komfortkabinen über eine optimale Wärmedämmung, leistungsstarke Heizungen und wintergerechte Ausstattungsmerkmale wie Sitzheizung, Klimaanlage oder beheizbare Frontscheibe und Aussenspiegel.
Vielfältige Anwendungen im Winterdienst:
- Schnee räumen
- Schnee fräsen
- Schnee kehren
- Schnee verladen
- Streuen (mit Aufbau-, Kasten- oder Trichterstreuer)
- Sole sprühen
- Eis kratzen
- Loipen spuren
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Wir stehen Ihnen gerne zur Seite und beantworten Ihnen lösungsorientiert all Ihre Fragen zum Thema Kommunaltechnik.Jetzt Beratung anfordern
Grünpflege
Vielfältige, flexible und bodenschonende Grünpflege? Die multifunktionalen Kärcher Municipal-Kommunalfahrzeuge mähen und pflegen auf höchstem Niveau.
Grünes Licht für effiziente Pflege
Es ist grossflächig, es ist steil, es ist beengt? Es ist egal: Ein Holder oder Kärcher Kommunalfahrzeug ist perfekt für die Rasenpflege und -regeneration sowie die Hecken- und Böschungspflege geeignet. Flexible Anschluss- und Anbaumöglichkeiten, seine Steigfähigkeit und Wendigkeit sowie die hohe Flächenleistung eröffnen praktisch unbegrenzte Einsatzmöglichkeiten als Mähfahrzeug und für die Grünflächenpflege.
Vier gleich grosse Räder sorgen für beste Traktion bei grösstmöglicher Bodenschonung, bei Modellen mit Knicklenkung erleichtern der minimale Wendekreis und das spurtreue Fahren die Arbeit. Grünflächen aller Art können so auch in schwer zugänglichen Bereichen schnell, effektiv und in höchster Qualität bearbeitet werden. Gleichzeitig garantieren die multifunktionalen Geräteträger einen schnellen und leichten Abtransport des Schnittguts und stellen damit eine lückenlose Entsorgungskette sicher.
Dank der Klimaanlage und des geräumigen Komfortarbeitsplatzes behält der Fahrer auch bei sommerlichen Temperaturen einen kühlen Kopf.
Vielfältige Anwendungen in der Grünpflege:
- Mähen (mit Sichel-, Gross-, Flächen-, Spindel- oder Seitenauslegermäher)
- Mähsaugen
- Mulchen
- Heckenschneiden
- Bewässerung und Giessen
Kehren und Reinigen
Beste Kehr- und Reinigungsergebnisse bei grösstmöglicher Flexibilität – die Reinigungsprofis von Kärcher Municipal überzeugen im Arbeitseinsatz mit ihrer Effizienz und Wendigkeit.
Unsere Reinigungsfahrzeuge kehren, saugen und schwemmen an jedem Einsatzort
Die Wendigkeit, das einfache Handling und die perfekte Rundumsicht unserer Strassenkehrmaschinen schaffen beste Voraussetzungen für effizientes und komfortables Arbeiten. Für die Reinigung von Parkbuchten bis zu grossen Flächen bietet Kärcher Municipal unterschiedliche Kehrmaschinen, die mit ihrer hohen Saugleistung und zusätzlichen Ausstattungsmöglichkeiten, wie Hochentleerung, grossem Fassungsvolumen, Hochdrucklanze, Giessarm und Mäh-Saug-Kombination das Arbeitsergebnis perfektionieren.
Ob Laub gekehrt, Schmutz weggeschwemmt oder mit Hochdruck gereinigt werden soll: Mit einem Reinigungsfahrzeug aus unserem Haus sichern Sie sich Premiumqualität und optimale Ergebnisse.
Vielfältige Anwendungen in der Reinigung:
- Kehrsaugen
- Freikehren
- Laubbeseitigung
- Schwemmen
- Hochdruckreinigung
- Kunstrasenreinigung
- Wildkrautbekämpfung
- Desinfektion
Wein- und Obstbau
Die knickgelenkten Systemfahrzeuge mit 65 und 129 PS ermöglichen dank ihrer idealen Kombination aus Wendigkeit, Bodenschonung und permanentem Allradantrieb ein extrem effizientes Arbeiten – und das bei maximalem Komfort und hoher Sicherheit.
Perfekt für Frontanwendungen
Das Fahrzeugkonzept mit vorn liegender Kabine ist perfekt für Frontanwendungen im Wein- und Obstbau geeignet.
Ihre Vorteile:
- Hervorragende Sicht auf das Frontanbaugerät für exaktes und entspanntes Arbeiten
- Zusätzlicher Aufbauraum hinten über dem Motor für Fässer mit bis zu 1000 Liter Volumen
- Sehr hohe Hydraulikleistung mit bis zu 120 l/min, stufenloses Fahren, extreme Zuladung
Vielfältige Anwendungen im Wein- und Obstbau:
- Weinberge
- Weinanlagen und Obstplantagen
- Apfelanbau
- Beerenobst
- Kirschenanbau und andere Sonderkulturen
Wildkrautbekämpfung
Die leistungsstarken Kommunalfahrzeuge aus dem Hause Kärcher Municipal bieten eine breite Anwendungsvielfalt, Unkraut nachhaltig und effizient zu beseitigen.
Unkrautentfernung mit Kärcher Municipal-Kommunalfahrzeugen
Aufgrund der gesetzlichen Rahmenbedingungen hat sich die chemiefreie Wildkrautbekämpfung für viele Kommunen und Dienstleister in den vergangenen Jahren immer mehr zum Hauptbetätigungsfeld entwickelt.
Parkflächen, Friedhöfe, öffentliche Plätze und Bushaltestellen, aber auch Tennen, Sport- und Tennisplätze sowie Hafen- oder Ufergebiete von verschiedenen Flüssen und Seen müssen von Unkraut freigehalten werden.
Die Heisswasser-Wildkrautbekämpfungsmethode bietet eine gründliche wie umweltschonende Möglichkeit zur gezielten, chemiefreien Beseitigung unerwünschten Unkrauts. Die Kommunalausstattung Wildkrautbekämpfung ermöglicht einen Einsatz auch an sehr entlegenen Orten wie auf Gehwegen, in Parkanlagen oder in Innenstadtbereichen, dank kompakter Bauweise und Unabhängigkeit von externer Wasser- oder Stromversorgung. Unkraut wird gezielt mit 98 °C heissem Wasser bekämpft – mit maschinellem Anbaugerät oder manuell mit der Handlanze.
Eine weitere Methode zur Wildkrautbekämpfung ist die manuelle Anwendung. Durch Montage eines Wildkrautbesens am 3. Besenarm der kommunalen Kehrmaschine lässt sich Wildkraut am Strassenrand effektiv beseitigen - dies dank der Laufschiene über die komplette Maschinenbreite hinweg, zum Beispiel auf Geh- und Radwegen oder Zugängen zu Wohn- und Parkanlagen. Damit bietet Ihnen das Dreibesensystem mehrere Anwendungen ohne Aufpreis. Im Vergleich zur Heisswasser-Methode spart die Variante mit Besen zwar einiges an Zeit, die Wildkrautentfernung erfolgt dagegen nur oberflächlich und muss häufiger angewendet werden.
Weitere Anwendungsmöglichkeiten mit der Kommunalausstattung Wildkrautbekämpfung:
- Hochdruckreinigung mit Kalt- oder Heisswasser
- Bewässerung von Beeten, Sträuchern und Bäumen in Grünanlagen
- Entfernung von Kaugummiresten von allen harten Bodenoberflächen
Ihre Spezialanwendung ist unser Spezialgebiet
Von A wie Asphaltfräsen bis Z wie Zweiwegetechnik – das breite Fahrzeug- und Anbaugeräteprogramm garantiert zu jeder Aufgabe die passende Lösung.
Das Übliche reicht Ihnen nicht?
Ganz gleich, wie Ihre Anforderungen auch aussehen: Bei Kärcher Municipal finden Sie die passende Lösung. Mit unserer breiten Palette an Systemfahrzeugen und dem vielfältigen Angebot unserer Anbaugerätepartner haben wir für praktisch jede Aufgabenstellung eine Antwort parat. Da wir ausschliesslich auftragsbezogen fertigen, können wir Ihnen bereits standardmässig Hunderte von Konfigurationsmöglichkeiten bieten. Und sollte die passende einmal doch nicht dabei sein, kümmert sich unser Team erfahrener Ingenieure um eine massgeschneiderte Sonderentwicklung.
Umfang unserer einzigartigen Bandbreite an Speziallösungen:
- Asphaltfräsen
- Reinigung von Leitpfosten und Strassenschildern
- Raupenfahrwerk
- Dekontamination von Hühnerfarmen
- Hubsteiger
- Zweiwegetechnik
- Sinkkastenreinigung
- Reinigung und Pflege von Solarparks
- Absetzkipper
- Abfallsammelcontainer
- Baumstumpffräse
- Forstmulcher
- Tunnelreinigung
- Ladekran
- Fahrbahnmarkierung
Beratung, Service und Verkauf
Die Produkte im Bereich der Kommunaltechnik können ausschliesslich direkt bei Kärcher erworben werden.
Kontaktieren Sie uns: Wir stehen Ihnen gerne zur Seite und beantworten Ihnen lösungsorientiert all Ihre Fragen zum Thema Kommunaltechnik.
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