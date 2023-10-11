Für jede Branche die passende Lösung

Städte und Gemeinden

Kommunalfahrzeuge von Kärcher Municipal sind für den Ganzjahreseinsatz geschaffen: Unser leistungsstarkes und vielseitiges Fahrzeugprogramm von 26 bis 156 PS (18,9 – 115 kW) und das breite Angebot an Anbaugeräten garantieren maximale Einsatzflexibilität bei den Kernaufgaben Winterdienst, Kehren und Reinigen, Grünpflege und Wildkrautbeseitigung.

Die typische Knicklenkung und kompakte Abmessungen sorgen für kleinste Wendekreise und beste Gehweg- und Tiefgaragentauglichkeit. Die Fahrer freuen sich über den hohen Bedien-, Arbeits- und Sitzkomfort – modellabhängig auch in modernen 2-Personen-Kabinen. Aufgrund intuitiver Bedienkonzepte sind die Einlernzeiten kurz, dasselbe gilt für die Rüst- und die Wartungszeiten.

Neben Kauf bieten wir Kommunen eine Reihe attraktiver Miet- und Finanzierungsmodelle zur flexiblen Deckung ihres Bedarfs an. Dazu kommt das vielleicht leistungsfähigste Serviceangebot am Markt: Ein flächendeckendes Netz an Vertriebs- und Servicepartnern, schnelle Ersatzteilversorgung und weltweite Servicebereitschaft gewährleisten eine hohe Fahrzeugverfügbarkeit.

Einsatzbereiche

Gehwege, Gassen, Strassen, Plätze, städt. Parkanlagen, Grünflächen, Sportplätze, Wohngebiete, Bushaltestellen, öffentl. Einrichtungen, Radwege, Friedhöfe, Langlaufloipen, (Winter-)Wanderwege