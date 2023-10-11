Für jede Branche die passende Lösung
Ob Kommune oder Grossstadt, Dienstleister oder Industrie, auf dem Flughafen oder am Weinberg – Ihre Anforderung ist unsere Kompetenz. Überzeugen Sie sich von massgeschneiderten Lösungen für Ihr Einsatzgebiet.
Städte und Gemeinden
Kommunalfahrzeuge von Kärcher Municipal sind für den Ganzjahreseinsatz geschaffen: Unser leistungsstarkes und vielseitiges Fahrzeugprogramm von 26 bis 156 PS (18,9 – 115 kW) und das breite Angebot an Anbaugeräten garantieren maximale Einsatzflexibilität bei den Kernaufgaben Winterdienst, Kehren und Reinigen, Grünpflege und Wildkrautbeseitigung.
Die typische Knicklenkung und kompakte Abmessungen sorgen für kleinste Wendekreise und beste Gehweg- und Tiefgaragentauglichkeit. Die Fahrer freuen sich über den hohen Bedien-, Arbeits- und Sitzkomfort – modellabhängig auch in modernen 2-Personen-Kabinen. Aufgrund intuitiver Bedienkonzepte sind die Einlernzeiten kurz, dasselbe gilt für die Rüst- und die Wartungszeiten.
Neben Kauf bieten wir Kommunen eine Reihe attraktiver Miet- und Finanzierungsmodelle zur flexiblen Deckung ihres Bedarfs an. Dazu kommt das vielleicht leistungsfähigste Serviceangebot am Markt: Ein flächendeckendes Netz an Vertriebs- und Servicepartnern, schnelle Ersatzteilversorgung und weltweite Servicebereitschaft gewährleisten eine hohe Fahrzeugverfügbarkeit.
Einsatzbereiche
Gehwege, Gassen, Strassen, Plätze, städt. Parkanlagen, Grünflächen, Sportplätze, Wohngebiete, Bushaltestellen, öffentl. Einrichtungen, Radwege, Friedhöfe, Langlaufloipen, (Winter-)Wanderwege
Grossstädte
Alles eine Nummer grösser, alles eine Spur anders – der kommunale Sektor von Metropolen verlangt Herstellern einiges ab. Die räumliche Ausdehnung, die hohe Infrastrukturdichte sowie rechtliche und wirtschaftliche Rahmenbedingungen ergeben ein Anforderungsprofil, dem nur wenige Anbieter gerecht werden können.
Dazu kommt das vielleicht leistungsfähigste Serviceangebot am Markt: Ein flächendeckendes Netz an Vertriebs- und Servicepartnern, schnelle Ersatzteilversorgung und weltweite Servicebereitschaft gewährleisten eine hohe Fahrzeugverfügbarkeit.
Auch beim wichtigen Thema Wirtschaftlichkeit überzeugt die Kommunaltechnik von Kärcher Municipal: Dank echter Multifunktionalität fallen die Investitions-, Betriebs- und Wartungskosten deutlich geringer aus als beim Betrieb von Einzweckfahrzeugen.
Einsatzbereiche
Gehwege, Gassen, Strassen, Plätze, Grünflächen, Sportplätze, städt. Parkanlagen, Wohngebiete, Bushaltestellen, öffentl. Einrichtungen, Radwege und Friedhöfe
Dienstleister und Industrie
Ob Wohnanlage, Industriegelände, schulische oder medizinische Einrichtung: Die Reinigungs- und Pflegeaufgaben im Facility Management sind genauso vielfältig wie die im öffentlichen Raum. Die Kärcher Municipal-Kommunalfahrzeuge sind dafür wie geschaffen: Unser vielseitiges Fahrzeug- und Anbaugeräteprogramm garantiert maximale Einsatzflexibilität bei den Kernaufgaben Winterdienst, Kehren und Reinigen, Grünpflege, Wildkrautbeseitigung.
Neben Kauf bieten wir eine Reihe attraktiver Miet- und Leasingmodelle zur flexiblen Deckung Ihres Bedarfs an. Dazu kommt das vielleicht leistungsfähigste Serviceangebot am Markt: Ein flächendeckendes Netz an Vertriebs- und Servicepartnern, schnelle Ersatzteilversorgung und weltweite Servicebereitschaft gewährleisten eine hohe Fahrzeugverfügbarkeit.
Unterm Strich spricht im Facility Management und in der Industrie alles für die Fahrzeuge von Kärcher – wann sprechen wir darüber?
Einsatzbereiche
Parkplätze, Park- und Tiefgaragen, Strassen, Geh- und Radwege sowie Plätze und Rasenflächen von Firmengeländen, Wohnanlagen, Kindergärten, Schulen, Universitäten, medizinischen Einrichtungen und Einkaufszentren
Flughafen
Auf vielen internationalen Flughäfen sind unsere robusten Fahrzeuge mit bewährter Winter- und Sommerdiensttechnik bereits erfolgreich im Einsatz. Sie reinigen Vorfelder und Rollwege, nehmen Öl und sonstige Flüssigkeiten auf, mähen Grünflächen und entfernen Wildkraut. Besonders im Winter leisten sie wertvolle Dienste bei der zuverlässigen Räumung von Standplätzen und Zulaufwegen zu den Flugzeugen sowie bei zahlreichen Kehr- und Streuarbeiten.
Dabei wird aufgrund der 3 Anbauräume für alle Anwendungen nur ein Fahrzeug benötigt. Ein hochwertiges Fahrzeugkonzept mit einfacher Bedienbarkeit und hoher Wartungsfreundlichkeit sowie unsere weltweite Servicebereitschaft und schnelle Ersatzteilversorgung garantieren eine hohe Fahrzeugverfügbarkeit – 365 Tage im Jahr.
Den branchentypisch hohen Sicherheits-, Umwelt- und Qualitätsansprüchen begegnen wir als deutscher Premiumhersteller mit der Verarbeitung hochwertiger Bauteile und Materialien, zertifizierten Produktionsprozessen, modernster Motorentechnik und einem umfangreichen Sicherheitskonzept.
Und wenn es um die Umsetzung von Sonderwünschen geht, lautet unser Motto „Nichts ist unmöglich“.
Einsatzbereiche
Vorfelder, Standplätze, Zulaufwege, Gehwege, Parkplätze, Grünflächen
Wein- und Obstbau
Fragt man Landwirte im Obst- oder Weinbau nach dem idealen Schlepper für das breite Aufgabenspektrum, das der Unterhalt und die Pflege ihrer Anlagen und Plantagen mit sich bringt, erhält man immer wieder ähnliche Antworten: Wendig, schmal und kompakt muss er sein. Stark und dabei bodenschonend. Über gute Steigfähigkeit soll er verfügen und in jeder Situation sicher und leicht handhabbar sein. Hohe Hydraulikleistung, genormte Schnittstellen und schneller Gerätewechsel stehen ebenso auf der Wunschliste wie die „Basics“ Robustheit, Wirtschaftlichkeit und Langlebigkeit.
Die knickgelenkten Holder Fahrzeugmodelle mit 65 bis 129 PS haben all das an Bord. Mit ihren kompakten Abmessungen, ihrer herausragenden Wendigkeit und grosszügiger 360°-Rundumsicht erleichtern sie die Arbeit in Weinbergen und Obstplantagen, insbesondere in engen Zeilen und Vorgewenden und garantieren präzise und effiziente Arbeitsergebnisse. Das geringe Eigengewicht und 4 gleich grosse Räder schonen den Boden, dank leistungsstarker Motoren und Allradantrieb sind bei einigen unserer Knicklenker sogar Steigungen bis 45° kein Problem – und das bei vorbildlichem Fahr-, Bedien- und Kabinenkomfort sowie hoher Sicherheit.
Einsatzbereiche
Weinberge, Weinanlagen und Obstplantagen: Apfelanbau, Beerenobst, Kirschenanbau und andere Sonderkulturen.
Parkraumpflege
Mit Kärcher Municipal-Kommunalfahrzeugen lösen Parkhausbetreiber das richtige Ticket für die Reinigung ihrer Parkplätze und Tiefgaragen. Fahrzeugbreiten ab unter 1,10 Meter und Fahrzeughöhen ab unter 2 Metern sorgen für uneingeschränkte Einsatztauglichkeit selbst unter schwierigsten Bedingungen. Grünes Licht gibt's auch auf der Waage, denn das maximale Gesamtgewicht inklusive Anbaugeräten liegt bei diesen Modellen unter dem gesetzlichen Höchstwert für Gehwege (3,5 t).
Die typische Knicklenkung und optimal abgestimmte Kehrsaugkombinationen machen das Auskehren von engen Parkbuchten und Zufahrten ebenso effizient wie die Reinigung grossflächiger Parkdecks und dank ihres hydrostatischen Antriebs und ihrer 4 gleich grossen Räder überzeugen die Fahrzeuge mit ihrer Steigfähigkeit auch in Tiefgaragenausfahrten. Darüber hinaus sind die Kommunalfahrzeuge von Kärcher Municipal auch bei den Winterdienstarbeiten ein zuverlässiger Partner in und rund ums Parkhaus. Die präzise Arbeitsleistung reduziert dabei die manuelle Nacharbeit auf ein Minimum.
Einsatzbereiche
Parkhäuser, Tiefgaragen, Parkplätze, Strassen, Gehwege
Militär
Bei der Reinigung von Kasernengeländen und der Pflege militärisch genutzter Flächen sind die Betreiber aus Sicherheitsgründen weitgehend auf sich gestellt. Die Anforderungen an das technische Equipment sind deshalb besonders hoch: Zuverlässigkeit und Vielseitigkeit sind Eigenschaften, die hinter dem Schlagbaum hohen Stellenwert besitzen. Unsere multifunktionalen und leistungsstarken Systemfahrzeuge und Kehrmaschinen bringen beides mit: Als echte Allrounder leisten sie vielseitige Arbeiten wie Schnee räumen, Gras mähen, Plätze kehren oder Laub sammeln, zudem können sie Geräte und Material mit bis zu 60 km/h transportieren.
Die Fahrer freuen sich dabei über das durchdachte, intuitive Bedienkonzept, den hohen Arbeits- und Sitzkomfort – modellabhängig auch in modernen 2-Personen-Kabinen, die für den Arbeitseinsatz zugelassen sind, sowie einen einfachen Servicezugang für Wartung und Pflege.
Dazu kommt das vielleicht leistungsfähigste Serviceangebot am Markt: Ein flächendeckendes Netz an Vertriebs- und Servicepartnern, schnelle Ersatzteilversorgung und weltweite Servicebereitschaft gewährleisten eine hohe Fahrzeugverfügbarkeit.
Einsatzbereiche
Verwaltungsgebäude, Kasernengelände, Parkanlagen, Truppenübungsplätze und Flughäfen
Beratung, Service und Verkauf
Die Produkte im Bereich der Kommunaltechnik können ausschliesslich direkt bei Kärcher erworben werden.
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