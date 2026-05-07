La technique à destination des communes est une priorité majeure pour Kärcher. C'est pourquoi nous avons investi tout notre savoir-faire et notre vaste expérience dans le développement de la balayeuse aspirante MC 250. Par conséquent, la MC 250 au design attrayant offre une puissance de nettoyage inégalée à faible régime du moteur, un volume de cuve à déchets généreux de 2,5 m³, une vitesse de transport élevée de 60 km/h et un confort de conduite optimal grâce à la suspension hydropneumatique et à la suspension individuelle des roues. La grande cabine, en option également avec climatisation, équipée de sièges qui ménagent le dos, et le concept d'utilisation ergonomique avec un écran multifonction convivial intégré dans le volant garantissent un environnement de travail agréable et une grande facilité d'utilisation. Notre MC 250 dispose en outre d'une direction intégrale pour une maniabilité optimale et un système de recyclage de l'eau efficace avec un réservoir d'eau sale séparé. La machine convient à toutes les villes et communes, quelle que soit leur taille, offre une maintenance très facile et s'illustre de surcroît par ses très faibles émissions de gaz d'échappement et de poussières.