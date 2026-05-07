Saugkehrmaschine MC 250 EURO 6
Von allem das Beste an Bord: Unsere umweltfreundliche Saugkehrmaschine MC 250 begeistert mit überlegener Kehrleistung und höchstem Bedien- und Fahrkomfort in allen städtischen Bereichen.
Die Kommunaltechnik genießt hohe Priorität bei Kärcher. Deshalb haben wir unser ganzes Know-how und unsere reichhaltige Erfahrung in die Entwicklung der Saugkehrmaschine MC 250 investiert. Im Ergebnis bietet die attraktiv designte MC 250 eine unübertroffene Reinigungsleistung bei geringer Motordrehzahl, üppige 2,5 m³ Kehrgutbehältervolumen, eine hohe Transportgeschwindkeit von 60 km/h und einen dank hydropneumatischer Federung und Einzelradaufhängung maximalen Fahrkomfort. Die optional auch klimatisierte Großraumkabine mit rückenschonenden Sitzen und das ergonomische Bedienkonzept mit übersichtlichem Multifunktionsdisplay im Lenkradkranz sorgen für ein angenehmes Arbeitsklima und hohe Anwenderfreundlichkeit. Unsere MC 250 verfügt darüber hinaus über eine Allradlenkung für beste Wendigkeit und ein effizientes Wasserumlaufsystem mit separatem Schmutzwassertank. Die Maschine eignet sich für Städte und Gemeinden jeder Größe, ist sehr einfach zu warten und überzeugt dazu mit sehr geringen Abgas- und Feinstaubemissionen.
Merkmale und Vorteile
Großzügige 2-Personen-Komfortkabine mit optimaler Sicht auf das ArbeitsumfeldMit rückenschonenden De-luxe-Komfortsitzen für ermüdungsfreie Arbeitseinsätze. Beidseitiger Ein- und Ausstieg mit großen Schiebefenstern in den Türen. Eco-Taste zum Start des Kehrbetriebs.
Sicherheitsfahrwerk mit höchstem KomfortKurze Transportzeiten dank 60 km/h Höchstgeschwindigkeit. Hydropneumatische Federung für hohen Fahrkomfort. Komfortable Allradlenkung für maximale Wendigkeit.
Größter Kehrgutbehälter seiner KlasseStrömungsoptimierter Edelstahl-Kehrgutbehälter mit über 2 m³ Volumen. Ermöglicht lange Arbeitseinsätze. Serienmäßiges Wasserrecyclingsystem mit separatem Wassertank
Wartungsfreundliche Bauweise
- Alle für Reinigung und Wartung relevanten Komponenten sind schnell zugänglich.
- Mit seitlichen Servicezugängen und schwenkbarem Frischwassertank.
Serienmäßiges Wasserrecyclingsystem mit separatem Wassertank
Spezifikationen
Technische Daten
|Antriebsart
|Diesel
|Fahrantrieb
|Zweiradantrieb
|Motorenhersteller
|VM
|Motorleistung (kW)
|75
|Hubraum (cm³)
|2970
|Zylinder
|4
|Kraftstofftank Volumen (l)
|70
|Abgasnorm
|Euro 6e
|Fahrgeschwindigkeit (km/h)
|60
|Arbeitsbreite mit 2 Seitenbesen (mm)
|2625
|Arbeitsbreite mit 3 Seitenbesen (mm)
|2710
|Kehrgutbehälter (l)
|2500
|Wassertank ( /l)
|120 / 400
|Frischwassertank (l)
|200
|Frischwassertank (optional) ( )
|390
|Radstand (mm)
|1980
|Zulässiges Gesamtgewicht (kg)
|6000
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|4491 x 1300 x 1999
Ausstattung
- Partikelfilter
- Komfortsitz
- Heizung und Klimaanlage
- Heizung
- Radioanlage
- Rundumwarnleuchte
- Ganzjahreseinsatz
Videos
Anwendungsgebiete
- Zur Straßen- und Nassreinigung, für leichte Winterdienste und Transportaufgaben