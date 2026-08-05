La balayeuse multifonction MC 150 apporte un maximum de puissance, de rentabilité et de confort de conduite à la catégorie des 3,5 tonnes. Cette balayeuse polyvalente possède une multitude de caractéristiques assurant des interventions prolongées agréables, dont des dimensions ultra compactes, un châssis hydraulique intégralement suspendu sur ressorts avec suspension individuelle des roues, une grande cabine climatisée avec siège passager disponible en option, des sièges qui ménagent le dos et le concept d'utilisation intuitif de la catégorie des 2 m³. Une rentabilité exceptionnelle est garantie par le mode eco!efficiency qui assure une coordination parfaite entre régime du moteur, puissance hydraulique et puissance de balayage en mode de balayage automatique. Bien au-delà du simple nettoyage, la MC 150 s'utilise aussi pour le service hivernal, le désherbage et même les missions de transport.