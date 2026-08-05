Balayeuse aspirante MC 150 Plus
Compacte, puissante, intégralement suspendue sur ressorts : la MC 150 est une balayeuse polyvalente confortable et économique dotée d'une cabine à deux places et d'une transmission intégrale de la catégorie des 3,5 t.
La balayeuse multifonction MC 150 apporte un maximum de puissance, de rentabilité et de confort de conduite à la catégorie des 3,5 tonnes. Cette balayeuse polyvalente possède une multitude de caractéristiques assurant des interventions prolongées agréables, dont des dimensions ultra compactes, un châssis hydraulique intégralement suspendu sur ressorts avec suspension individuelle des roues, une grande cabine climatisée avec siège passager disponible en option, des sièges qui ménagent le dos et le concept d'utilisation intuitif de la catégorie des 2 m³. Une rentabilité exceptionnelle est garantie par le mode eco!efficiency qui assure une coordination parfaite entre régime du moteur, puissance hydraulique et puissance de balayage en mode de balayage automatique. Bien au-delà du simple nettoyage, la MC 150 s'utilise aussi pour le service hivernal, le désherbage et même les missions de transport.
Caractéristiques et avantages
Machine compacte de la catégorie des 3,5 tonnesUtilisable sur tous les trottoirs grâce au faible poids total autorisé de 3,5 t. Meilleure maniabilité de sa catégorie et maintien de trajectoire à 100 % pour un travail agréable dans les passages étroits. Grand nombre d'utilisateurs potentiels car utilisable à partir du permis B.
Confort de conduite optimal grâce au châssis intégralement suspendu sur ressortsChâssis hydraulique intégralement suspendu sur ressorts avec suspension individuelle des roues pour des trajets de transport moins fatigants. Confort de suspension constant, quel que soit l'état de charge, grâce à la régulation automatique du niveau. Les 1 999 mm de hauteur du véhicule permettent des interventions aisées dans les parkings couverts et souterrains.
Système de balayage ingénieuxLes canettes, les bouteilles ou autres gros objets sont ramassés par la trappe automatique de l'embouchure d'aspiration, ce qui permet au conducteur de mieux se concentrer sur ses tâches principales et la circulation. Commande individuelle des brosses pour le balayage sous les bancs et dans les espaces étriqués.
Cabine confortable à deux places offrant une excellente vue panoramique
- La cabine vitrée à 360° pour une vision panoramique optimale facilite les manœuvres et augmente la sécurité du conducteur et de son environnement.
- Concept d'utilisation intuitif avec fonction de démarrage rapide, idéal pour les conducteurs inexpérimentés comme pour les utilisateurs qui apprécient et souhaitent utiliser les possibilités de réglage individuelles de la catégorie des 2 m³.
- Afficheur multifonction intégré dans le volant pour consulter rapidement l'état de fonctionnement et les réglages sans avoir à détourner le regard de son environnement de travail.
Système hydraulique performant
- Avec une pompe tandem 2 × 40 l/min (80 l/min à l'avant).
- Circuit hydraulique supplémentaire de 23 l/min pour le fonctionnement du nettoyeur haute pression.
- Quatre raccords hydrauliques à double effet à l'avant et 2 à l'arrière pour les accessoires.
Maintenance quotidienne rapide
- Accès direct au moteur et à tous les composants concernés par la maintenance pour moins de temps morts et plus de productivité.
Systèmes de remplacement rapide intégrés
- Relevage avant variable et solide pour accueillir des accessoires variés des catégories 0, 1N et CAT 1.
- En option : cadre interchangeable hydraulique intégré pour un changement facile et rapide des accessoires à l'arrière du véhicule.
- Branchement et débranchement aisés des raccords hydrauliques grâce à la mise hors pression des circuits hydrauliques.
Spécifications
Données techniques
|Type d'entraînement
|Diesel
|Traction
|Transmission intégrale
|Constructeur du moteur
|Kubota
|Puissance du moteur (kW)
|48
|Cylindrée (cm³)
|2434
|Cylindre
|4
|Volume du réservoir de carburant (l)
|50
|Norme sur les gaz d'échappement
|STAGE V
|Vitesse de déplacement (km/h)
|40
|Largeur de travail avec 2 brosses latérales (mm)
|2450
|Largeur de travail avec 3 brosses latérales (mm)
|2660
|Cuve à déchets (l)
|1500
|Réservoir d'eau (l)
|150
|Réservoir d'eau propre (l)
|195
|Empattement (mm)
|1700
|Poids total autorisé (kg)
|3500
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|3774 x 1220 x 1979
Équipement
- Chauffage et climatisation
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Développé pour les tâches de balayage les plus exigeantes
- Nettoyage humide, arrosage et désherbage
- Utilisation polyvalente dans l'entretien des espaces verts
- Performant lors du service hivernal d'intensité légère et modérée
- Transport d'équipements de travail et traction de remorques