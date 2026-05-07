Balayeuse aspirante MC 80
La balayeuse MC 80 de la gamme compacte s'illustre par son fonctionnement écologique, par sa cabine de 1,45 m³, la plus spacieuse de sa catégorie, et par son pilotage intuitif.
Avec la MC 80, la technologie des très grandes machines fait désormais son entrée dans la gamme des balayeuses compactes. Ainsi, le réservoir à déchets de 800 litres avec système de circulation d'eau est par exemple basé sur des simulations MFN assistées par ordinateur, le système à deux brosses dispose d'une commande individuelle des brosses avec relevage individuel, le canal d'aspiration droit évite efficacement les obstructions et l'embouchure d'aspiration se trouve dans le contour des roues à l'abri des collisions. À l'aide de kits variés, comme par exemple une 3ème brosse latérale, une brosse de désherbage, un flexible d'aspiration à main ou un nettoyeur haute pression, l'excellent équipement de série peut être complété de manière optimale. En matière de confort de travail, la MC 80 se distingue par la taille de sa cabine, la plus spacieuse de sa catégorie, par une parfaite visibilité panoramique et par une disposition claire et ergonomique des commandes. Des détails pratiques tels qu'un compartiment de rangement verrouillable, un porte-bouteille ou une possibilité de chargement par prise USB sont aussi à noter.
Caractéristiques et avantages
Concept d'utilisation intuitif dans la catégorie des 3,5 tonnesAccoudoir avec terminal de commande ergonomique intégré pour une commande intuitive. Démarrage rapide par simple pression sur un bouton. Possibilité de commande individuelle de toutes les fonctions. La commande et le relevage individuels des balais augmentent la précision de travail.
Confort de travail maximalCabine la plus spacieuse de sa catégorie avec vision panoramique à 360°, ergonomique et conviviale. Fenêtres des deux côtés, compartiment de rangement verrouillable, possibilité de chargement par prise USB, porte-bouteille. Accès en cabine des deux côtés pour une flexibilité maximale lors du travail.
Des performances de balayage inégaléesSystème à deux brosses facile à monter avec commande individuelle et relevage individuel. Réservoir à déchets de 800 litres avec système de circulation d'eau et réservoir d'eau propre de 185 litres. Kits disponibles en option, par ex. 3ème brosse latérale ou brosse de désherbage.
Moteur économique et non polluant
- Valeurs d'émission inférieures à celles de la norme EU STAGE V grâce au système à injection directe à rampe commune et au filtre à particules diesel.
- Pour le travail dans les centres-villes.
- La faible consommation de carburant permet de préserver l'environnement et d'abaisser les frais d'exploitation.
Spécifications
Données techniques
|Type d'entraînement
|Diesel
|Traction
|Transmission intégrale
|Constructeur du moteur
|Yanmar
|Puissance du moteur (kW)
|26
|Cylindrée (cm³)
|1650
|Cylindre
|3
|Volume du réservoir de carburant (l)
|41
|Norme sur les gaz d'échappement
|STAGE V
|Vitesse de déplacement (km/h)
|25
|Largeur de travail avec 2 brosses latérales (mm)
|1630
|Largeur de travail avec 3 brosses latérales (mm)
|2175
|Cuve à déchets (l)
|1000
|Réservoir d'eau (l)
|150
|Réservoir d'eau propre (l)
|185
|Empattement (mm)
|1500
|Poids total autorisé (kg)
|2500
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|3200 x 1070 x 1985
Équipement
- Filtre à particules
- Flexible d'aspiration des feuilles
- Indicateur de température
- Compteur d'heures de service pour bloc de balayage
- Siège confort
- Chauffage et climatisation
- Chauffage
- Aspiration
- Vitesse de rotation des brosses latérales, réglable
- Traction marche avant
- Traction marche arrière
- Flap pour gros déchets
- Vidage hydr. en hauteur
- Cabine panoramique avec vitres de sécurité, 2 rétroviseurs
- Autoradio
- Gyrophare
- Capture de la poussière au niveau des brosses latérales et dans le canal d'aspiration grâce au système de pulvérisation d'eau
- Portes à gauche/à droite
- Utilisation en extérieur
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Idéale pour le nettoyage des rues et le nettoyage humide. Convient aussi pour les missions de transport