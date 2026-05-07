Balayeuse aspirante MC 80

La balayeuse MC 80 de la gamme compacte s'illustre par son fonctionnement écologique, par sa cabine de 1,45 m³, la plus spacieuse de sa catégorie, et par son pilotage intuitif.

Avec la MC 80, la technologie des très grandes machines fait désormais son entrée dans la gamme des balayeuses compactes. Ainsi, le réservoir à déchets de 800 litres avec système de circulation d'eau est par exemple basé sur des simulations MFN assistées par ordinateur, le système à deux brosses dispose d'une commande individuelle des brosses avec relevage individuel, le canal d'aspiration droit évite efficacement les obstructions et l'embouchure d'aspiration se trouve dans le contour des roues à l'abri des collisions. À l'aide de kits variés, comme par exemple une 3ème brosse latérale, une brosse de désherbage, un flexible d'aspiration à main ou un nettoyeur haute pression, l'excellent équipement de série peut être complété de manière optimale. En matière de confort de travail, la MC 80 se distingue par la taille de sa cabine, la plus spacieuse de sa catégorie, par une parfaite visibilité panoramique et par une disposition claire et ergonomique des commandes. Des détails pratiques tels qu'un compartiment de rangement verrouillable, un porte-bouteille ou une possibilité de chargement par prise USB sont aussi à noter.

Caractéristiques et avantages
Balayeuse aspirante MC 80: Concept d'utilisation intuitif dans la catégorie des 3,5 tonnes
Concept d'utilisation intuitif dans la catégorie des 3,5 tonnes
Accoudoir avec terminal de commande ergonomique intégré pour une commande intuitive. Démarrage rapide par simple pression sur un bouton. Possibilité de commande individuelle de toutes les fonctions. La commande et le relevage individuels des balais augmentent la précision de travail.
Balayeuse aspirante MC 80: Confort de travail maximal
Confort de travail maximal
Cabine la plus spacieuse de sa catégorie avec vision panoramique à 360°, ergonomique et conviviale. Fenêtres des deux côtés, compartiment de rangement verrouillable, possibilité de chargement par prise USB, porte-bouteille. Accès en cabine des deux côtés pour une flexibilité maximale lors du travail.
Balayeuse aspirante MC 80: Des performances de balayage inégalées
Des performances de balayage inégalées
Système à deux brosses facile à monter avec commande individuelle et relevage individuel. Réservoir à déchets de 800 litres avec système de circulation d'eau et réservoir d'eau propre de 185 litres. Kits disponibles en option, par ex. 3ème brosse latérale ou brosse de désherbage.
Moteur économique et non polluant
  • Valeurs d'émission inférieures à celles de la norme EU STAGE V grâce au système à injection directe à rampe commune et au filtre à particules diesel.
  • Pour le travail dans les centres-villes.
  • La faible consommation de carburant permet de préserver l'environnement et d'abaisser les frais d'exploitation.
Spécifications

Données techniques

Type d'entraînement Diesel
Traction Transmission intégrale
Constructeur du moteur Yanmar
Puissance du moteur (kW) 26
Cylindrée (cm³) 1650
Cylindre 3
Volume du réservoir de carburant (l) 41
Norme sur les gaz d'échappement STAGE V
Vitesse de déplacement (km/h) 25
Largeur de travail avec 2 brosses latérales (mm) 1630
Largeur de travail avec 3 brosses latérales (mm) 2175
Cuve à déchets (l) 1000
Réservoir d'eau (l) 150
Réservoir d'eau propre (l) 185
Empattement (mm) 1500
Poids total autorisé (kg) 2500
Dimensions (L × l × h) (mm) 3200 x 1070 x 1985

Équipement

  • Filtre à particules
  • Flexible d'aspiration des feuilles
  • Indicateur de température
  • Compteur d'heures de service pour bloc de balayage
  • Siège confort
  • Chauffage et climatisation
  • Chauffage
  • Aspiration
  • Vitesse de rotation des brosses latérales, réglable
  • Traction marche avant
  • Traction marche arrière
  • Flap pour gros déchets
  • Vidage hydr. en hauteur
  • Cabine panoramique avec vitres de sécurité, 2 rétroviseurs
  • Autoradio
  • Gyrophare
  • Capture de la poussière au niveau des brosses latérales et dans le canal d'aspiration grâce au système de pulvérisation d'eau
  • Portes à gauche/à droite
  • Utilisation en extérieur
Balayeuse aspirante MC 80
Balayeuse aspirante MC 80
Balayeuse aspirante MC 80
Balayeuse aspirante MC 80
Vidéos
Domaines d'utilisation
  • Idéale pour le nettoyage des rues et le nettoyage humide. Convient aussi pour les missions de transport
Accessoires