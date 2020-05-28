Nachhaltig – mit den Wasserspendern von Kärcher
Dank den Kärcher Wasserspender können Sie Premium-Wasser geniessen! Denn der Energieaufwand für Transport und Reinigung sowie der Personaleinsatz für Handling und Lagerung werden im Vergleich zu herkömmlichen Trinklösungen deutlich gesenkt. Kurz gesagt: Die Kärcher Wasserspender arbeiten hygienisch, energieeffizient und nachhaltig.
Wasserspender: nachhaltig und energieeffizient
eco!efficiency - Standby-Modus
Der Standby-Modus ermöglicht es, die Betriebszeit jedes Kärcher Wasserspenders individuell einzustellen, so dass das Gerät an nicht genutzten Tagen, z.B. am Wochenende, nur mit Minimalenergie (< 0,5 Watt) betrieben wird. Dies erfüllt die aktuelle ErP-Richtlinie.
Qualität macht den Unterschied
Was könnte besser sein als Qualität? Kärcher Qualität. Die Summe dessen, was Kärcher zum Weltmarktführer für Reinigungstechnik gemacht hat: gute Ideen, optimale Materialwahl, präzise Fertigung, kompromisslose Qualitätskontrolle und moderne Services. Die neuen konfigurierbaren Wasserspender WPD: Engineered by Kärcher. Made in Germany.
Energy-Reduced-Modus
Der Energy-Reduced-Modus ist eine Energie sparende Innovation, die das Wasser erst nach Tastenbetätigung Portion für Portion erhitzt und dadurch einen äusserst geringen Energieverbrauch erzielt. Kaltes Wasser wird bei längerer Nicht-Benutzung weniger gekühlt, wodurch weniger Energie für die Bevorratung verbraucht wird.
Mit Vernunft geniessen und sparen
Die viel niedrigeren Gesamtkosten und die reduzierten CO₂-Emissionen im Vergleich zu anderen Systemen sind überzeugende wirtschaftliche und ökologische Faktoren. Dabei gilt zusätzlich: Je mehr Personen den WPD nutzen, desto geringer die Gesamtkosten.
Product Carbon Footprint
Frisches Trinkwasser aus leitungsgebundenen Wasserspendern ist unter dem Strich im Vergleich zu anderen Systemen viel preiswerter und auch in Fragen des Umweltschutzes deutlich überlegen. So wird durch deren Einsatz nicht nur der Plastikmüll um ein Vielfaches reduziert, sondern auch die CO₂ Emissionen massiv gesenkt. Eine Studie* der TU Darmstadt belegt dies eindrucksvoll. Im Vergleich zu Gallonensystemen setzt der WPD rund 80 Prozent weniger CO₂ frei, im Vergleich zu Flaschenwasser sogar rund 90 Prozent weniger.
* Studie der TU Darmstadt mit WPD 100
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Kg CO₂-Äquivalente
Verglichen mit dem Gallonensystem, setzt der Kärcher Wasserspender rund 80 Prozent weniger CO₂ frei. Im Vergleich zu Flaschenwasser sind es sogar rund 90 Prozent weniger CO₂.
Niedrigere Kosten
75 % weniger kostet 1 Liter Wasser aus einem Kärcher Wasserspender im Vergleich zu Flaschen und Gallonen.
Swiss Watercooler Association
Wir sind Mitglied der Swiss Watercooler Association. Diese vertritt die Wasserspender-Industrie der Schweiz. Trinkwasser jeglicher Art ist bezüglich Hygiene und Lebensmittel-Unbedenklichkeit ein immer wiederkehrendes Thema in den Medien und steht ausserdem regelmässig auf der politischen Agenda. Darum setzt sich die SWA ein für strenge Normen im Bereich Hygiene und Sicherheit und deren Einhaltung durch ihre Mitglieder.
SWA-Mitglieder garantieren, das kostbare Gut "Wasser" überall in bester Qualität trinkbereit zugänglich zu machen. Sie fördern damit die allgemeine Trinkbereitschaft, sodass man dem bekanntlich notwendigen Tagesbedarf an mindestens anderthalb Litern gerecht werden kann.
Beratung, Service und Verkauf
Kärcher Wasserspender können direkt bei Kärcher erworben werden.
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