Product Carbon Footprint

Frisches Trinkwasser aus leitungsgebundenen Wasserspendern ist unter dem Strich im Vergleich zu anderen Systemen viel preiswerter und auch in Fragen des Umweltschutzes deutlich überlegen. So wird durch deren Einsatz nicht nur der Plastikmüll um ein Vielfaches reduziert, sondern auch die CO₂ Emissionen massiv gesenkt. Eine Studie* der TU Darmstadt belegt dies eindrucksvoll. Im Vergleich zu Gallonensystemen setzt der WPD rund 80 Prozent weniger CO₂ frei, im Vergleich zu Flaschenwasser sogar rund 90 Prozent weniger.