Durable – avec les fontaines d'eau Kärcher
Grâce à la fontaine d'eau Kärcher, vous pouvez profiter d’une eau de qualité supérieure! En effet, par rapport aux solutions de boisson conventionnelles, les coûts de transport et de nettoyage ainsi que le personnel nécessaire à la manipulation et au stockage sont considérablement réduits. En bref: les fontaines d'eau Kärcher fonctionnent de manière hygiénique, économe en énergie et durable.
Fontaines d'eau: durables et économes en énergie
eco!efficiency – mode veille
Grâce au mode veille, il est possible de paramétrer le fonctionnement de chaque fontaine d'eau Kärcher, de sorte que l'appareil consomme un minimum d'énergie (moins de 0,5 watts) les jours où il n'est pas utilisé (par ex., le week-end). Cela répond à la directive actuelle ErP.
La qualité fait la différence
Qu'est-ce qui est mieux que la qualité ? La qualité Kärcher. La somme de tout ce qui a fait de Kärcher le leader du marché dans la technologie du nettoyage : de bonnes idées, un choix optimal des matériaux, une finition précise, un contrôle de la qualité sans compromis et un service après-vente moderne. Les nouvelles fontaines d'eau WPD configurables : l'ingénierie Kärcher « made in Germany ».
Mode Energy Reduced
Le mode Energy Reduced des fontaines est une innovation en matière d'économies d'énergie. L'eau est chauffée par petite quantité par pression d'un bouton, ce qui permet de réduire au maximum la consommation d'énergie. L'eau froide est moins réfrigérée lorsqu'elle n'est pas utilisée pendant une longue période, le stockage demande donc moins d'énergie.
Consommer raisonnablement et économiser
Par rapport à d'autres systèmes, les coûts globaux beaucoup plus faibles et les émissions de CO₂ réduites sont des facteurs économiques et écologiques convaincants. En outre, plus les gens utilisent la fontaine WPD, plus les coûts totaux sont faibles.
Empreinte carbone du produit
En fin de compte, l'eau potable fraîche provenant des distributeurs d'eau du robinet est beaucoup moins chère que les autres systèmes et est aussi nettement supérieure en termes de protection de l'environnement. Leur utilisation permet non seulement de réduire considérablement les déchets plastiques, mais aussi de réduire massivement les émissions de CO₂. Une étude* de la TU Darmstadt le prouve de façon impressionnante. Par rapport aux systèmes au gallon, le WPD libère environ 80 % de moins CO₂, et par rapport à l'eau en bouteille même environ 90 % de moins.
* Etude de l'Université technique de Darmstadt avec le WPD 100
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Kg de potentiel de réchauffement global
Par rapport aux systèmes au gallon, le WPD libère environ 80 % de moins CO₂, et par rapport à l'eau en bouteille même environ 90 % de moins.
Coûts réduits
75 % moins coûte 1 litre d'eau d'un distributeur Kärcher par rapport aux bouteilles et aux gallons.
Swiss Watercooler Association
Nous sommes membres de la Swiss Watercooler Association. Elle représente l'industrie des fontaines d'eau en Suisse. L'eau potable sous toutes ses formes est un sujet récurrent dans les médias en ce qui concerne l'hygiène et la sécurité alimentaire et est également régulièrement à l'ordre du jour politique. La SWA préconise donc des normes strictes dans le domaine de l'hygiène et de la sécurité et leur respect par ses membres.
Les membres de la SWA garantissent la mise à disposition partout du précieux produit qu’est l’«eau» de la meilleure qualité, prête à boire. Ils favorisent ainsi la disponibilité générale à boire, de sorte que le besoin quotidien d'au moins un litre et demi puisse être satisfait.
Conseil, service et vente
Les fontaines d'eau Kärcher sont disponibles en vente directe chez Kärcher.
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