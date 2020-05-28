Empreinte carbone du produit

En fin de compte, l'eau potable fraîche provenant des distributeurs d'eau du robinet est beaucoup moins chère que les autres systèmes et est aussi nettement supérieure en termes de protection de l'environnement. Leur utilisation permet non seulement de réduire considérablement les déchets plastiques, mais aussi de réduire massivement les émissions de CO₂. Une étude* de la TU Darmstadt le prouve de façon impressionnante. Par rapport aux systèmes au gallon, le WPD libère environ 80 % de moins CO₂, et par rapport à l'eau en bouteille même environ 90 % de moins.