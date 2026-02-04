Aspirateur cendres sans fil AD 2 Battery
Pour un nettoyage rapide et sans poussière des cheminées, des chauffages à pellets ou des barbecues au charbon de bois : notre aspirateur cendre à batterie AD 2 Battery.
Éliminer les restes de cendre, les gros déchets mais aussi les fines particules de poussière de manière sûre et fiable est une tâche pour les spécialistes de l'aspiration tels que notre aspirateur cendre puissant et sans fil AD 2 Battery. Un flexible d'aspiration en métal gainé, le réservoir ignifuge avec un volume de 14 litres et le filtre plissé plat robuste avec filtre gros déchets métallisé en amont garantissent un maximum de sécurité et une aspiration sans poussière. La fonction ReBoost innovante qui libère le filtre des cendres et de la poussière sur simple pression d'un bouton garantit une puissance d'aspiration constamment élevée. La puissance et l'endurance requises sont fournies par la batterie interchangeable et puissante Kärcher Battery Power 18 V dotée de la technologie temps réel qui permet d'afficher l'autonomie de la batterie sur un afficheur LCD intégré. Même les zones difficiles à atteindre sont accessibles sans problème par le flexible biseauté et un renfoncement intelligent pour placer le flexible d'aspiration dans le boîtier de l'appareil compact facilite le rangement peu encombrant une fois le travail terminé.
Caractéristiques et avantages
Batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 VLiberté de mouvement maximale grâce à une flexibilité sans fil. Technologie temps réel à afficheur LCD pour afficher l'état de charge de la batterie. Compatible avec tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher Battery Power 18 V.
Matériau ignifugé, récipient métallique et flexible métallisé (gainé)Sécurité optimale lors de l'aspiration de cendres, même en cas d'utilisation incorrecte.
Kärcher ReBoost Filter Cleaning Technology : le nettoyage du filtre par simple pression sur un boutonDécolmatage du filtre puissant sur simple pression d'un bouton. Pour une puissance d’aspiration constamment élevée et une grande quantité de saletés.
Système de filtre monobloc (ignifugé) avec filtre plissé plat robuste et filtre gros déchets métallisé
- Avec filtre plissé plat robuste et filtre gros déchets métallisé.
- Pour un vidage et un nettoyage faciles de la cuve, sans contact avec la saleté.
- Confort excellent grâce à l'enlèvement rapide du filtre en une seule étape.
Spécifications
Données techniques
|Appareil sans fil
|Plateforme de batterie
|Plateforme de batterie 18 V
|Puissance nominale à l'entrée (W)
|200
|Puissance d’aspiration (W)
|45
|Dépression (mbar)
|max. 95
|Débit d'air (l/s)
|max. 22
|Taille de la cuve (l)
|14
|Diamètre nominal accessoires (mm)
|35
|Type de batterie
|Batterie lithium-ion interchangeable
|Tension (V)
|18
|Autonomie par charge de la batterie (min)
|env. 13 (2,5 Ah) / env. 25 (5,0 Ah)
|Niveau de puissance acoustique (dB (A))
|78
|Couleur
|noir
|Poids sans accessoires (kg)
|3.9
|Poids emballage inclus (kg)
|6
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|328 x 343 x 431
Inclus dans la livraison
- Version: Batterie et chargeur non inclus
- Longueur flexible d'aspiration: 1.2 m
- Matériau flexible d'aspiration: métal, gainé
- Filtre plissé plat: 1 Pièce(s), Polyester, ininflammable
- Filtre gros déchets
- Filtre gros déchets, matériau: Métal
Équipement
- Matériau de la cuve: Métal
- Fonction de nettoyage du filtre
- Position de repos
- Poignée confortable sur la cuve
- Rangement pour petites pièces
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Cendre
- Cheminées, fourneaux ect.
- Grill
Accessoires
Tous les produits compatibles avec la batterie
Pièces de rechange AD 2 Battery
Pièces de rechange d'origine Kärcher
De nombreux défauts peuvent être réparés en remplaçant la pièce défectueuse par la pièce de rechange correspondante. Cela permet non seulement de réduire les coûts, mais aussi de protéger les ressources de notre planète.
Veuillez noter que les pièces de rechange ne peuvent être remplacées que par un personnel spécialisé et formé, sinon, tout droit à garantie sera perdu (conditions de garantie).
Home & Garden
Commandez votre pièce de rechange dans notre boutique en ligne dédiée aux pièces de rechange ou adressez-vous au partenaire SAV Kärcher le plus proche de chez vous.
Professional
Commandez votre pièce de rechange dans notre boutique en ligne dédiée aux pièces de rechange, contactez-nous directement ou adressez-vous au partenaire SAV Kärcher le plus proche de chez vous.