Hochdruckreiniger Zubehöre
Für jede Herausforderung in deinem Eigenheim der ideale Helfer: Mit dem Zubehör von Kärcher erweiterst du die Anwendungsmöglichkeiten deines Hochdruckreinigers passgenau und bequem.
Anwendungsgebiete.
BRING BACK THE WOW. AND THE WOW. AND THE WOW. Entfalten Sie das ganze Potenzial Ihres Hochdruckreinigers mit dem passenden Zubehör. Ganz egal, welche Reinigungsherausforderung sich stellt, damit behalten Sie immer die Oberhand: Keine Wand ist zu hoch, keine Ecke zu versteckt und kein Schmutz zu hartnäckig für Sie, Ihren Hochdruckreiniger und die richtigen Zubehöre. Entdecken Sie die ganze Vielfalt und die unterschiedlichen Anwendungen.
Reinigung von Auto, Motorrad & Co.
Reinigung von Bodenflächen und Treppen
Reinigung von schwer erreichbaren Stellen
Rohrreinigung
eco!Booster & Vario Power-Strahlrohr
Reinigung von Auto, Motorrad & Co.
Reinigen Sie Ihr Fahrzeug wie ein Experte
Von der Schaumdüse für die optimale Verteilung von Reinigungsmittel über diverse weiche Waschbürsten für die sanfte Reinigung von Lackoberflächen bis hin zu der Entfernung von Schmutz in Zwischenräumen an den Felgen. Unsere Reinigungslösungen sorgen für strahlende Oberflächen und Gesichter.
Reinigung von Bodenflächen und Treppen.
Flächendeckende Sauberkeit
Die kalte Jahreszeit hinterlässt auch im Aussenbereich ihre Spuren. Mit dem richtigen Zubehör lassen sich Moose, Flechten oder Grünbeläge auf Terrasse und Balkon aber schnell und gründlich entfernen.
Die T-Racer-Modelle eignen sich vor allem für die Reinigung grösserer Stein- oder Holzflächen, da der Abstand der Reinigungsdüsen zum Boden individuell angepasst werden kann. Auch für kleinere oder verwinkelte Stellen, wie Treppenabgänge, hat Kärcher die passende Reinigungslösung: Die Powerschrubber sind durch die kraftvolle Kombination aus Hochdruckstrahl und manuellem Bürstendruck die perfekte Allzweckwaffe gegen Schmutz.
Reinigung von schwer erreichbaren Stellen.
Mit voller (Reinigungs-)Kraft voraus
Mit dem Teleskopstrahlrohr kommen Sie hoch hinaus und erreichen mit Ihrem Hochdruckreiniger selbst entfernte Stellen.
Kombiniert mit dem Fassaden- und Glas-Reinigungsaufsatz lassen sich Wände und grosse Glasflächen, wie in Wintergärten, mühelos und effizient mit Hilfe von Hochdruck reinigen.
Rohrreinigung.
Verstopfte Rohre und Abflüsse?
Damit ist jetzt Schluss! Die Dachrinnen- und Rohrreinigungssets von Kärcher beseitigen hartnäckigen Schmutz in Abflüssen, Dachrinnen und Fallrohren.
eco!Booster & Power-Strahlrohr.
Super effizientes Zubehör
Der ultraeffiziente Kärcher eco!Booster. Mit 50% höherer Reinigungsleistung bringt er empfindlichen Oberflächen noch schneller und müheloser ihr WOW zurück als eine herkömmliche Flachstrahldüse. Besonders grossartig: Dabei ist auch die Wasser- und Energieeffizienz 50 Prozent höher. Das spart wertvolle Ressourcen. Für sehr hartnäckige Verschmutzungen kann der Aufsatz abgenommen werden, um einzelne Stellen punktuell zu bearbeiten.
