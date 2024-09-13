Accessoires pour nettoyeurs haute pression
Toujours l'allié idéal, quel que soit le défi à relever chez vous : les accessoires de Kärcher permettent une extension sur mesure et pratique des possibilités d'utilisation de votre nettoyeur haute pression.
Domaines d'application.
BRING BACK THE WOW. AND THE WOW. AND THE WOW. Exploitez tout le potentiel de votre nettoyeur haute pression avec les bons accessoires. Aucun défi de nettoyage ne vous résistera : aucun mur ne sera trop haut, aucun recoin ne sera inaccessible et aucune saleté ne sera trop tenace pour vous et votre nettoyeur haute pression équipé des bons accessoires. Découvrez-en la vaste gamme et les différentes applications.
Nettoyage auto, moto et autres
Nettoyage des sols et escaliers
Nettoyage des zones difficiles d'accès
Nettoyage de canalisations
eco!Booster & lance d'arrosage Vario Power
Nettoyage auto, moto et autres
Nettoyez votre véhicule comme un professionnel
Répartition optimale du détergent grâce au canon à mousse, nettoyage en douceur des surfaces peintes avec les différentes brosses de lavage souples, élimination de la saleté dans les interstices des jantes. Nos solutions de nettoyage font briller les surfaces et rayonner les visages.
Nettoyage des sols et escaliers.
La propreté intégrale
L'hiver laisse son empreinte sur les surfaces extérieures. Heureusement, avec le bon accessoire, mousse, lichen et dépôt vert peuvent être éliminés des terrasses et balcons, rapidement et efficacement.
Les modèles de la gamme T-Racer sont particulièrement bien adaptés au nettoyage des vastes surfaces en pierre ou en bois, la distance entre chaque buse de nettoyage et le sol pouvant être réglée indépendamment. Kärcher propose également la solution idéale pour le nettoyage de surfaces plus petites ou angulaires, comme les escaliers : associant efficacement un jet haute pression et une brosse manuelle, les brosses haute performance sont l'arme polyvalente parfaite contre la saleté.
Nettoyage des zones difficiles d'accès.
Nettoyez à pleine puissance
La lance télescopique vous permet d'atteindre les hauteurs et d'augmenter la portée de votre nettoyeur haute pression.
Avec l'embout de nettoyage pour façades et vitres, les murs, grandes surfaces vitrées et vérandas peuvent être nettoyés à haute pression, sans effort et efficacement.
Nettoyage de canalisations.
Tuyaux et canalisations bouchés ?
C'est du passé ! Les kits de nettoyage gouttières et canalisations de Kärcher éliminent les saletés accumulées dans les conduites d'évacuation, les gouttières et les tuyaux de descente.
eco!Booster & lance d'arrosage Vario Power.
Nouveaux accessoires super efficaces
L'eco!Booster ultra efficace de Kärcher. Avec 50 % de puissance de nettoyage en plus, il rend leur effet WOW aux surfaces délicates encore plus rapidement et avec encore moins d'effort qu'une buse à jet plat classique. Particulièrement remarquable : l'efficacité hydraulique et énergétique est, elle aussi, supérieure de 50 %. Voilà qui permet d'économiser de précieuses ressources. Pour les salissures très tenaces, l'embout peut être retiré afin de cibler des endroits spécifiques.
