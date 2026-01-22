AUTOLAVEUSES AUTOPORTÉES/À CONDUCTEUR DEBOUT
Le choix idéal pour le nettoyage des surfaces étendues, peu encombrées, telles que dans les entrepôts, les halls de production, les centres commerciaux, les parkings couverts ou les aéroports. Voici également nos balayeuses-autolaveuses combinées.
B 260 R I Autolaveuse aspirante autoportée
Châssis et intérieur robustes. La B 260 R I assure le nettoyage fiable des grandes surfaces industrielles grâce à sa puissance, sa robustesse et ses excellentes performances d'aspiration.
L'autolaveuse aspirante B 260 R I garantit la propreté irréprochable exigée. Avec un entraînement durable, elle est une alliée incontournable pour le nettoyage humide des sols industriels. Deux turbines puissantes, une vitesse de déplacement de 10 km/h et deux réservoirs de 260 litres chacun pour l'eau propre et l'eau sale offrent des performances incomparables. Grâce à la nouvelle fonction de balayage avec les têtes de brossage R 100 et R 120, la B 260 R I est une véritable professionnelle dans son domaine. Elle assure le brossage et le balayage du sol en un seul passage pour des résultats de nettoyage toujours impeccables.
En avant toute!
Deux moteurs EC durables et sans entretien animent sans relâche la machine. Le suceur d'aspiration et la tête de brossage ont été remaniés afin de combiner parfaitement le brossage et le balayage en un seul passage. La fonction de brossage performante permet un nettoyage humide en profondeur, la fonction de balayage intégrée et optimisée élimine les particules de saleté grossières et prévient l'obstruction du suceur d'aspiration. Grâce à la performance d'aspiration élevée, l'eau sale et les petites particules de saleté sont entièrement collectées dans le grand réservoir de 260 litres. Le sol est ainsi sec après le nettoyage.
Un moteur puissant anime la balayeuse autoportée pour atteindre une vitesse de déplacement allant jusqu'à 10 km/h en marche avant et donc un rendement surfacique maximal. La B 260 R I peut être équipée en option de brosses latérales ou d'un plateau de brossage latéral pour le nettoyage à proximité des bords. Le commutateur rotatif pratique facilite la prise en main pour toutes les tâches de nettoyage.
La B 260 R I est l'alliée idéale pour un nettoyage humide efficace des sols de grande superficie dans les secteurs industriel et logistique.
Tout est possible
La B 260 R I est conçue pour les applications exigeantes dans les secteurs industriel et logistique, les halls de production, les centres commerciaux ou dans le commerce de détail. La puissante autolaveuse aspirante évolue à son aise sur les grandes surfaces industrielles. Elle relève tous les défis avec sa tête de brossage à rouleaux ou à disques d'une largeur de travail pouvant atteindre 120 centimètres.
Sur la nouvelle génération d'appareils, les têtes de brossage à rouleaux d'une largeur de travail de 100 et 120 centimètres sont équipées de brosses plus grandes et optimisées pour la fonction de balayage. De même, la cuve à déchets a largement gagné en capacité. Les jupes latérales en Linatex® sur la tête de brossage, les raclettes d'aspiration et le suceur d'aspiration assurent la robustesse, la fiabilité et la durabilité de la machine.
Les rouleaux se remplacent facilement en quelques secondes, sans outil. En outre, la nouvelle tête de brossage à disques D 100 est dotée de portes latérales robustes.
Avantages
- Nouvelle génération de têtes de brossage et de suceurs d'aspiration
- Deux moteurs EC
- Vitesse de déplacement de 10 km/h avec capteur d'angle de direction
- Adaptée aux utilisations industrielles dans les conditions les plus difficiles
- Pression de contact élevée du suceur d'aspiration et de la tête de brossage pour d'excellentes performances
- Châssis entouré d'un cadre en acier avec de grandes roulettes de protection
- Lampe de travail, système Auto-Fill et nettoyage manuel du réservoir en équipement standard
Votre travail, c'est aussi le mien. Découvrez mes points forts.
Des sols secs instantanément
Je laisse toujours le sol sec derrière moi. Grâce à deux puissantes turbines d'aspiration EC sans entretien et à un suceur d'aspiration de conception optimale avec flux d'air idéal, je ne laisse aucune goutte d'eau sur mon passage.
Je ne suis pas sélective sur les lieux de travail. Carrelage irrégulier, fissures dans le sol ou résine époxy sablée, je m'affranchis de tous les obstacles avec une grande fiabilité. La sécurité de tous, personnel comme visiteurs, est ainsi assurée.Découvrez la B 260 R I
Des kilomètres en toute sécurité
Conçue pour avaler les kilomètres, je suis à mon aise sur les vastes surfaces. Bien sûr, une sécurité maximale de mon environnement de travail est garantie. Équipée d'un capteur d'angle de direction, je me déplace sans risque même à 10 km/h avec un rendement surfacique élevé. Dans les virages, je freine automatiquement pour rouler à la vitesse adaptée en fonction de l'angle de braquage. Je réduis alors le flux d'eau pour assurer une excellente aspiration même dans les virages.
Je n'ai pas de limites. Pour le nettoyage à proximité des bords, je peux être équipée en option d'un plateau de brossage latéral à ressort ou de deux brosses latérales. Le plateau permet un nettoyage humide près des bords et des contours d'objets sans aucun danger. Une charge de batterie assure une autonomie maximale de six heures.Découvrez la B 260 R I
La propreté sans compromis
La propreté est pour moi la priorité absolue. La nouvelle tête de brossage à rouleaux en option, optimisée, assure d'excellents résultats de balayage. Pendant le brossage, je balaye automatiquement et parfaitement les particules de saleté jusqu'à 5 centimètres. Les éventuelles particules résiduelles sont directement ramassées par le puissant suceur d'aspiration et acheminées dans le panier à gros déchets du réservoir d'eau sale. Le processus de balayage nettement amélioré prévient les obstructions ou particules de saleté coincées dans le suceur d'aspiration et assure ainsi une excellente aspiration.
Particules de bois et de plastique, particules grossières, feuilles et même papier froissé, je ramasse tout sur mon passage. Les films et les rubans doivent être éliminés au préalable comme pour les balayeuses afin d'éviter qu'ils ne s'enroulent autour des rouleaux et endommagent leurs logements.Découvrez la B 260 R I
Un véritable poids lourd pour l'industrie
Je suis conçue pour le secteur industriel et le travail en conditions difficiles. Mon châssis est en acier robuste, durable et supporte la soudure. Je suis protégée de la rouille par cataphorèse (KTL) et un revêtement par poudre. Mes composants résistent ainsi parfaitement aux exigences élevées.
La conception robuste de mon châssis et mes nouveaux composants sont un gage de fiabilité durable et de grande longévité.Découvrez la B 260 R I
ATEX: des solutions de nettoyage pour zones à risque d'explosion
Des atmosphères explosives peuvent se produire dans toutes les entreprises ou usine où des substances combustibles ou inflammables sont stockées, manutentionnées et manipulées. En cas d'explosion, les employés peuvent être mis en danger et des dommages matériels importants peuvent être causés. Vous découvrirez ici comment nettoyer vos zones à risque d'explosion en toute sécurité avec les matériels Kärcher.
En outre, notre newsroom vous permet de plonger dans des petites nouvelles et histoires passionnantes sur Kärcher.