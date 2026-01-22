AUTOLAVEUSES AUTOPORTÉES/À CONDUCTEUR DEBOUT

En avant toute!

Deux moteurs EC durables et sans entretien animent sans relâche la machine. Le suceur d'aspiration et la tête de brossage ont été remaniés afin de combiner parfaitement le brossage et le balayage en un seul passage. La fonction de brossage performante permet un nettoyage humide en profondeur, la fonction de balayage intégrée et optimisée élimine les particules de saleté grossières et prévient l'obstruction du suceur d'aspiration. Grâce à la performance d'aspiration élevée, l'eau sale et les petites particules de saleté sont entièrement collectées dans le grand réservoir de 260 litres. Le sol est ainsi sec après le nettoyage.

Un moteur puissant anime la balayeuse autoportée pour atteindre une vitesse de déplacement allant jusqu'à 10 km/h en marche avant et donc un rendement surfacique maximal. La B 260 R I peut être équipée en option de brosses latérales ou d'un plateau de brossage latéral pour le nettoyage à proximité des bords. Le commutateur rotatif pratique facilite la prise en main pour toutes les tâches de nettoyage.

La B 260 R I est l'alliée idéale pour un nettoyage humide efficace des sols de grande superficie dans les secteurs industriel et logistique.