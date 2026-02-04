Les réservoirs d'eau propre et d'eau sale d'une capacité respective de 260 litres, avec système de dosage de détergent DOSE favorisant le respect de l'environnement, fonction Auto-Fill pour un remplissage rapide et système manuel pour le nettoyage du réservoir, permettent des nettoyages d'envergure avec l'autolaveuse aspirante autoportée robuste B 260 RI Bp Pack. Conçue pour les conditions rudes du milieu industriel et fournie avec un éclairage de travail ainsi qu'une batterie humide de 630 Ah, assortie du chargeur correspondant, elle se distingue par sa tête de brossage à rouleaux de conception inédite qui rend obsolète le prébalayage manuel chronophage grâce à sa fonction de balayage intégrée et optimisée tout en réduisant le risque d'obstruction du suceur d'aspiration. Celui-ci bénéficie, lui aussi, d'une nouvelle conception, dispose d'un flux d'air optimisé et s'illustre par des résultats d'aspiration exceptionnels en association avec les deux turbines Ec sans usure. Une largeur de travail de 100 centimètres et une vitesse de déplacement maximale de 10 km/h permettent des rendements surfaciques élevés en un rien de temps. De plus, un capteur d'angle de braquage assure une sécurité maximale dans les virages en freinant la machine en cas de vitesse excessive. En outre, une optimisation automatique de la quantité d'eau appliquée intervient dans les virages.