Scheuersaugmaschine B 260 R I Bp Pack+R100+DOSE+SB
Mit leistungsstarker Batterie, kraftvollem Ladegerät, 100 cm Arbeitsbreite und Walzenbürstenkopf: die Aufsitz-Scheuersaugmaschine B 260 RI Bp Pack für harte industrielle Einsätze.
Jeweils 260 Liter große Frisch- und Schmutzwassertanks, inklusive ressourcenschonenden Reinigungsmittel-Dosiersystems DOSE, zeitsparender Auto-Fill-Funktion zur Befüllung sowie manuellem Tankspülsystem zur Reinigung, erlauben umfangreiche Reinigungseinsätze mit der robusten Aufsitz-Scheuersaugmaschine B 260 RI Bp Pack. Ausgelegt auf die harten Bedingungen im industriellen Umfeld und geliefert mit Arbeitslicht, sowie einer 630-Ah-Nassbatterie nebst passendem Lader, überzeugt sie dabei mit dem neu entwickelten Walzenbürstenkopf, der dank optimierter, integrierter Kehrfunktion zeitintensives manuelles Vorkehren erspart und das Risiko einer Verstopfung des Saugbalkens reduziert. Auch dieser wurde neu entwickelt, im Luftfluss optimiert und glänzt im Zusammenspiel mit den beiden verschleißfreien Ec-Turbinen mit überragenden Absaugergebnissen. Eine Arbeitsbreite von 100 Zentimetern und bis zu 10 km/h Fahrgeschwindigkeit erlauben hohe Flächenleistungen in kurzer Zeit. Dabei sorgt ein Lenkwinkelsensor in Kurven für maximale Sicherheit, indem er die Maschine bei zu hoher Geschwindigkeit abbremst. Dazu greift bei Kurvenfahrten eine automatische Optimierung der aufgebrachten Wassermenge.
Merkmale und Vorteile
Neu entwickelter WalzenbürstenkopfStark verbessertes Kehrergebnis und Vermeidung von Verstopfungen am Saugbalken. Sekundenschneller und werkzeugloser Walzenwechsel. Sehr gute Reinigungsergebnisse.
10 km/h FahrgeschwindigkeitErmöglicht hohe Flächenleistung in kurzer Zeit und schnelle Transportfahrten. Lenkwinkelsensor als Sicherheitsmerkmal in Kurven. Automatisches Abbremsen bei zu hoher Geschwindigkeit bei Kurvenfahrten.
Serienmäßig mit 2 TurbinenHerausragende Absaugergebnisse auf allen Untergründen. Verschleißfreie Ec-Turbinen. Optimierter Luftstrom mit neu entwickeltem Saugbalken.
Geschweißter Industriesaugbalken
- Mit reißfesten, langlebigen Linatex® Sauglippen für beste Absaugergebnisse.
- Schneller und einfacher Wechsel der Sauglippen.
- Robuste Parallelogrammhalterung mit Ausweichfunktion bei Hindernissen.
Mit System zur Reinigungsmitteldosierung "DOSE"
- Spart Reinigungsmittel.
- Exakte und gleichmäßige Dosierung (einstellbar von 0 bis 3 %).
- Reinigungsmittel kann gewechselt werden, ohne den Frischwassertank zu entleeren.
Innovatives KIK-System
- Höhere Sicherheit vor falscher Bedienung.
- Senkung der Servicekosten.
- Optimale Anpassung auf die individuellen Reinigungsaufgaben, ohne den Anwender zu überfordern.
Großes Farbdisplay
- Übersichtliche Anzeige des aktuellen Programms.
- Leichtere Bedienung und kürzere Einlernzeiten.
Walzenbürstenkopf mit integrierter Kehreinheit
- Zeitsparend durch integriertes Vorkehren von Grobschmutz.
Energiesparende eco!efficiency-Stufe
- Reduzierter Stromverbrauch.
- 40 % längere Laufzeit pro Batterieladung.
- Noch leiser und damit ideal für geräuschsensible Bereiche (Daytime Cleaning, Krankenhaus, Hotel etc.).
Spezifikationen
Technische Daten
|Antriebsart
|Batterie
|Fahrantrieb
|Fahrmotor
|Arbeitsbreite Bürsten (cm)
|100
|Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen (mm)
|1220
|Arbeitsbreite mit 2 Seitenbesen (mm)
|1220
|Arbeitsbreite Saugen (cm)
|114
|Tank Frisch-/Schmutzwasser ( )
|260 / 260
|Kehrgutbehälter (l)
|26
|Flächenleistung theoretisch (m²/h)
|max. 10000
|Flächenleistung praktisch (m²)
|7000
|Batterietyp
|Wartungsarm
|Batterie (V/Ah)
|36 / 630
|Batterielaufzeit (h)
|max. 5
|Batterieladezeit (h)
|ca. 12
|Fahrgeschwindigkeit (km/h)
|max. 10
|Steigfähigkeit (%)
|max. 15
|Bürstendrehzahl (U/min)
|1250
|Bürstenanpressdruck (kg/g/cm²)
|150 / 210
|Gangwendebreite (cm)
|212
|Wasserverbrauch (l/min)
|max. 9
|Schalldruckpegel (dB(A))
|73
|Zulässiges Gesamtgewicht (kg)
|1840
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|1430
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|2000 x 1180 x 1570
Lieferumfang
- Walzenbürste: 2 Stück
- Batterie und Ladegerät inkl.
- Saugbalken, gebogen
- Seitenbesen
- Dosierkanister für Reinigungsmittel mit ClosedLoop System
Ausstattung
- Auto-Fill
- Patentiertes Tankspülsystem
- Kraftvoller Fahrantrieb
- Automatischer Wasserstopp
- DOSE
- Feststellbremse
- Integrierte Kehreinrichtung
- Einstellbares Lenkrad
- Kehrfunktion
- Magnetventil
- 2-Tank-System
- Standard Tagfahrlicht
- Typ Sauglippen: Linatex®
- Kärcher Farb- und Bedienkonzept
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) mit über 30 Benutzersprachen und Individuellen Bedienrechten
- Home Base Befestigungsmöglichkeiten für einen Mop o.Ä.
- Geschwindigkeitsreduzierung bei Kurvenfahrt zur Erhöhung der Sicherheit
- Elektrischer und mechanischer Schwimmerschalter
- Easy Operation Bedienwahlschalter
Videos
Anwendungsgebiete
- Geeignet zum Einsatz in Produktions-, Lager-, Logistik- und Schwerindustriehallen