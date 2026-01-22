AUFSITZ-/AUFSTEH-SCHEUERSAUGMASCHINEN

Volle Kraft voraus

Zwei langlebige und wartungsfreie EC-Motoren arbeiten unermüdlich im Inneren der Maschine. Saugbalken und Bürstenkopf wurden überarbeitet und sorgen für die bestmögliche Kombination aus Schrubben und Kehren in einem Arbeitsgang. Die leistungsstarke Scheuerfunktion dient der gründlichen Nassreinigung, die optimierte und integrierte Kehrfunktion beseitigt grössere Schmutzpartikel und verhindert ein Verstopfen des Saugbalkens. Dank starker Absaugperformance landen Schmutzwasser und kleinere Partikel restlos im grosszügigen 260-Liter-Tank. So bleibt am Ende kein Tropfen übrig.

Ein starker Fahrmotor schiebt die Aufsitzmaschine mit bis zu 10 km/h High-Speed-Fahrgeschwindigkeit nach vorne – für ein Maximum an Flächenleistung. Zusätzlich lässt sich die B 260 R I mit Seitenbesen oder Seitenschrubbdeck zur randnahen Reinigung aufrüsten. Durch einen komfortablen Drehschalter ist die Bedienung für sämtliche Reinigungsaufgaben kinderleicht.

Die B 260 R I ist der perfekte Begleiter für die effiziente Nassreinigung grosser Bodenflächen in der Industrie und Logistik.