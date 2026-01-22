AUFSITZ-/AUFSTEH-SCHEUERSAUGMASCHINEN
Die ideale Wahl zur Reinigung grosser, wenig überstellter Flächen, wie in Lager- und Produktionshallen, Einkaufszentren, Parkhäusern, oder Flughäfen. Hier finden Sie auch unsere Kehr-/Scheuersaug-Kombinationsmaschinen.
B 260 R I Aufsitz-Scheuersaugmaschine
Harte Schale, starker Kern. Die B 260 R I sorgt durch robuste Industriepower und leistungsstarke Absaugperformance für die zuverlässige Reinigung grosser Flächen.
Die Scheuersaugmaschine B 260 R I bietet kompromisslose Sauberkeit, wenn es darauf ankommt. Ihr langlebiger Antrieb macht sie zum unverzichtbaren Begleiter in der industriellen Bodennassreinigung. Doppelte Turbinenkraft, 10 km/h Fahrgeschwindigkeit sowie 2 260-Liter-Tanks für Frisch- und Schmutzwasser sorgen für stärkste Performance. Dank der neu entwickelten Kehrfunktion mit den Bürstenköpfen R 100 und R 120 ist die B 260 R I ein echter Profi auf ihrem Gebiet. Sie schrubbt und kehrt in einem Arbeitsgang und liefert dadurch konstant zuverlässige Reinigungsergebnisse.
Volle Kraft voraus
Zwei langlebige und wartungsfreie EC-Motoren arbeiten unermüdlich im Inneren der Maschine. Saugbalken und Bürstenkopf wurden überarbeitet und sorgen für die bestmögliche Kombination aus Schrubben und Kehren in einem Arbeitsgang. Die leistungsstarke Scheuerfunktion dient der gründlichen Nassreinigung, die optimierte und integrierte Kehrfunktion beseitigt grössere Schmutzpartikel und verhindert ein Verstopfen des Saugbalkens. Dank starker Absaugperformance landen Schmutzwasser und kleinere Partikel restlos im grosszügigen 260-Liter-Tank. So bleibt am Ende kein Tropfen übrig.
Ein starker Fahrmotor schiebt die Aufsitzmaschine mit bis zu 10 km/h High-Speed-Fahrgeschwindigkeit nach vorne – für ein Maximum an Flächenleistung. Zusätzlich lässt sich die B 260 R I mit Seitenbesen oder Seitenschrubbdeck zur randnahen Reinigung aufrüsten. Durch einen komfortablen Drehschalter ist die Bedienung für sämtliche Reinigungsaufgaben kinderleicht.
Die B 260 R I ist der perfekte Begleiter für die effiziente Nassreinigung grosser Bodenflächen in der Industrie und Logistik.
Geht nicht, gibt’s nicht
Die B 260 R I wurde für härteste Einsätze im Industrie- oder Lagerbereich, in Produktionshallen, Einkaufszentren oder im Einzelhandel entwickelt. Grosse Industrieflächen sind ein Kinderspiel für die starke Scheuersaugmaschine. Mit Walzen- oder Scheibenbürstenkopf von bis zu 120 Zentimeter Arbeitsbreite meistert sie jede Herausforderung.
In der neuen Gerätegeneration wurden die Walzenbürstenköpfe mit 100 und 120 Zentimeter Arbeitsbreite mit grösseren und optimierten Bürsten für die Kehrfunktion ausgestattet. Ebenfalls wurde der Kehrgutbehälter deutlich vergrössert. Seitenschürzen aus Linatex® an Bürstenkopf, Sauglippen und Saugbalken sorgen für eine robuste, zuverlässige und langlebige Performance.
Die Walzen lassen sich in Sekunden werkzeuglos und mit geringem Aufwand wechseln. Darüber hinaus wurde der Scheibenbürstenkopf D 100 überarbeitet und mit stabilen Seitentüren ausgestattet.
Vorteile
- Neue Generation von Bürstenköpfen und Saugbalken
- Doppelter EC-Motor
- 10 km/h Fahrgeschwindigkeit mit Lenkwinkelsensor
- Industrietauglich für den Einsatz unter härtesten Bedingungen
- Hohe Anpressdrücke an Saugbalken und Bürstenkopf für beste Performance
- Rundumlaufender Stahlrahmen mit massiven Abweisrollen
- Mit Arbeitslicht, Auto-Fill und manueller Tankspülung als Standardausstattung
Ihre Arbeit ist mein Job. Lernen wir uns besser kennen.
Sofort trockene Böden
Hinter mir ist immer trocken. Mithilfe meiner 2 wartungsfreien und starken EC-Saugturbinen und einem optimal aufgebauten Saugbalken mit idealem Luftfluss lasse ich keinen Tropfen Wasser übrig.
Bei meinem Arbeitsplatz bin ich bin nicht wählerisch. Ob krumme Fliesen, Risse im Boden oder gesandeter Epoxy. Ich schaffe jede Hürde und auf mich ist stets Verlass. Dadurch lassen sich Sicherheitsrisiken für Personal und Gäste vermeiden.B 260 R I entdecken
Fläche, Fläche, Fläche – aber sicher
Ich wurde gebaut, um Strecke zu machen. Auf grossen Flächen fühle ich mich wohl. Dabei sorge ich für grösstmögliche Sicherheit in meinem Umfeld. Mit einem Lenkwinkelsensor ausgestattet fahre ich auch bei flotten 10 km/h mit grösster Flächenleistung gefahrenfrei. In Kurven bremse ich automatisch auf die passende Geschwindigkeit entsprechend dem Lenkeinschlag herunter. Dabei reduziere ich den Wasserfluss, sodass auch bei Kurvenfahrten ein gutes Absaugergebnis gewährleistet werden kann.
Ich kenne keine Grenzen. Zur randnahen Reinigung lasse ich mich optional mit einem federgelagerten Seitenschrubbdeck oder 2 Seitenbesen ausstatten. Das Deck ermöglicht eine gefahrlose rand- und konturnahe Nassreinigung. Bis zu 6 Stunden mit einer Batterieladung.B 260 R I entdecken
Saubere Sache ohne Kompromisse
Sauberkeit steht für mich an erster Stelle. Ich bin auf Wunsch mit einem neuen und optimierten Walzenbürstenkopf ausgestattet – für ein sehr gutes, integriertes Kehrergebnis. Während des Schrubbvorgangs kehre ich automatisch und zuverlässig Partikel bis 5 Zentimeter Grösse. Sollte mal ein Partikel übrigbleiben, wird er vom starken Saugbalken direkt in den Grobschmutzkorb im Schmutzwassertank befördert. Dieser deutlich verbesserte Kehrvorgang sorgt dafür, Verstopfungen oder eingeklemmte Schmutzpartikel am Saugbalken zu vermeiden und gewährleistet dadurch ein optimales Absaugergebnis.
Zuverlässig erfasse ich Holz- und Kunststoffpartikel, grosse Partikel, Laub sowie zerknülltes Papier. Folien und Bänder müssen wie bei Kehrmaschinen im Vorfeld entfernt werden, damit sich diese nicht um die Walzen wickeln und die Lagerung schädigen.B 260 R I entdecken
Ein echtes Schwergewicht für die Industrie
Ich bin in der Industrie zu Hause und für anspruchsvollste Bedingungen geschaffen. Meine harte Schale ist aus Stahl gebaut. Robust, langlebig und schweissbar. Damit ich nicht roste, erhalte ich eine kathodische Tauchlackierung (KTL) und eine Pulverbeschichtung. So halten meine Komponenten den hohen Anforderungen problemlos stand.
Mein stabiles Innenleben und meine neu entwickelten Komponenten garantieren eine dauerhaft zuverlässige Gerätefunktionalität und lange Lebensdauer.B 260 R I entdecken
ATEX: Reinigungslösungen für explosionsgefährdete Bereiche
Explosionsfähigen Atmosphären können in allen Betrieben entstehen, in welchen brennbare Stoffe gelagert werden oder mit ihnen gearbeitet wird. Im Fall einer Explosion werden die Mitarbeiter gefährdet und grosse Sachschäden verursacht. Hier erfahren Sie, wie Sie mit den Geräten von Kärcher Ihre explosionsgefährdeten Bereiche sicher reinigen können.
